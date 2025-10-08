Cryptonews Conversas do Mercado

Bitcoin hoje 08/10: Seguradora capta US$ 82 milhões para oferecer apólices em BTC

Bitcoin Btc Pré-Venda
Na análise técnica, o Bitcoin hoje mantém estrutura de canal ascendente, com uma sequência consistente de fundos mais altos.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Bitcoin hoje

O mercado institucional de Bitcoin hoje (BTC) acaba de ganhar um novo e inesperado protagonista.

Uma seguradora que opera 100% em Bitcoin levantou US$ 82 milhões em uma rodada liderada por alguns dos maiores nomes de Wall Street.

A captação foi liderada por grupos como Apollo, Bain Capital, Pantera Capital, Haun Ventures, Stillmark e Northwestern Mutual.

Como resultado, elevou-se o total de recursos da startup Meanwhile para mais de US$ 120 milhões desde sua fundação em 2023.

Nesta época, a rodada inicial foi liderada pelo CEO da OpenAI, Sam Altman.

O modelo inédito combina seguros de vida tradicionais com gestão de patrimônio em Bitcoin, sinalizando uma nova etapa na integração entre as finanças convencionais e o universo cripto.

Bitcoin hoje e seguros de vida: o novo elo entre finanças tradicionais e cripto

Com sede em Bermudas, a Meanwhile oferece apólices totalmente denominadas em Bitcoin, em que os clientes podem contratar seguros e fazer empréstimos usando BTC como garantia.

Após dois anos de vigência, as apólices permitem que o segurado empreste até 90% do valor em Bitcoin da sua própria apólice, sem tributação sobre ganhos de capital.

Assim, cria-se uma forma inédita de liquidez dentro do sistema financeiro digital.

Segundo o CEO Zac Townsend, 2025 será ‘o ano institucional do Bitcoin’, destacando a aproximação crescente entre gestoras de ativos e seguradoras que constroem produtos financeiros lastreados em BTC.

A própria Meanwhile empresta os prêmios recebidos em Bitcoin para instituições reguladas.

Em suma, ela replica a estrutura de ativos e passivos típica das seguradoras tradicionais, mas ancorada em um ativo digital escasso e descentralizado.

Para analistas, esse modelo marca um avanço importante na integração do Bitcoin com a economia real.

Dessa forma, permite-se que o ativo sirva não apenas como reserva de valor, mas também como colateral e fonte de rendimento dentro de produtos financeiros regulados.

Wall Street avança de forma silenciosa sobre o Bitcoin

A operação da Meanwhile é vista por analistas como um sinal claro da aceleração da entrada institucional no mercado de Bitcoin.

Especialmente após o sucesso dos ETFs à vista e da crescente adoção de produtos baseados em rendimento e seguros.

Os números confirmam essa tendência:

  • Os ETFs de Bitcoin já superam US$ 60 bilhões em ativos sob gestão.
  • Produtos de aposentadoria e seguros lastreados em BTC devem ultrapassar US$ 10 bilhões até meados de 2026, segundo estimativas do setor.
  • O movimento reflete uma mudança estrutural, em que o Bitcoin começa a ocupar papel permanente no portfólio de gestores, fundos e seguradoras globais.

Ao unir compliance regulatório, eficiência tributária e liquidez global, a Meanwhile e empresas semelhantes estão transformando o BTC em uma espinha dorsal funcional do sistema financeiro digital, em contraste com a visão anterior de um ativo meramente especulativo.

Análise técnica: consolidação antes da próxima perna de alta

No gráfico diário, o Bitcoin hoje negocia próximo de US$ 122.800, mantendo sua tendência de alta de médio prazo mesmo após leves correções.

A formação atual mostra um padrão harmônico do tipo ‘Bearish Butterfly’, com a zona de reversão potencial (PRZ) situada entre US$ 128.000 e US$ 130.000.

Apesar do nome ‘bearish’, esse padrão não indica fraqueza estrutural, e sim uma fase de exaustão momentânea antes da retomada.

Os principais suportes estão nas médias móveis simples (SMA):

  • 50 dias → US$ 114.311
  • 100 dias → US$ 107.702

Ambas seguem inclinadas para cima, confirmando o viés positivo.

O RSI em 64 indica equilíbrio — um alívio saudável após o período de sobrecompra.

Os candles recentes mostram corpos menores, revelando indecisão de curto prazo antes de um possível rompimento.

Um movimento acima de US$ 126.240 pode levar o BTC a testar US$ 130.000, enquanto uma queda abaixo de US$ 121.700 abriria espaço para recuo até US$ 118.500.

Estrutura semanal: alvo técnico pode chegar a US$ 160 mil

Ademais, no gráfico semanal, o Bitcoin mantém estrutura de canal ascendente, com uma sequência consistente de fundos mais altos.

Os principais suportes de longo prazo estão nas médias:

  • 50 semanas → US$ 101.161
  • 200 semanas → US$ 44.729

O RSI semanal também está em 64, o que indica força de tendência sem sinais de sobreaquecimento.

A resistência principal se encontra em torno de US$ 134.487, e um rompimento acima desse nível poderia abrir caminho para o alvo Fibonacci de 1,618 em US$ 171.000, com projeções estendidas até US$ 230.000 em fases posteriores do ciclo.

Por fim, essa configuração é coerente com os movimentos pós-halving históricos, sugerindo que o Bitcoin pode estar se preparando para uma nova perna de alta expressiva ao longo de 2025.

Maxi Doge ($MAXI): a memecoin que reflete o apetite dos investidores por novas narrativas

Enquanto o Bitcoin consolida seu papel institucional, o apetite do mercado por ativos de risco e tokens com identidade cultural própria continua crescendo.

O Maxi Doge ($MAXI) é um exemplo claro dessa tendência.

Apresentando-se como uma memecoin voltada à comunidade e à performance, o projeto combina o humor característico desse segmento com uma proposta de engajamento que mistura ‘gym-bro energy’, competição e recompensas em staking.

A pré-venda do token já ultrapassou US$ 2,8 milhões, com o preço atual em torno de US$ 0,000261, e tende a subir conforme as fases avançam.

O contrato inteligente foi auditado pela SolidProof e pela Coinsult, o que confere mais segurança ao projeto — algo cada vez mais valorizado em um mercado que amadurece, mas continua buscando inovação.

Os detentores de $MAXI têm acesso a recompensas variáveis de staking, competições de trading com prêmios e eventos comunitários gamificados.

A compra pode ser feita de forma direta, usando ETH, BNB, USDT, USDC ou até mesmo cartão de crédito, no site oficial do projeto.

Compre $MAXI agora
Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,448,898,125,208
2.36
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$123,106
0.98 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
Até onde o BTC vai subir no Uptober? Análise da Glassnode tem a resposta
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-08 20:00:00
Notícias de Altcoin
Após ser superado pelo BNB, o XRP morreu? Alta da criptomoeda em risco
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-08 19:13:13
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores