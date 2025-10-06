Ciclo de alta do ETH retoma força com ETPs de staking da Grayscale

Em suma, a convergência entre inovação financeira e rompimento técnico reforça o cenário positivo para a alta do ETH (Ethereum).

A alta do ETH (Ethereum) voltou a ser o centro das atenções do mercado após romper uma resistência-chave e consolidar-se acima dos US$ 4.000, sinalizando o início de um novo ciclo de valorização.

O movimento coincide com avanços institucionais relevantes — entre eles, o lançamento dos primeiros ETPs de staking à vista da Grayscale, que podem inaugurar uma nova fase de entrada de capital institucional na segunda maior criptomoeda do mundo.

Alta do ETH consolida suporte e mira rompimento rumo a US$ 7.331

Atualmente negociado próximo de US$ 4.520, o Ethereum conseguiu transformar a antiga resistência dos US$ 4.000 em uma sólida zona de suporte — algo que não acontecia desde o topo histórico de 2021.

Segundo o analista Mags, o rompimento desse nível representa o fim de um período de 1.146 dias de consolidação, criando a base para a próxima perna de alta.

O especialista destaca que, após três tentativas frustradas de ultrapassar a faixa dos US$ 4.000, o ETH finalmente rompeu com força na quarta tentativa, sinalizando maior convicção entre investidores de longo prazo.

Fonte: TradingView / CoinGape

O gráfico também mostra que a breve queda até US$ 3.800 em setembro foi rapidamente revertida em uma recuperação em formato de ‘V’, evidenciando forte pressão compradora.

Com base na projeção da extensão de Fibonacci em 1.618, o analista estima que o Ethereum pode atingir US$ 7.331 no médio a longo prazo.

Em suma, este patamar coincide com a estrutura de rompimento atual e reforça a leitura de um ciclo altista bem definido.

Outros analistas, como os da CoinGape, projetam alvos ainda mais otimistas, sugerindo que o ETH pode avançar até US$ 8.600, o que representaria uma valorização de 125% em relação ao preço atual.

👉A partir deste artigo, confira a nossa previsão de preço Ethereum e o que esperar deste ativo nos próximos meses e anos.

ETPs de staking da Grayscale impulsionam sentimento institucional

Ademais, o lançamento dos novos ETPs (Exchange-Traded Products) da Grayscale é visto como o principal catalisador institucional dessa nova fase.

A empresa obteve aprovação para listar os produtos Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) e Ethereum Trust ETF (ETHE).

Estes são os primeiros fundos à vista dos EUA a oferecer recompensas de staking reguladas.

Essa inovação permite que investidores institucionais tenham exposição direta ao rendimento do staking de Ethereum, sem precisar interagir com protocolos descentralizados.

Trata-se de um avanço significativo na integração entre o mercado tradicional e o ecossistema cripto.

A Grayscale também confirmou que pretende adicionar a funcionalidade de staking ao seu Solana Trust (GSOL), assim que o produto for uplistado como ETP.

Paralelamente, a gestora BitMine, do analista Tom Lee, adicionou US$ 820 milhões em Ethereum às suas reservas, evidenciando uma onda de confiança renovada no ativo.

A convergência entre inovação financeira e rompimento técnico reforça o cenário positivo para o Ethereum.

O timing entre os anúncios e o desempenho do preço sugere uma correlação clara entre os fluxos institucionais e o fortalecimento da tendência de alta.

Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm.



Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025

ETH consolida sua base como infraestrutura da nova economia digital

Além do aspecto de preço, o Ethereum segue fortalecendo sua posição como base da economia de ativos tokenizados e finanças descentralizadas (DeFi).

A adoção crescente de soluções de camada 2 e a integração de real-world assets (RWAs) na blockchain continuam impulsionando o valor intrínseco do ecossistema.

Essa sustentação estrutural diferencia o ETH de ciclos especulativos anteriores.

Hoje, o ativo combina fundamentos de utilidade com apoio institucional crescente, algo que torna o atual ciclo de alta potencialmente mais estável e duradouro.

