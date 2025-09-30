Bitcoin hoje: cotação do BTC pode disparar em outubro?
O Bitcoin hoje é negociado a US$ 113.117, com alta de 0,86% nas últimas 24 horas.
A recuperação vem após uma forte correção na semana passada.
Nesse sentido, analistas dizem que o cenário agora favorece novas altas, justamente quando outubro, historicamente um dos meses mais fortes do Bitcoin, começa.
Dados mostram otimismo para o Bitcoin hoje
A queda do Bitcoin de US$ 115.600 para US$ 109.500, entre 21 de setembro e sábado, não refletiu grandes operações vendidas.
O movimento mostrou, na verdade, traders de posições de compra reduzindo exposição ao ativo.
O interesse aberto (OI) em futuros caiu 6,2%, para US$ 39,9 bilhões, enquanto a correlação de 30 dias entre preço e OI estreitou para +0,46.
Isso sugere que o excesso de alavancagem foi eliminado, algo que geralmente antecede altas mais consistentes.
Os fluxos no mercado à vista também indicam acumulação.
Cerca de 170.000 BTC saíram das exchanges centralizadas nos últimos 30 dias, sinalizando menor pressão vendedora e maior convicção entre os compradores.
Enquanto isso, as saídas em ETFs são vistas mais como movimentações de fim de trimestre do que como sinais de fragilidade estrutural.
Ventos favoráveis do Uptober
A sazonalidade joga a favor do Bitcoin.
Joel Kruger, do LMAX Group, destacou que o ativo historicamente sobe 22% em outubro e 46% em novembro, tornando esses dois meses os mais fortes desde 2013.
Com avanços regulatórios e maior adoção institucional, esses padrões sazonais podem ganhar ainda mais força este ano.
A Strategy Inc. de Michael Saylor adicionou 196 BTC por US$ 22,1 milhões durante a recente queda, elevando suas reservas para 640.031 BTC, avaliados em US$ 47 bilhões.
Apesar da volatilidade, as ações da empresa subiram 96% no último ano e mais de 2.000% desde 2020, reforçando a confiança institucional na trajetória de longo prazo do Bitcoin.
Perspectiva técnica do BTC
No gráfico de duas horas, o Bitcoin rompeu acima de um canal descendente que limitava a queda de setembro.
O preço agora se mantém acima da SMA de 100 períodos em US$ 112.720, formando um suporte crucial.
O RSI esfriou dos níveis de sobrecompra próximos a 83 para 56, reduzindo os riscos de superaquecimento no curto prazo.
Um candle em formato de spinning top nos topos recentes mostra indecisão, mas ainda não sinaliza reversão.
Se o Bitcoin se sustentar acima da faixa entre US$ 112.600 e US$ 113.000, o próximo teste de alta será em US$ 114.741.
Um rompimento desse nível pode acelerar ganhos em direção a US$ 116.150 e à máxima de setembro em US$ 117.850.
Já perder os US$ 112.600 abriria espaço para recuo a US$ 111.047 ou suportes mais profundos em US$ 110.350 e US$ 108.700.
Ponto de vista do CryptoNews BR
Na minha visão, o futuro do Bitcoin pode ser brilhante.
A correção recente limpou o excesso de alavancagem, criando espaço para uma alta mais saudável.
Além disso, a sazonalidade de outubro e novembro reforça a probabilidade de novos preços recordes.
No entanto, sigo atento às zonas de suporte e resistências imediatas, que podem mudar o jogo no curto prazo. Tudo dependerá da manutenção do preço acima de US$ 113.000.
Nesse caso, veremos não apenas uma retomada consistente da tendência de alta, mas também um efeito positivo sobre outras altcoins.