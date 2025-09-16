Valor do ETH a US$ 20.000? Fundação Ethereum cria força-tarefa de IA

O Ethereum está apostando em uma das narrativas mais quentes deste ciclo com a criação de sua própria equipe de pesquisa focada em inteligência artificial, adicionando um novo viés otimista às previsões de preço da criptomoeda.

O novo grupo, chamado ‘dAI team’, terá como missão construir uma pilha de IA descentralizada e uma economia baseada no Ethereum, posicionando a rede como a plataforma preferida para desenvolvedores de IA.

Essa iniciativa contribui para um ecossistema em expansão e aumenta o uso do ETH como token utilitário, conectando o crescimento de longo prazo do altcoin ao boom da inteligência artificial, que continua dominando a atenção do mercado.

Segundo o pesquisador Davide Crapis, líder da equipe, ‘o Ethereum torna a IA mais confiável, e a IA torna o Ethereum mais útil’, conforme anúncio publicado no X.

We’re starting a new AI Team at the Ethereum Foundation (the dAI Team).

Our mission: make Ethereum the preferred settlement and coordination layer for AIs and the machine economy.



The team will focus on two main areas:

– AI Economy on Ethereum = giving AI agents and robots ways… pic.twitter.com/9sWVS4dp0K — Davide Crapis (@DavideCrapis) September 15, 2025

Valor do ETH a US$ 20.000 já está no radar?

A expansão acontece no momento em que o Ethereum testa uma zona crítica em US$ 4.500, nível que funcionou como resistência durante setembro.

Com esse patamar agora sendo retestado como suporte, a força do rali recente do ETH está em jogo. A perda desse nível pode marcar o início de uma correção mais profunda.

Isso se alinha com a recente quebra de uma importante linha de tendência de suporte que vinha desde meados de junho, projetando um possível recuo até US$ 3.500, equivalente a uma queda de 25% em relação aos preços atuais.

A preocupação ganha força com a linha MACD se aproximando de um possível death cross abaixo da linha de sinal, sugerindo que a correção do fim de semana pode se prolongar.

Por outro lado, o RSI mostra resiliência, encontrando base acima da linha neutra em 55 — sinal de que os compradores ainda mantêm o controle da tendência mais ampla.

📚As procuras pela previsão de preço Ethereum aumentaram consideravelmente desde a aprovação dos ETFs do token. Confira a nossa!

Esse equilíbrio provavelmente depende da reunião do FOMC, marcada para amanhã, quando o Federal Reserve decidirá sobre as taxas de juros nos EUA.

Um corte de juros poderia estimular o apetite por risco e transformar os US$ 4.500 em trampolim para a próxima alta do Ethereum.

Este miraria US$ 5.000 como novo patamar de descoberta de preço.

À medida que o bull market amadurece, os ganhos podem se estender ainda mais.

Com a aceleração dos fluxos de capital da TradFi por meio de ETFs e tesourarias corporativas, o Ethereum poderia subir 220%, alcançando US$ 10.000.

Agora, com a nova iniciativa dAI, o Ethereum também ganha potencial de longo prazo para atingir US$ 20.000.

🚨 BREAKING:



🇺🇸 PROBABILITY OF RATE CUTS THIS WEEK PUMPED TO 100%



BULLISH FOR CRYPTO! pic.twitter.com/as69fZLlWG — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) September 15, 2025

