Fractal no gráfico aponta alta do XRP para US$ 7 em novembro

Fractal no gráfico do XRP sugere alta até US$ 7 em novembro, com suporte em US$ 2 sendo essencial para o preço da criptomoeda

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Uma alta no XRP pode estar cada vez mais perto, já que a criptomoeda mostra sinais de repetir um padrão gráfico já visto anteriormente.

De acordo com a análise do especialista Egrag Crypto, o ativo estaria formando um fractal de alta semelhante ao observado antes de uma forte valorização no passado.

Se esse padrão se confirmar, a moeda digital pode alcançar entre US$ 6 e US$ 7 até meados de novembro.

Atualmente, no momento da redação, o XRP está cotado em US$ 3,03, após um crescimento modesto de 2,57% nas últimas 24 horas.

No acumulado da semana, o ganho chega a 3,21%, enquanto no período mensal a alta é de 3,3%.

Segundo o analista, esse movimento constante reforça a ideia de que os compradores seguem sustentando o preço em níveis estratégicos.

Alta no XRP? Padrão gráfico reforça expectativas

O analista destaca que a formação atual do preço lembra um fractal anterior que precedeu um rali expressivo.

O XRP vem oscilando dentro de uma faixa estreita de consolidação, o que, segundo Egrag, costuma indicar acúmulo de pressão compradora.

Esse cenário cria uma base sólida que, se rompida, pode levar o token a níveis bem mais altos.

Os pontos de resistência imediatos foram identificados em US$ 3,91 e US$ 5,56.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

A superação dessas barreiras abriria caminho para o objetivo principal do movimento: a faixa entre US$ 6 e US$ 7.

Para que essa projeção se mantenha válida, o XRP precisa respeitar a zona de suporte em US$ 2, considerada essencial para evitar reversões bruscas.

De acordo com ele, essa área serve como alicerce para a próxima pernada de alta.

Pressão técnica e desafios de curto prazo

Apesar do otimismo de parte dos analistas, o XRP ainda enfrenta resistências importantes no curto prazo.

A moeda chegou a registrar alta de 18% na primeira metade de setembro, alcançando US$ 3,18 a partir de US$ 2,70.

No entanto, não conseguiu romper a marca de US$ 3,20 e voltou a testar novamente o suporte em US$ 3.

A recente decisão da Reserva Federal, que reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base, trouxe volatilidade para o ativo, mas não foi suficiente para gerar um topo mais alto acima de US$ 3,18.

Com isso, o XRP luta para se manter acima da média móvel simples de 50 dias, o que adiciona pressão vendedora no curto prazo.

O trader conhecido como DOM reforça que o nível de US$ 3,12 é chave para o XRP continuar sua trajetória de valorização.

Para ele, caso essa marca seja convertida em suporte, o caminho até US$ 3,30 ficaria mais livre, já que não há resistências relevantes no livro de ordens até esse ponto.

Dados on-chain sustentam cenário otimista

Mesmo com os obstáculos de curto prazo, os indicadores on-chain seguem apontando para um ambiente construtivo.

Desde 22 de agosto, a mudança líquida de posição dos detentores do XRP mostra um forte viés positivo, com investidores acumulando em vez de vender.

Esse comportamento contrasta com o período entre julho e início de agosto, quando houve maior realização de lucros.

A acumulação recente na faixa de US$ 2,70 a US$ 3 demonstra que muitos participantes estão se posicionando para ganhos futuros.

Outro indicador importante é a razão de lucro e perda realizada, que voltou a subir com força após meses de estabilidade.

Esse aumento sugere que a pressão de venda foi absorvida e que novas entradas estão fortalecendo a rede de detentores.

Além disso, a análise técnica de Mike Ermolaev, fundador do Outset PR, mostra que o atual padrão de mercado do XRP está alinhado com o visto no primeiro trimestre.

O ponto de US$ 2,70 coincidiu com a zona dourada de Fibonacci (0,5–0,618), reforçando a ideia de que a criptomoeda segue um ciclo esperado.

Com base nesse fractal, há espaço para uma valorização entre 60% e 85% no quarto trimestre, o que colocaria o preço entre US$ 5 e US$ 5,50.

E, segundo Egrag Crypto, se a pressão compradora se intensificar, a meta de US$ 7 em novembro deixa de ser apenas uma projeção otimista e passa a ser uma possibilidade concreta.