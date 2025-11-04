Baleia que acertou queda do BTC aposta US$ 55 milhões na alta agora

A baleia que lucrou US$ 200 milhões na última queda do Bitcoin agora aposta US$ 55 milhões na alta do BTC e do Ethereum.

A misteriosa baleia das hiperunidades, famosa por acertar em cheio a queda do Bitcoin, voltou a movimentar grandes valores e agora apostando na alta.

Após lucrar US$ 200 milhões com a queda provocada pelas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, o investidor agora está apostando US$ 55 milhões na alta do Bitcoin e do Ethereum.

A informação foi revelada pela plataforma de análise Arkham Intelligence, que identificou novas posições compradas abertas na exchange descentralizada Hyperliquid.

De acordo com o relatório, a baleia abriu US$ 37 milhões em posições longas de Bitcoin e US$ 18 milhões em Ether, sinalizando uma possível mudança de sentimento de baixa para alta no curto prazo.

A trajetória da baleia tem despertado atenção no mercado.

Em outubro, o trader obteve um dos maiores lucros individuais do ano, ao antecipar a queda que derrubou o Bitcoin de US$ 125 mil para US$ 105 mil em questão de dias.

O movimento coincidiu com o aumento das tarifas comerciais impostas entre Washington e Pequim, que causaram uma onda de liquidações em ativos digitais.

Baleia do Bitcoin apostando na alta

De acordo com a Arkham, o investidor já realizou três grandes operações vencedoras consecutivas e, agora, tenta um quarto acerto, desta vez, apostando na recuperação.

O comportamento sugere que o operador enxerga um ponto de reversão após semanas de pressão vendedora no mercado cripto.

‘Essa mudança de posição indica que ele acredita que o pior já passou e que o mercado pode retomar a trajetória de valorização’, observou um analista da Arkham em publicação no X (antigo Twitter).

A baleia não é uma novata. Dados on-chain indicam que o trader está ativo há pelo menos sete anos, com registros de compra de US$ 850 milhões em Bitcoin durante o mercado de baixa de 2018.

Mantendo o ativo até o ciclo de alta seguinte, o portfólio chegou a atingir US$ 10 bilhões em valor acumulado.

Atualmente, o Bitcoin é negociado a US$ 106.598, enquanto o Ether (ETH) vale cerca de US$ 3.602.

Ambos os ativos recuaram desde suas máximas históricas, o BTC caiu 15,5%, e o ETH, 27,3%, mas os sinais técnicos sugerem estabilidade.

Mercado cripto em fase de medo

O Índice de Medo e Ganância das criptomoedas, usado para medir o sentimento do mercado, marca 42 pontos, indicando uma fase de ‘medo’, o que historicamente antecede períodos de recuperação.

A plataforma Santiment destacou que, nas últimas semanas, os investidores têm retirado grandes quantidades de Bitcoin das corretoras.

Estima-se que 208.980 BTC deixaram as exchanges nos últimos seis meses, reduzindo a oferta disponível para venda e, consequentemente, diminuindo a pressão sobre os preços.

Quando o Bitcoin sai das exchanges, o risco de novas liquidações em massa é reduzido.



É um sinal de que os investidores estão preferindo manter suas moedas em autocustódia, aguardando valorização, explicou o analista Maartunn, em relatório.

Já os dados da CryptoQuant mostram que, entre 2 de outubro e 2 de novembro, detentores de longo prazo venderam cerca de 405.000 BTC, o que contribuiu para o ajuste recente do mercado.

No entanto, especialistas dizem que o mercado superou a pressão e agora vive um momento ideal para a entrada de investidores institucionais.

O fator emocional e o ciclo de mercado

O CEO da gestora Bitwise, Hunter Horsley, atribui parte da recente correção às baleias veteranas que decidiram realizar lucros.

‘É emocionalmente desgastante ver US$ 100 milhões desaparecerem em uma queda, mesmo que temporária. Muitos decidiram realizar parte dos ganhos’, afirmou.

Apesar disso, Horsley acredita que os grandes investidores não abandonaram o mercado.

‘Eles planejam manter grande parte das suas posições. Muitos enxergam o atual cenário como uma nova oportunidade de acumulação antes do próximo ciclo de alta’, completou.