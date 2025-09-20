Bitcoin agora: BTC vai cair para US$ 105 mil? Glassnode aponta quando isso vai acontecer

Bitcoin agora enfrenta ponto decisivo: manter US$ 115 mil é crucial para evitar queda a US$ 105 mil, aponta Glassnode.

O Bitcoin agora atravessa um momento decisivo depois do anúncio da Reserva Federal dos Estados Unidos na última reunião do FOMC, realizada em 17 de setembro.

A instituição reduziu a taxa de juros em 25 pontos básicos, e essa decisão movimentou imediatamente os preços.

No fechamento mais recente, o BTC era negociado a US$ 116.400, refletindo a forte volatilidade que tomou conta do mercado.

A explicação oficial do presidente do Fed, Jerome Powell, foi que a inflação mostrou sinais de arrefecimento e o mercado de trabalho se manteve sólido.

Segundo ele, a redução dos juros representa um passo em direção a uma política monetária mais neutra.

Porém, no universo das criptomoedas, o impacto foi sentido apenas nas altcoins e o Bitcoin continuou seu movimento lateral sem conseguir romper com US$ 118 mil.

Bitcoin agora: derivativos e opções em níveis recordes

Após o anúncio, os mercados de derivativos de Bitcoin reagiram com intensidade.

A Glassnode, empresa de análise on-chain, destacou que os contratos futuros registraram short squeezes, situação em que posições vendidas são forçadas a se fechar diante da pressão compradora.

O interesse aberto nos futuros perpétuos chegou a 395.000 BTC, mas logo recuou para 380.000 BTC em meio à liquidez que alternava entre posições compradas e vendidas.

No setor de opções, o movimento foi ainda mais marcante.

O interesse aberto atingiu um recorde histórico de 500.000 BTC, e o vencimento marcado para 26 de setembro deve ser o maior já registrado.

No entanto, a Glassnode alerta que os fluxos em torno do nível de US$ 110 mil, considerado o ponto de maior dor, podem influenciar fortemente o mercado à vista.

Conforme a Glassnode, 95% da oferta circulante de Bitcoin está em ganhos após o repique que sucedeu a decisão do Fed.

Esse dado mostra que quase todos os investidores estão lucrando em relação ao custo de aquisição.

A base média desse custo está em US$ 115.200, e por isso manter esse patamar é essencial para sustentar a tendência positiva.

BTC vai cair para US$ 105 mil? Quando e como?

A empresa reforça que, se o bitcoin perder os US$ 115 mil, pode haver uma queda rápida em direção a US$ 105.500.

Esse movimento aconteceria porque a fragilidade dos fluxos, especialmente em momentos de alta volatilidade, aumenta a chance de contração no mercado.

De acordo com a Glassnode, o BTC se encontra em um equilíbrio frágil e precisa de estabilidade acima desse nível para manter o impulso.

Apesar da análise da Glassnode, outros especialistas não concordam que a perda do suporte em US$ 115 mil levará o bitcoin diretamente para US$ 105 mil.

O espanhol Carmelo Alemán, especialista em análise on-chain, afirma que essa leitura é exagerada.

Para ele, o Bitcoin segue uma tendência de alta desde o dia 31 de agosto, já acumulando mais de 18 dias em crescimento.

Alemán avalia que o ativo está formando uma figura de ‘taça invertida’, que indicaria movimento em direção aos US$ 124 mil.

Sob essa visão, mesmo que haja uma breve queda, a estrutura de alta se mantém intacta.

A analista Doris Yau também compartilha opinião semelhante. Ela considera improvável que o BTC caia para US$ 105 mil.

Em sua visão, o nível de maior concentração de liquidações está em US$ 110 mil, onde sim existe risco de pressão de venda.

Porém, para ela, os investidores institucionais mudaram a dinâmica do mercado neste ciclo, especialmente com a entrada dos emissores de ETF de bitcoin.

O papel dos investidores institucionais

Yau destaca que agora, sempre que há quedas de 3% a 5%, grandes compradores entram rapidamente.

Essa postura cria um suporte natural para o preço, diferente de ciclos anteriores em que a dominância era de investidores de varejo.

De acordo com ela, o aumento da volatilidade após a fala de Powell se explica pela valorização acumulada de 40% desde o último corte de juros, em dezembro de 2024.

A analista reforça que o comportamento do mercado seguiu o padrão clássico de ‘comprar o boato e vender a notícia’.

Segundo Yau, enquanto Powell falava em tom cauteloso, o bitcoin se manteve estável. Mas assim que ele encerrou sua fala, o preço saltou de US$ 115 mil para US$ 117 mil.

Para ela, esse movimento mostrou que os investidores processaram a informação e decidiram interpretar o anúncio como positivo.