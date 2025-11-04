Banco da Inglaterra declara que o dinheiro vai morrer: o futuro é totalmente digital

Durante a Hong Kong FinTech Week 2025, o CEO do Standard Chartered afirmou que o dinheiro físico está com os dias contados e que tudo será digital.

O dinheiro vai morrer. A frase deixou de ser apenas uma previsão ousada de entusiastas da tecnologia e passou a ser uma projeção feita pelos próprios líderes do sistema financeiro global.

Dessa forma, na Hong Kong FinTech Week 2025, o CEO do Standard Chartered Group, Bill Winters, declarou que ‘todo o dinheiro será digital’.

Assim, afirmando que o planeta está prestes a testemunhar uma transformação estrutural na forma como o valor circula, é armazenado e transacionado.

Winters, que também integra o conselho de política monetária do Banco da Inglaterra, descreveu essa virada tecnológica como uma reformulação completa do sistema financeiro mundial.

Para ele, a digitalização total não é uma hipótese distante, mas um processo inevitável impulsionado por avanços em blockchain e registros distribuídos.

‘Todas as transações ocorrerão em sistemas auditáveis e seguros, onde a confiança não dependerá de intermediários, mas da tecnologia’, afirmou.

O executivo ressaltou que essa mudança não será imediata nem uniforme, mas progressiva e inevitável.

De acordo com ele, a experimentação regulada é essencial, destacando Hong Kong como o laboratório ideal para essa nova fase financeira.

‘O equilíbrio entre inovação e conformidade faz da cidade um campo de testes perfeito’, explicou Winters.

O Banco da Inglaterra vem acompanhando de perto essa transição.

Para Winters e outros formuladores de política monetária, o dinheiro físico está condenado a desaparecer em poucos anos.

O que virá em seu lugar, segundo ele, é uma infraestrutura financeira totalmente digitalizada, capaz de conectar moedas, bancos e países com mais transparência e eficiência.

Winters acredita que a tokenização de ativos, aliada a sistemas de liquidação instantânea, será o novo padrão.

‘O papel-moeda e as transações em espécie se tornarão obsoletos. O futuro é digital, verificável e interconectado’, afirmou.

A fala ecoa declarações recentes de Georges Elhedery, CEO do HSBC, que enxerga Hong Kong como peça central dessa revolução.

‘A cidade combina talento, inovação e um ecossistema financeiro maduro. Por isso, estamos apostando pesado na digitalização total’, disse Elhedery.

Hong Kong e o papel da China na era digital

O secretário de finanças de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, também participou do painel e reforçou o otimismo.

Segundo Paul, a região serve como ponte estratégica entre o capital global e a economia chinesa, que lidera o mundo em pagamentos digitais.

‘Temos infraestrutura robusta, serviços profissionais e o apoio da China continental. Isso nos coloca à frente da próxima era financeira’, afirmou.

Para Chan, o modelo de integração entre inovação tecnológica e supervisão regulatória desenvolvido por Hong Kong pode inspirar outros centros financeiros.

A cidade, segundo ele, já ultrapassou o estágio de testes e agora atua como plataforma real de transações em blockchain.

O avanço chinês nesse campo também contribui para acelerar a tendência global.

O yuan digital, emitido pelo Banco Popular da China, vem ganhando adesão em larga escala e servindo como modelo de moeda digital estatal (CBDC).

O sucesso da experiência asiática pressiona outras potências a avançarem em suas próprias versões do dinheiro digital.

‘O dinheiro físico representa ineficiência, risco e custo. Já o dinheiro digital permite rastreabilidade e integração com economias globais em tempo real’, disse Winters.

De acordo com ele, o modelo de liquidação em blockchain garante a segurança das operações e reduz a dependência de sistemas centralizados.

Essa nova configuração, explicou, também mudará o papel dos bancos centrais.

Eles passarão de emissores de cédulas a gestores de infraestrutura digital e reguladores de moedas tokenizadas, supervisionando sistemas interoperáveis que funcionarão 24 horas por dia.

Do papel ao código: uma mudança irreversível

Economistas do Reino Unido afirmam que a fala do CEO do Standard Chartered reflete o consenso interno do Banco da Inglaterra.

A instituição já estuda há anos o desenvolvimento de uma Libra Digital, destinada a coexistir e, eventualmente, substituir o dinheiro físico.

A experiência de países como Brasil, Suécia, China e Nigéria, que já testam ou implementam moedas digitais de bancos centrais, reforça a percepção de que a morte do dinheiro físico é questão de tempo.

‘O dinheiro, como conhecemos, vai morrer. O futuro será escrito em blockchain‘, finalizou.