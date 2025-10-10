Google se une ao ETH e máquinas com IA já podem negociar sozinhas

Google se une ao ETH no padrão ERC-8004, criando uma rede onde inteligências artificiais já realizam negociações autônomas.

O Google se uniu à Fundação Ethereum e à Coinbase para lançar o padrão técnico ERC-8004.

Ele é um protocolo que permite que máquinas com IA se descubram, negociem e validem resultados entre si, sem qualquer interferência humana.

A novidade já está ativa na rede Ethereum e promete inaugurar uma era de economias digitais totalmente autônomas.

A proposta surgiu de um grupo de desenvolvedores de diferentes instituições.

O projeto foi elaborado por Marco De Rossi, líder de IA na MetaMask, junto a Davide Crapis, da Fundação Ethereum, Jordan Ellis, do Google, e Erik Reppel, da Coinbase.

O resultado desse trabalho colaborativo é um sistema que dá identidade, reputação e credibilidade às inteligências artificiais que operam dentro da blockchain.

O conceito por trás do ERC-8004 é simples, mas disruptivo.

Dessa forma, ele cria uma estrutura que permite que agentes de IA, programas que executam tarefas de forma autônoma.

Além disso, eles podem se encontrar, avaliar e colaborar sem depender de confiança prévia ou de uma autoridade central.

Isso significa que, em vez de uma empresa supervisionar as interações, a própria blockchain Ethereum garante que as transações ocorram de forma transparente e validada.

Google e ETH

Para isso, o padrão introduz três registros essenciais que funcionam diretamente na blockchain.

O primeiro é o registro de identidade, baseado no padrão ERC-721, o mesmo usado pelos NFTs.

Ele fornece uma identidade única e resistente à censura para cada agente de IA.

O segundo é o registro de reputação, onde as máquinas publicam e consultam avaliações, criando um histórico confiável de desempenho.

Por fim, o registro de validação reúne provas externas sobre o trabalho realizado por cada agente, confirmando resultados e prevenindo fraudes.

Esses mecanismos formam um sistema de confiança descentralizado, capaz de substituir intermediários humanos em transações digitais.

De acordo com o documento técnico do ERC-8004, cada interação entre agentes pode ter níveis de verificação diferentes, ajustados conforme o risco da tarefa.

Pedir uma pizza, por exemplo, exigiria apenas uma validação simples, enquanto um diagnóstico médico ou uma transação financeira complexa demandariam múltiplas confirmações.

Economia baseada em inteligência artificial

O objetivo é criar o que os desenvolvedores chamam de ‘economia aberta de agentes de IA’.

Esse novo modelo representa uma mudança estrutural no papel da inteligência artificial.

Em vez de depender de plataformas centralizadas, como Google Cloud ou OpenAI, os agentes passam a operar em redes públicas e verificáveis, eliminando o risco de censura ou manipulação.

‘O ERC-8004 define as bases para uma internet de agentes autônomos, onde cada sistema pode agir e cooperar em nome do usuário com total transparência.’ destacou um trecho do comunicado divulgado pela Fundação Ethereum.

A proposta também abre espaço para o surgimento de novos serviços baseados em reputação e auditoria descentralizada.

Empresas poderiam, por exemplo, construir oráculos especializados em verificar resultados de agentes de IA, garantindo que seus cálculos ou diagnósticos sejam corretos.

Outros poderiam criar seguros automatizados, baseados na performance registrada desses sistemas.

Integração entre IA e blockchain

Especialistas apontam que a colaboração entre Google e Ethereum marca um ponto de virada na integração entre IA e blockchain.

Para o pesquisador de redes descentralizadas Michael Tang, ‘o que estamos vendo é o primeiro passo para que as máquinas assumam parte do fluxo econômico global, sem precisar de contratos físicos ou supervisão direta’.

Além da autonomia técnica, o ERC-8004 também propõe uma escala de confiança ajustável, um sistema que calibra o grau de verificação de acordo com a natureza de cada operação.

Esse modelo garante que tarefas simples não sobrecarreguem a rede, enquanto operações críticas recebam camadas extras de segurança.

Na prática, isso significa que agentes de IA poderão realizar desde pequenas transações financeiras até auditorias complexas ou negociações entre empresas.

Tudo isso com a rede Ethereum atuando como árbitro e garantidora da integridade dos dados.

A combinação de inteligência artificial autônoma e blockchain pública cria o que especialistas chamam de ‘mercado das máquinas’, um ambiente em que sistemas automatizados trocam bens, serviços e informações sem intermediários humanos.

A expectativa é que esse tipo de economia comece a impactar setores como finanças, saúde, logística e cibersegurança nos próximos anos.