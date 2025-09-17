Bitcoin hoje: corte de juros pode impulsionar a próxima grande alta?

O Bitcoin hoje se mantém próximo de US$ 116.200, enquanto o Fed se prepara para o primeiro corte de juros de 2025.

O Fed deve reduzir as taxas em 25 pontos-base, levando a meta para 4,25%.

Esse movimento pode decidir se o Bitcoin hoje dispara rumo aos US$ 130.000 ou recua para US$ 114.000.

Análise técnica do Bitcoin hoje

O Bitcoin hoje testa uma zona crítica enquanto o preço consolida logo abaixo de US$ 117.300.

No gráfico de 30 minutos, a estrutura formou uma cunha ascendente, padrão que geralmente indica perda de força em tendências de alta.

A rejeição no ponto D da cunha mostra controle dos vendedores. O RSI abaixo de 50 reforça o enfraquecimento da força compradora.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Atualmente, o foco está na faixa entre US$ 115.800 e US$ 114.900, sustentada pela média móvel de 200 períodos e pela linha inferior do canal.

Uma quebra abaixo desse nível pode levar o preço até US$ 114.400 e US$ 113.200, áreas de compra anteriores.

Acima de US$ 115.800, os compradores podem buscar novo teste em US$ 117.300. Caso superem essa resistência, os próximos alvos seriam US$ 118.500 e US$ 119.350.

📚Para mais detalhes sobre a previsão Bitcoin e outras estimativas, continue em nosso artigo.

Bitcoin is consolidating near $116.2K inside a rising wedge.

⚡ $115.8K = key support (200 MA)

⚡ Break below → $114.4K / $113.2K

⚡ Hold + reclaim $117.3K → $118.5K / $119.35K

Next move hinges on Fed cut today. pic.twitter.com/P9trT80uwr — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

Os indicadores de momento estão neutros. A média móvel de 50 períodos permanece acima do preço, sinal baixista de curto prazo.

Mesmo assim, um candle de reversão próximo ao suporte, como um engolfo de alta ou um martelo, pode reacender a pressão compradora.

Para os traders, US$ 115.800 é o divisor de águas: acima desse ponto, há espaço para buscar a região em US$ 118.000 – US$ 119.000; abaixo dele, o risco é de uma correção mais profunda.

Momentum remains balanced, but higher lows keep the broader uptrend intact.

If Fed delivers a dovish cut today, BTC could reclaim $117.3K and set its path toward $130K in the coming months. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

No quadro mais amplo, a formação de fundos mais altos ainda favorece um movimento rumo a US$ 130.000 nos próximos meses.

Corte de juros, política e mercado

Além disso, o corte acontece em um momento politicamente delicado.

Trump pressiona por afrouxamento mais rápido e, nesta semana, nomeou o ex-assessor da Casa Branca Stephen Miran para o conselho do Fed.

No entanto, sua tentativa de remover a governadora Lisa Cook falhou, evidenciando tensões sobre a independência do banco central.

Trump tem repetido que Jerome Powell age ‘tarde demais’ nos cortes, aumentando a pressão para agir agora.

O dot plot será essencial, pois mostrará onde os formuladores de política veem as taxas para o restante de 2025.

Em junho, a projeção era de dois cortes, mas agora o mercado já precifica três, caso o mercado de trabalho enfraqueça mais.

Para o Bitcoin, o dia pode ser decisivo. Um tom mais dovish favoreceria ativos de risco, levando a criptomoeda às resistências e, possivelmente, até US$ 130.000 até o final do ano.

Já uma postura mais cautelosa manteria a criptomoeda consolidada nos níveis atuais até que compradores voltassem ao mercado.

