Bitcoin hoje: BTC tem alta após fala do fundador do Telegram

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin hoje mantém uma estrutura de alta bem definida, sustentada por uma sequência de topos e fundos ascendentes.

O Bitcoin hoje (BTC) voltou a subir, negociando próximo de US$ 124.900.

O impulso veio após declarações de Pavel Durov, fundador do Telegram, sobre o futuro da criptomoeda.

Em entrevista ao Lex Fridman Podcast, o bilionário afirmou acreditar que o BTC pode atingir US$ 1 milhão por unidade, destacando sua escassez e independência de governos como fundamentos centrais para essa valorização.

As declarações de Durov surgem em meio a uma nova onda de otimismo entre investidores institucionais e à percepção crescente de que o Bitcoin está se consolidando como uma alternativa às moedas fiduciárias pressionadas pela inflação.

Escassez e independência sustentam o otimismo de longo prazo

Pavel Durov revelou ter investido em Bitcoin ainda em 2013, quando o ativo era negociado a cerca de US$ 700.

Mesmo após enfrentar quedas bruscas — chegando a valer menos de US$ 200 em certos períodos — o empresário manteve suas posições, descrevendo o BTC como uma forma de ‘ouro digital’.

Segundo ele, a principal força do Bitcoin é sua independência total de qualquer autoridade central.

Nenhum governo pode confiscar ou censurar seus fundos, e a oferta é permanentemente limitada a 21 milhões de unidades — um contraste direto com as moedas tradicionais, constantemente sujeitas à expansão monetária.

Essa escassez programada, aliada à crescente demanda institucional, reforça o papel do Bitcoin como reserva de valor e proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias.

Durov destacou que essa liberdade financeira foi o que lhe deu autonomia para operar globalmente, inclusive para expandir o Telegram sem depender de grandes instituições financeiras.

Tendências macroeconômicas e a tese do BTC a US$ 1 milhão

Em sua projeção de longo prazo, Durov associou o possível caminho do Bitcoin até US$ 1 milhão à expansão contínua da base monetária global.

Ele argumenta que governos de todo o mundo têm recorrido à criação de dinheiro como ferramenta para administrar dívidas públicas e sustentar o crescimento econômico, o que tende a desvalorizar as moedas fiduciárias ao longo do tempo.

‘É assim que o dinheiro deveria funcionar. Ninguém pode confiscar seu Bitcoin, e ninguém pode censurá-lo por razões políticas’, afirmou o bilionário.

Essa visão é compartilhada por uma parcela crescente de economistas e gestores de fundos que veem o BTC como um contraponto à fragilidade do sistema financeiro atual.

Em um cenário de dívidas recordes e inflação persistente, o Bitcoin surge como uma reserva escassa e descentralizada — características cada vez mais valorizadas em meio à incerteza macroeconômica.

O mercado reagiu com estabilidade às falas de Durov, com o BTC mantendo-se acima de US$ 124 mil, um sinal de que o interesse institucional continua forte, mesmo diante de eventuais correções de curto prazo.

Análise técnica: Bitcoin hoje ainda tem espaço para subir

Ademais, do ponto de vista técnico, o Bitcoin mantém uma estrutura de alta bem definida, sustentada por uma sequência de topos e fundos ascendentes.

O gráfico diário mostra que o ativo segue apoiado por duas médias móveis importantes:

Média móvel de 50 dias: US$ 114.186

Média móvel de 100 dias: US$ 107.586

Essas zonas funcionam como suportes dinâmicos em caso de correção.

No entanto, o gráfico também indica a formação de um padrão harmônico Bearish Butterfly, que se aproxima de sua zona potencial de reversão (PRZ) entre US$ 128.000 e US$ 130.000.

O Índice de Força Relativa (RSI) em torno de 73 aponta para uma leve condição de sobrecompra, sugerindo que o mercado pode precisar de um respiro antes de retomar a tendência de alta.

Mesmo assim, enquanto o BTC se mantiver acima de US$ 124.600, o cenário segue favorável para uma nova tentativa de rompimento rumo aos US$ 130.000.

Um rompimento limpo dessa faixa invalidaria o padrão baixista e abriria caminho para um movimento de alta em direção aos US$ 160.000 no médio prazo.

Em resumo, o comportamento atual indica consolidação e acúmulo, e não exaustão, o que sustenta o viés positivo para o quarto trimestre de 2025.

