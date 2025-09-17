Valor do BTC vai cair para US$ 100 mil? Empresas já estão parando de comprar, revela CryptoQuant

BTC vai cair? Em 2025, a aceleração de compras institucionais que vinha se mostrando constante começa a dar sinais de enfraquecimento.

Embora o mercado cripto esteja ansioso com uma alta provocada pela redução da taxa de juros pelo FED, analistas acreditam que o valor do BTC vai cair no médio prazo.

Isso ocorre pois o relatório mais recente da CryptoQuant aponta que o ritmo de compras corporativas de Bitcoin (BTC) está perdendo força.

Assim, a notícia levanta dúvidas sobre a possibilidade do preço recuar para a faixa dos US$ 100 mil, justamente em um ano marcado por entradas massivas de capital institucional.

Desde 2020, empresas listadas em bolsa vêm usando o Bitcoin como reserva estratégica.

A decisão da então MicroStrategy, hoje rebatizada como Strategy, abriu caminho para que corporações de diferentes setores adotassem a mesma prática.

Porém, em 2025, a aceleração que vinha se mostrando constante começa a dar sinais de enfraquecimento.

Um crescimento impressionante, mas agora em pausa

De acordo com o relatório, o ano iniciou em ritmo acelerado.

Em janeiro, quatro novas empresas adicionaram tesourarias de bitcoin. Fevereiro registrou três, março chegou a dez e abril a três.

Maio teve quinze, junho dezenove e julho, em ritmo recorde, alcançou vinte e uma.

No entanto, agosto trouxe uma queda abrupta para quinze, e em setembro, até agora, apenas uma nova tesouraria foi criada.

Esse movimento chama atenção porque contrasta com o desempenho histórico.

Em 2025, já são 89 tesourarias corporativas de Bitcoin, um crescimento de 1.390% em comparação com 2020, quando apenas seis companhias haviam aderido.

Ainda assim, a desaceleração repentina abre espaço para dúvidas sobre a continuidade da tendência.

Segundo a CryptoQuant, as empresas listadas em bolsa acumulam juntas 1.010.738 BTC.

A maior parte desse montante está concentrada na Strategy, que sozinha detém 638.460 BTC, o equivalente a 66% do total.

Em seguida aparecem Marathon Digital Holdings (52.477 BTC), XXI (43.514 BTC) e a japonesa Metaplanet (20.136 BTC).

O impacto no mercado e nas ações

O reflexo dessa desaceleração já pode ser visto no mercado de capitais. As ações de empresas que cresceram em ritmo explosivo começam a mostrar sinais de exaustão.

A Capital B (antiga The Blockchain Group), que administra 2.249 BTC, chegou a subir 1.820% em seu ponto máximo, mas agora mantém alta mais contida de 443%.

A Metaplanet, que replicou a estratégia da Strategy, viu seu crescimento recuar de 355% para 55%.

Apesar disso, o fluxo de capital para compra de Bitcoin não parou totalmente.

A Strategy já investiu US$ 19,3 bilhões em BTC apenas neste ano, enquanto a Metaplanet desembolsou US$ 1,92 bilhão.

A CryptoQuant reforça que, ‘enquanto o capital seguir fluindo, o suporte dos preços permanecerá intacto’, mas que a queda no ritmo de compras pode afetar o desempenho no curto e médio prazo.

Essa leitura contrasta com a visão de parte do mercado.

Analistas como Ed Juline, especialista em tesourarias de BTC, acreditam que a expansão vai continuar.

Para ele, até o fim de 2025, cerca de 700 empresas listadas em bolsa terão Bitcoin em seus balanços.

Juline lembra que, embora muitos tenham considerado exagerada a previsão do CEO da Strategy, Phong Le, de que centenas de companhias adotariam o BTC até o fim do ano, os números mostram que o caminho está aberto.

Otimismo versus cautela

Juline sustenta que o movimento não vai parar, mesmo que haja ajustes temporários.

Para ele, 2026 pode trazer um recuo natural, com empresas incapazes de sustentar posições, mas o crescimento retornará na virada da década.

O especialista ressalta ainda que os ETFs de Bitcoin atuaram como um ‘desbloqueio massivo’, capaz de atrair fluxos institucionais permanentes, independentemente de restrições pontuais, como as impostas pela China.

Na contramão desse otimismo, investidores mais cautelosos, como Guillermo Fernandes, enxergam no fenômeno das tesourarias mais uma jogada de mercado do que uma estratégia de longo prazo.

Em entrevista, Fernandes afirmou que muitas empresas adotam o BTC para inflar suas ações, sem garantir sustentabilidade no médio prazo.

Para ele, é natural que neste trimestre o ritmo de adesões diminua, já que o foco de várias companhias estará no fechamento do ano fiscal.

Fernandes alerta que a regulamentação nos Estados Unidos pode mudar o cenário rapidamente.

Ele cita o Clarity Act, projeto que busca trazer segurança jurídica ao mercado de criptomoedas, como peça-chave para a entrada massiva de novas empresas.

De acordo com ele, ‘assim que essas leis forem aprovadas, veremos companhias com grande poder de aquisição incorporando bitcoin em suas tesourarias’.

