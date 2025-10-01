Binance e OKX lançam cartão cripto no Brasil

Binance e OKX lançam cartões cripto no Brasil com cashback, conta em dólar digital e 5% de rendimento em stablecoins.

A Binance e a OKX lançaram novos cartões de pagamento em cripto no Brasil.

Na quarta-feira, 1º de outubro, a Binance apresentou o relançamento do Binance Card, em parceria com a Mastercard.

O produto é gratuito, garante até 2% de cashback e pode ser utilizado em mais de 150 milhões de estabelecimentos que aceitam a bandeira.

Já a OKX escolheu o Brasil como o primeiro país a receber o OKX Pay, uma conta global em dólar digital, e o OKX Card, cartão de pagamento que oferece 5% de rendimento anual em stablecoins.

As duas maiores exchanges do mundo confirmam, com esses lançamentos, a relevância do Brasil como plataforma de adoção em larga escala.

De acordo com relatório da Chainalysis, o país ocupa a 5ª posição no ranking global de adoção de cripto e lidera a América Latina tanto entre investidores de varejo quanto institucionais.

Essa liderança, associada à familiaridade do consumidor brasileiro com inovações como o Pix, atrai cada vez mais empresas do setor.

‘O Brasil é um mercado estratégico para a Binance e o cartão amplia nossa missão de conectar usuários ao universo cripto em situações do dia a dia.’ afirmou Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance.

Na mesma linha, Haider Rafique, CMO da OKX, ressaltou a importância do Brasil no mercado cripto.

‘O país não é apenas mais um lançamento, mas o nosso mercado prioritário. Queremos nos tornar o parceiro financeiro dos brasileiros, conectando Web3 e finanças tradicionais.’, disse.

Cartão da Binance: usabilidade e integração com Mastercard

O Binance Card funciona como cartão pré-pago, permitindo que usuários escolham entre até 10 criptomoedas diferentes para realizar compras e saques.

O sistema faz a conversão automática do saldo em reais, sem burocracia para o estabelecimento que recebe o pagamento.

Nazar explicou que a configuração pode priorizar Bitcoin, stablecoins como USDT ou qualquer outro ativo suportado.

‘Você pode usar o cartão para pagar um almoço, e o sistema converte imediatamente o valor em reais, sem complicação’, disse.

Além disso, o cartão pode ser integrado a carteiras digitais como o Google Pay, permitindo uso imediato em compras por aproximação, mesmo antes da chegada do cartão físico.

Christian Rau, vice-presidente sênior da Mastercard, destacou que a iniciativa reforça a visão da companhia em expandir pagamentos com ativos digitais de forma simples e segura.

OKX Pay e OKX Card: conta global em dólar digital

A OKX apresentou em Singapura, durante a Token2049, o lançamento mundial de sua conta em dólar digital, batizada de OKX Pay.

O serviço permite transações internacionais sem IOF, sem spread cambial e ainda garante rendimento anual de 5% em stablecoins.

Além disso, o OKX Card, por sua vez, amplia o alcance do produto, permitindo pagamentos diretos a partir do saldo da conta.

Rafique enfatizou que os brasileiros enfrentam dificuldades para enviar recursos ao exterior e dolarizar investimentos.

Assim, ele disse que os novos produtos surgem justamente para suprir essa necessidade.

De acordo com ele, a integração entre conta digital e cartão cria uma experiência semelhante às fintechs locais, mas com benefícios adicionais ligados ao ecossistema cripto.