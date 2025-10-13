Binance Wallet e Trust Wallet enfrentam instabilidade após crash do mercado cripto

Os efeitos do colapso de sexta-feira ainda ecoam pelo ecossistema cripto.

A Binance Wallet e a Trust Wallet — ambas ligadas ao ecossistema da Binance — continuam apresentando falhas de exibição de saldos e dados após o episódio de forte volatilidade que liquidou US$ 9,4 bilhões em posições em apenas 24 horas.

A instabilidade, segundo as empresas, está relacionada à congestão nas redes e sobrecarga dos oráculos de preço, fenômeno comum em momentos de intensa liquidação no mercado.

Embora as plataformas garantam que os fundos dos usuários seguem seguros, as falhas deixaram parte da comunidade em alerta e reacenderam o debate sobre a resiliência das infraestruturas de autocustódia durante períodos de estresse de rede.

Binance Wallet segue com falhas de exibição após o crash

Na manhã de segunda-feira (14/10), a Binance Wallet informou em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) que ainda enfrentava atrasos temporários na atualização de saldos devido à congestão de rede.

‘Estamos temporariamente enfrentando lentidão na exibição de alguns dados da carteira. Essa informação requer tempo adicional de carregamento. Nossa equipe está trabalhando ativamente para resolver o problema’, dizia a publicação.

De acordo com a empresa, o erro afetou principalmente a visualização de valores e histórico de transações, sem comprometer o acesso direto aos fundos.

Due to network congestion, the system is temporarily experiencing lag, causing some users to be unable to see the interactive information of the event at the moment.



This information requires some buffering time to display. We are actively working on resolving this issue.… — Binance Wallet (@BinanceWallet) October 13, 2025

Contudo, relatos de usuários indicam que alguns não conseguiram vender ou movimentar ativos, especialmente o BNB, token nativo da Binance Smart Chain.

Um usuário afirmou ter perdido US$ 130 por não conseguir vender BNB durante uma queda de 3,5% no preço. Outros questionaram a liquidez do ativo após o token atingir uma nova máxima histórica de US$ 1.370, segundo dados da Coinbase.

A situação ocorre no mesmo momento em que a Binance enfrenta pressão adicional após o crash global do mercado e oscilações de preço em diversas altcoins listadas na plataforma.

Trust Wallet também foi afetada, mas corrigiu o problema

As falhas da Binance Wallet surgiram logo após a Trust Wallet — também parte do ecossistema Binance — enfrentar problemas semelhantes no domingo (13/10).

A equipe da Trust Wallet reconheceu que alguns usuários não conseguiam visualizar seus saldos devido a um erro de sincronização de dados de mercado (market data sync issue).

‘Estamos cientes de que alguns usuários não conseguem ver seus saldos na Trust Wallet devido a um problema temporário de sincronização de dados. Já estamos trabalhando para resolver’, informou a empresa em comunicado.

Corrigiu-se a falha teria em cerca de quatro horas, mas parte dos usuários relatou que os valores continuavam incorretos mesmo após a atualização.

The issue has been fixed and users are now able to see all balances.



Thank you for your patience. https://t.co/qqMOQ8quQJ — Trust Wallet (@TrustWallet) October 12, 2025

Em resposta ao Cointelegraph, Dami Odufuwa, chefe de comunicações da Trust Wallet, confirmou que o problema foi totalmente resolvido na segunda-feira, às 10h30 (horário de Brasília).

Ela esclareceu que as operações on-chain — como transferências, swaps e staking — permaneceram funcionais, e que se afetou apenas a exibição em moeda fiduciária:

‘O erro impactou apenas a visibilidade dos saldos em fiat devido a uma falha temporária de sincronização de mercado. Todos os ativos permaneceram seguros, e a experiência de autocustódia dos usuários não foi afetada.’

A Trust Wallet possui atualmente 17 milhões de usuários ativos mensais e mais de 210 milhões de instalações históricas, reforçando seu papel como uma das carteiras mais populares do setor.

Congestionamento e oráculos de preço sob pressão

Segundo Lucien Bourdon, analista da Trezor, o episódio teve origem na sobrecarga dos oráculos de preço e servidores de dados, consequência direta do volume recorde de liquidações durante o crash.

‘Os servidores de oráculos e interfaces foram submetidos a níveis de estresse sem precedentes. Isso afeta a exibição dos saldos, mas não a custódia dos ativos’, explicou Bourdon.

O especialista também reforçou que, em casos de inconsistência na interface, os usuários podem verificar manualmente seus saldos usando exploradores de blockchain, como Etherscan ou BscScan.

A mesma recomendação foi compartilhada por Changpeng ‘CZ’ Zhao, fundador da Binance, que reiterou que as falhas visuais não representam riscos de segurança:

‘Se a interface da carteira parecer errada, verifique o saldo em um explorador. O problema é de infraestrutura sob estresse, não de autocustódia.’

TrustWallet is a self custody wallet. Nothing is stored on the server side.



Even if the servers disapper, you can check your balance on the blockchain using a blockexplorer. And you can also import your keys or seed to another wallet. 🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 12, 2025

Impactos e reações do mercado

Até o momento, nenhuma outra carteira reportou problemas semelhantes.

As falhas parecem restritas à Binance Wallet e à Trust Wallet, embora os incidentes levantem questionamentos sobre a dependência de sistemas de precificação centralizados, especialmente em momentos de alta volatilidade.

A Binance confirmou o recebimento de solicitações de esclarecimento por parte de jornalistas, mas ainda não respondeu oficialmente até o fechamento desta matéria.

Para analistas, a sequência de falhas ilustra a fragilidade de certas interfaces durante picos de volume.

Este é um desafio técnico que a indústria cripto ainda precisa resolver para sustentar a confiança do investidor de varejo.