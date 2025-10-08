Bitcoin hoje 08/10: Seguradora capta US$ 82 milhões para oferecer apólices em BTC

Na análise técnica, o Bitcoin hoje mantém estrutura de canal ascendente, com uma sequência consistente de fundos mais altos.

O mercado institucional de Bitcoin hoje (BTC) acaba de ganhar um novo e inesperado protagonista.

Uma seguradora que opera 100% em Bitcoin levantou US$ 82 milhões em uma rodada liderada por alguns dos maiores nomes de Wall Street.

A captação foi liderada por grupos como Apollo, Bain Capital, Pantera Capital, Haun Ventures, Stillmark e Northwestern Mutual.

Como resultado, elevou-se o total de recursos da startup Meanwhile para mais de US$ 120 milhões desde sua fundação em 2023.

Nesta época, a rodada inicial foi liderada pelo CEO da OpenAI, Sam Altman.

O modelo inédito combina seguros de vida tradicionais com gestão de patrimônio em Bitcoin, sinalizando uma nova etapa na integração entre as finanças convencionais e o universo cripto.

Bitcoin hoje e seguros de vida: o novo elo entre finanças tradicionais e cripto

Com sede em Bermudas, a Meanwhile oferece apólices totalmente denominadas em Bitcoin, em que os clientes podem contratar seguros e fazer empréstimos usando BTC como garantia.

Após dois anos de vigência, as apólices permitem que o segurado empreste até 90% do valor em Bitcoin da sua própria apólice, sem tributação sobre ganhos de capital.

Assim, cria-se uma forma inédita de liquidez dentro do sistema financeiro digital.

Segundo o CEO Zac Townsend, 2025 será ‘o ano institucional do Bitcoin’, destacando a aproximação crescente entre gestoras de ativos e seguradoras que constroem produtos financeiros lastreados em BTC.

A própria Meanwhile empresta os prêmios recebidos em Bitcoin para instituições reguladas.

Em suma, ela replica a estrutura de ativos e passivos típica das seguradoras tradicionais, mas ancorada em um ativo digital escasso e descentralizado.

Para analistas, esse modelo marca um avanço importante na integração do Bitcoin com a economia real.

Dessa forma, permite-se que o ativo sirva não apenas como reserva de valor, mas também como colateral e fonte de rendimento dentro de produtos financeiros regulados.

Wall Street avança de forma silenciosa sobre o Bitcoin

A operação da Meanwhile é vista por analistas como um sinal claro da aceleração da entrada institucional no mercado de Bitcoin.

Especialmente após o sucesso dos ETFs à vista e da crescente adoção de produtos baseados em rendimento e seguros.

Os números confirmam essa tendência:

Os ETFs de Bitcoin já superam US$ 60 bilhões em ativos sob gestão.



Produtos de aposentadoria e seguros lastreados em BTC devem ultrapassar US$ 10 bilhões até meados de 2026, segundo estimativas do setor.



O movimento reflete uma mudança estrutural, em que o Bitcoin começa a ocupar papel permanente no portfólio de gestores, fundos e seguradoras globais.

Ao unir compliance regulatório, eficiência tributária e liquidez global, a Meanwhile e empresas semelhantes estão transformando o BTC em uma espinha dorsal funcional do sistema financeiro digital, em contraste com a visão anterior de um ativo meramente especulativo.

Bitcoin ETFs have taken in ~$60 billion since launch pic.twitter.com/UyjkhM5f8Y — James Seyffart (@JSeyff) October 6, 2025

Análise técnica: consolidação antes da próxima perna de alta

No gráfico diário, o Bitcoin hoje negocia próximo de US$ 122.800, mantendo sua tendência de alta de médio prazo mesmo após leves correções.

A formação atual mostra um padrão harmônico do tipo ‘Bearish Butterfly’, com a zona de reversão potencial (PRZ) situada entre US$ 128.000 e US$ 130.000.

Apesar do nome ‘bearish’, esse padrão não indica fraqueza estrutural, e sim uma fase de exaustão momentânea antes da retomada.

Os principais suportes estão nas médias móveis simples (SMA):

50 dias → US$ 114.311

100 dias → US$ 107.702

Ambas seguem inclinadas para cima, confirmando o viés positivo.

O RSI em 64 indica equilíbrio — um alívio saudável após o período de sobrecompra.

Os candles recentes mostram corpos menores, revelando indecisão de curto prazo antes de um possível rompimento.

Um movimento acima de US$ 126.240 pode levar o BTC a testar US$ 130.000, enquanto uma queda abaixo de US$ 121.700 abriria espaço para recuo até US$ 118.500.

Estrutura semanal: alvo técnico pode chegar a US$ 160 mil

Ademais, no gráfico semanal, o Bitcoin mantém estrutura de canal ascendente, com uma sequência consistente de fundos mais altos.

Os principais suportes de longo prazo estão nas médias:

50 semanas → US$ 101.161

200 semanas → US$ 44.729

O RSI semanal também está em 64, o que indica força de tendência sem sinais de sobreaquecimento.

A resistência principal se encontra em torno de US$ 134.487, e um rompimento acima desse nível poderia abrir caminho para o alvo Fibonacci de 1,618 em US$ 171.000, com projeções estendidas até US$ 230.000 em fases posteriores do ciclo.

Por fim, essa configuração é coerente com os movimentos pós-halving históricos, sugerindo que o Bitcoin pode estar se preparando para uma nova perna de alta expressiva ao longo de 2025.

Maxi Doge ($MAXI): a memecoin que reflete o apetite dos investidores por novas narrativas

Enquanto o Bitcoin consolida seu papel institucional, o apetite do mercado por ativos de risco e tokens com identidade cultural própria continua crescendo.

O Maxi Doge ($MAXI) é um exemplo claro dessa tendência.

Apresentando-se como uma memecoin voltada à comunidade e à performance, o projeto combina o humor característico desse segmento com uma proposta de engajamento que mistura ‘gym-bro energy’, competição e recompensas em staking.

A pré-venda do token já ultrapassou US$ 2,8 milhões, com o preço atual em torno de US$ 0,000261, e tende a subir conforme as fases avançam.

O contrato inteligente foi auditado pela SolidProof e pela Coinsult, o que confere mais segurança ao projeto — algo cada vez mais valorizado em um mercado que amadurece, mas continua buscando inovação.

Os detentores de $MAXI têm acesso a recompensas variáveis de staking, competições de trading com prêmios e eventos comunitários gamificados.

A compra pode ser feita de forma direta, usando ETH, BNB, USDT, USDC ou até mesmo cartão de crédito, no site oficial do projeto.