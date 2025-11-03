Cryptonews Finance News

Brasil e Hong Kong testam sistema de comércio internacional com blockchain da Chainlink

O Brasil ocupa a quinta posição global em adoção de criptomoedas, graças em parte às transações com stablecoins.
O Banco Inter, em parceria com o Banco Central do Brasil e a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), concluiu com sucesso um teste internacional de financiamento ao comércio exterior utilizando tecnologia blockchain.

A iniciativa, conduzida com o suporte da Chainlink, simulou operações de exportação entre o projeto Drex, do Brasil, e a plataforma Ensemble, de Hong Kong — ambas baseadas em infraestrutura de registros distribuídos (DLT).

O piloto demonstrou como a tokenização e os contratos inteligentes podem reduzir custos, acelerar liquidações e abrir novas oportunidades para pequenas e médias empresas envolvidas em operações internacionais.

Conectando o Drex ao Ensemble: interoperabilidade em tempo real

Realizou-se o teste dentro da Fase 2 do projeto Drex, o programa de moeda digital de banco central (CBDC) do Brasil.

Durante o experimento, as transações foram liquidadas de forma automática entre as redes Drex e Ensemble, demonstrando a viabilidade de uma liquidação transfronteiriça segura, rápida e transparente.

A Chainlink forneceu a camada de interoperabilidade responsável pela comunicação entre as duas blockchains, garantindo que os dados de pagamento e transferência de títulos fossem sincronizados em tempo real.

O Banco Inter já havia colaborado com a Chainlink em testes anteriores da Fase 2 do Drex, o que facilitou a integração neste novo piloto.

De acordo com comunicado do banco, a automação dos processos de exportação elimina intermediários, reduz riscos cambiais e simplifica a gestão de garantias, permitindo que até empresas de menor porte participem de forma mais competitiva no comércio global.

Blockchain pode revolucionar o financiamento ao comércio exterior

O trade finance, sistema que viabiliza crédito e pagamento em operações internacionais, ainda é amplamente dependente de documentos físicos e processos manuais.

A experiência conduzida pelo Banco Inter mostra que esse modelo pode ser transformado com o uso de blockchain e contratos inteligentes.

Com a integração digital, é possível sincronizar o envio de mercadorias, o pagamento e a transferência de propriedade de maneira simultânea — algo que tradicionalmente leva dias ou até semanas.

A adoção dessa tecnologia pode reduzir custos operacionais, minimizar fraudes e aumentar a eficiência em cadeias de fornecimento internacionais.

O banco global Standard Chartered também participou do projeto, fornecendo expertise no setor de financiamento comercial e reforçando o caráter internacional da iniciativa.

Drex: o passo do Brasil rumo à digitalização financeira

O projeto Drex, liderado pelo Banco Central do Brasil, vem avançando rapidamente desde 2023.

Em suma, ele representa a base de uma infraestrutura digital interoperável que une programabilidade, privacidade e descentralização.

Embora o Drex seja frequentemente descrito como uma CBDC, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tem enfatizado que a iniciativa não se limita à criação de uma moeda digital, mas busca modernizar o sistema financeiro e ampliar o acesso ao crédito.

Durante uma conferência em fevereiro, Galípolo destacou que cerca de 90% das transações com criptomoedas no Brasil envolvem stablecoins.

Isto, por sua vez, reflete a crescente digitalização dos meios de pagamento no país.

O Drex surge, portanto, como uma resposta à demanda por soluções mais eficientes, seguras e integradas entre o sistema financeiro tradicional e o ecossistema cripto.

Segundo dados da Chainalysis, o Brasil ocupa a quinta posição mundial em adoção de criptomoedas, impulsionado pelo uso de stablecoins e pela facilidade de acesso a serviços de varejo e DeFi.

Chainlink fortalece seu papel como ponte entre sistemas financeiros globais

O sucesso do teste reforça o papel da Chainlink como um dos principais provedores de infraestrutura de interoperabilidade para o sistema financeiro tokenizado.

A tecnologia da empresa permite que diferentes redes blockchain e sistemas tradicionais se comuniquem de forma segura, auditável e compatível com padrões regulatórios.

A Chainlink vem se tornando fundamental em diversas iniciativas de CBDCs e tokenização de ativos. Sobretudo, conectando bancos centrais, fintechs e plataformas corporativas que buscam integração entre mercados.

No caso do Brasil, a parceria com o Banco Inter mostra que a interoperabilidade entre redes soberanas e plataformas privadas é possível e funcional.

Dessa forma, um marco importante para o avanço do Drex.

Um novo modelo de comércio digital global

A cooperação entre Brasil, Hong Kong, Chainlink e instituições financeiras internacionais pode ser o embrião de um novo sistema global de comércio digital, mais inclusivo e eficiente.

A automação de títulos, pagamentos e garantias via blockchain tem potencial para redefinir as práticas de liquidação internacional, especialmente em mercados emergentes.

Se bem-sucedida, essa abordagem pode reduzir significativamente o custo de capital para exportadores, melhorar a transparência nas transações e diminuir a dependência de intermediários financeiros.

Além disso, o piloto reforça o protagonismo do Brasil na agenda de inovação financeira global. Assim, consolidando o país como um dos líderes em CBDCs e tokenização de ativos.

