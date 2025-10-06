Banco Central da Rússia cria auditoria para todas as criptomoedas no país

Instituição fará um levantamento completo de empresas e indivíduos nos dois primeiros meses de 2026.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Banco Central da Rússia anunciou que fará uma ‘auditoria em larga escala’ das posses e transações de criptomoedas em todo o país no início de 2026.

O jornal russo Izvestia informou que a instituição pretende iniciar uma revisão detalhada dos investimentos em moedas digitais.

Além disso, será possível mapear o volume de empréstimos realizados por empresas que atuam nesse setor.

Auditoria com criptomoedas na Rússia

O Banco Central da Rússia também vai revisar ‘investimentos individuais’ em produtos financeiros digitais ‘cujos retornos estão ligados ao preço de criptomoedas’.

Assim, essa categoria provavelmente inclui derivativos de criptomoedas e outros produtos financeiros semelhantes.

Muitos deles começaram a ser negociados este ano na Bolsa de Moscou e em outras plataformas na Rússia.

📚Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets.

Segundo o jornal, a decisão do banco reflete o aumento da atenção da instituição aos riscos e oportunidades do setor cripto.

Além disso, o banco considera que esses fatores afetam ‘não apenas os mercados globais, mas também a economia russa’.

O Banco da Rússia planeja realizar um levantamento sobre investimentos em criptomoedas e empréstimos concedidos a empresas do setor nos dois primeiros meses de 2026.

Dessa forma, os dirigentes explicaram que o objetivo da pesquisa é ‘avaliar o volume de investimentos em criptomoedas feitos por entidades reguladas, inclusive para fins de proteção contra riscos’.

Derivativos cripto sob vigilância

A instituição ordenou que a Bolsa de Moscou e os bancos comerciais que oferecem derivativos de criptomoedas enviem relatórios mensais com dados de transações e volumes.

Frequentemente, ela entra em conflito com o Ministério das Finanças em relação à política cripto.

O ministro das Finanças, Anton Siluanov, defende a regulação e tributação do mercado cripto e quer tirá-lo ‘da zona cinzenta’.

Já o Banco Central, por outro lado, prefere adotar medidas que mantenham as criptomoedas nas margens do sistema econômico russo.

Kirill Karpov, professor do Departamento de Direito Financeiro da Universidade Estatal de Direito de Moscou, disse ao Izvestia que ‘o banco e o governo vão usar as informações da pesquisa para ajudar a formular uma política regulatória. Eles querem legalizar o mercado para gerar receita tributária’.

A especialista jurídica Olga Zakharova comentou sobre a participação do mercado nesse processo, dizendo que ‘atualmente, a legislação russa não prevê espaço para participantes legais além dos mineradores oficialmente registrados e das empresas que integram o projeto sandbox do banco.’

Ou seja, o sandbox permite que empresas russas usem criptomoedas como meio de pagamento em transações de comércio exterior.

Sendo assim, o Banco Central aprovou o sandbox a contragosto, em resposta às sanções impostas por Washington, Bruxelas e Londres.

The company set up to build Russia's new natural gas pipeline hits back at Donald Trump's criticism https://t.co/WMeIPodmvx pic.twitter.com/f8sRZFiZQD — Bloomberg (@business) July 12, 2018

Monitoramento mais próximo

Além do sandbox, várias empresas já realizam transações comerciais diretas com parceiros internacionais usando criptomoedas.

Outro especialista russo afirmou que o banco reconhece a necessidade de coletar mais dados sobre o mercado cripto nos próximos anos.

Ele disse ao Izvestia que o mercado global de criptomoedas ‘atualmente representa cerca de 2% de todos os ativos financeiros’, acrescentando que ‘com esse nível de exposição, ainda não há ameaças sérias à economia russa. Mas, é uma situação que exige monitoramento constante’.

Apesar da cautela do Banco Central, o setor cripto conta com defensores influentes na hierarquia de Moscou.

Políticos de alto escalão têm pedido repetidamente que o Kremlin acelere a regulação das bolsas de criptomoedas e avalie a criação de uma reserva estratégica russa de Bitcoin.