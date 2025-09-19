Bitcoin hoje 19/09: o que esperar após vencimento bilionário de opções?

O Bitcoin hoje (BTC) está em US$ 116.600 após cair para US$ 114.700 e recuperar rapidamente depois do primeiro corte de juros de 2025.

Os mercados interpretaram o tom mais suave do Fed como positivo para ativos de risco.

Com retornos menores em títulos, os juros mais baixos tornam ativos sem rendimento, como o Bitcoin, mais atraentes.

O BTC voltou acima de US$ 117.000, com entrada de capitais institucionais compensando a volatilidade nas bolsas. A criptomoeda reforça seu papel de proteção em tempos incertos.

Já o membro do FOMC, Stephen Miran, divergiu e defendeu um corte maior, de 0,50 ponto percentual, mostrando divisões sobre a resposta à desaceleração.

The Fed cut 25bps . Powell called it a “risk-management cut,” not a pre-set path.



Crypto?



BTC > $117K, volumes +50%

ETH ~$4,580

XRP $3.07, SOL +4.5%, BNB at $1K



Lower rates weaken the appeal of cash/Treasuries



WDYT: start of a crypto-led rally, or just a relief bounce? pic.twitter.com/Pbsdc1qPMf — XBTO (@xbtogroup) September 18, 2025

Vencimento de contratos de opções pressiona o mercado

O mercado de opções de criptomoedas funciona de forma semelhante ao mercado tradicional.

Ele oferece ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) um ativo a um preço e data específicos.

Essas ferramentas servem para proteção e especulação e, quando vencem, podem gerar forte impacto nos preços.

Segundo a Deribit, US$ 3,5 bilhões em opções de Bitcoin venceram nesta sexta-feira (19). O lote tinha uma relação put-to-call de 1,23, indicando maior número de apostas de queda.

$4.35B worth of $BTC & $ETH options expire today. 🔥

Volatility ahead — will Bitcoin lead the move? pic.twitter.com/RC0qSdbizH — Crypto Tom (@e_coiny) September 19, 2025

Além disso, o ponto de dor máximo (max pain) estava em US$ 114.000. Esse conceito representa o preço onde a maioria das opções expira sem valor, causando o maior prejuízo possível para traders.

Na prática, essa configuração reforçou a pressão sobre o Bitcoin, já que o preço se aproximou do nível de dor máximo.

Esse movimento ocorre porque os grandes players tendem a ajustar suas posições para reduzir perdas, intensificando a volatilidade perto das datas de vencimento.

Setor de mineração enfrenta mudanças estruturais

Enquanto a perspectiva de preço do Bitcoin melhora, o setor de mineração encara incertezas no longo prazo.

O CEO da Bit Digital, Sam Tabar, alertou que a maioria dos mineradores privados pode ter dificuldades após o próximo halving.

Ele defendeu que estados soberanos, com acesso a energia barata ou até gratuita, podem dominar a mineração em poucos anos.

A Bit Digital já reduziu operações nos EUA, Canadá e Islândia, focando em oportunidades ligadas ao Ethereum.

Se governos ampliarem sua participação, o setor pode mudar de forma estrutural, deslocando o poder de operadores privados para entidades estatais.

Perspectiva de mercado e configuração técnica do Bitcoin hoje

A demanda institucional segue como motor principal do rali. Dados on-chain mostram queda na criação de novas carteiras, sinalizando cautela do varejo.

Mesmo assim, fluxos de ETFs e fundos continuam sustentando preços mais altos.

Enquanto o Bitcoin se mantiver acima de US$ 117.000, a faixa entre US$ 120.000 e US$ 125.000 permanece no radar.

Abaixo de US$ 112.500, no entanto, o impulso de alta perderia força.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Do ponto de vista técnico, o BTC segue em canal ascendente desde o início de setembro.

A MMA de 50 períodos (US$ 115.900) atua como suporte acima da MMA de 200 períodos (US$ 113.300), mantendo a estrutura positiva.

Os candles em US$ 117.900 mostraram padrões de spinning tops e shooting stars, sugerindo oferta na região.

Ainda assim, a compra em quedas tem aparecido nas linhas de tendência, com candles de engolfo de alta indicando que compradores seguem ativos em pontos decisivos.

Ponto de vista do CryptoNews

Na minha visão, uma boa estratégia seria considerar uma compra entre US$ 116.000 e US$ 116.100. Todavia, apenas se o Bitcoin se mantiver acima da MMA de 50 períodos.

Além disso, recomendaria ver se o ativo mostra força compradora, algo que deve ocorrer com um fechamento positivo.

Um stop abaixo de US$ 115.750 é recomendado, pois limitaria o risco, enquanto os alvos seriam US$ 117.980 e, se o ímpeto continuar, até US$ 120.000.

Caso o BTC feche abaixo de US$ 115.750, o cenário acima se invalida. Assim, o foco deve estar se o BTC volta para US$ 114.400 e para a MMA de 200 períodos.