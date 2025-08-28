IA do Google prevê o valor do XRP, SOL e Cronos até o fim de 2025

Gemini AI prevê rali explosivo para o XRP e grande recuperação da Solana (SOL) até o fim de 2025. Confira as projeções e os níveis-chave.

O mercado tem mostrado instabilidade recentemente, com muitas conversas pessimistas, mas a Gemini AI (o mais recente modelo do Google) prevê uma forte corrida de alta para o XRP até o final de 2025, impulsionada por sua crescente utilidade no mundo real.

O mesmo vale para a Cronos, com seu ecossistema em expansão, e para a Solana, que deve ter uma grande recuperação e pode até superar novamente o Ethereum.

O Ethereum disparou recentemente, atingindo uma nova máxima histórica de US$ 4.958, lembrando a todos que ainda é a principal altcoin.

Esse rali também animou outras criptomoedas, embora elas já tenham perdido parte do fôlego.

No momento, o Ethereum está em consolidação, enquanto a Solana ganha destaque, voltando a superar os US$ 210.

O Bitcoin está sendo negociado próximo de US$ 113 mil, cerca de 9% abaixo da máxima histórica de US$ 124 mil, registrada em agosto.

Analistas continuam otimistas, com um cenário regulatório mais estável do que nunca — e as previsões da IA do Google estão alinhadas a esse sentimento.

XRP (Ripple): IA do Google aponta rali explosivo até o fim do ano — e isso pode ser só o começo

O ano de 2025 marcou o grande ponto de virada do XRP.

Após finalmente vencer o processo contra a SEC, o token superou a marca de US$ 1 e acumulou uma valorização de mais de 400% nos últimos 12 meses.

A Gemini AI do Google prevê que o rali deve continuar.

A adoção vem acelerando rapidamente, com mais pessoas usando a rede e o lançamento oficial do XRP Mastercard, que coloca o ativo diretamente no setor multitrilionário de cartões de crédito.

Além disso, a aprovação de um ETF em outubro parece cada vez mais provável, o que pode adicionar ainda mais força ao movimento.

Os gráficos estão alinhados com o otimismo: há indícios de um rali de fim de ano que pode levar o XRP em direção a US$ 10, desde que a força do mercado se mantenha.

O volume de negociações está em alta, e o potencial de valorização é grande enquanto o preço permanecer acima de US$ 2,90.

No longo prazo, o caminho até os US$ 10 parece claro, mas antes o XRP precisa romper a resistência em US$ 3,66, o mesmo nível em que foi rejeitado anteriormente, antes de cair novamente abaixo dos US$ 3.

📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!

Cronos (CRO): o caminho para US$ 1,00 parece mais próximo do que nunca

A Cronos está se consolidando como uma das moedas que vieram para ficar.

O Trump Media and Technology Group anunciou recentemente uma parceria com a Crypto.com, integrando o CRO como token utilitário para recompensas no Truth Social e no Truth+.

Agora, os usuários podem trocar ‘gems’ de engajamento diretamente por CRO por meio da carteira da Crypto.com.

Logo após o anúncio, o CRO disparou 30%, chegando a US$ 0,20, e desde então já ultrapassou US$ 0,30. As projeções de preço continuam subindo e, como aponta a IA do Google, o momento está favorável para um ano fortemente altista.

O CRO voltou ao top 20 das criptomoedas, alcançando mais de US$ 11 bilhões em valor de mercado e cotação em torno de US$ 0,30.

O RSI disparou para 85, entrando em território de sobrecompra, o que geralmente indica possibilidade de correção conforme os compradores começam a se esgotar — mas, até agora, isso não ocorreu com o preço do CRO.

Uma correção em direção ao nível de US$ 0,23 (0,382 Fibonacci), considerado típico para retrações leves, parece razoável.

Ainda assim, a IA do Google prevê que o CRO chegue a US$ 0,80 até o fim do ano, e muitos analistas concordam com essa visão, especialmente diante da enxurrada de notícias positivas impulsionando o ativo.

Solana (SOL): IA do Google prevê a grande retomada

A Solana está próxima de sua máxima histórica em US$ 251, com projeções de atingir entre US$ 300 e US$ 350 até o fim do ano, segundo a Gemini e diversos analistas.

Curiosamente, essa disparada acima de US$ 210 aconteceu logo após Jim Cramer descartar a possibilidade de alguém prever a Solana chegando a US$ 2.000.

Embora esse nível seja improvável neste ou no próximo ano, uma alta até US$ 500 já seria mais que suficiente para manter os investidores animados no curto prazo.

O rompimento de uma nova máxima histórica pela SOL poderia acelerar rapidamente o movimento rumo aos US$ 300.

No último ano, a Solana demonstrou resiliência impressionante, mantendo suportes fortes mesmo quando muitos duvidavam de seu desempenho.

Cada rompimento da SOL costuma desencadear ganhos massivos em todo o seu ecossistema — especialmente entre as memecoins.

Um exemplo é a DogWifHat (WIF), que explodiu de menos de US$ 1 milhão em market cap para bilhões.

É por isso que as memecoins continuam tendo um papel central no mercado e por que novos lançamentos atraem tanta atenção.

A tendência segue viva agora com a Maxi Doge, a mais recente memecoin de tema canino que vem ganhando destaque.

Memecoin favorita dos analistas para o bull run: pré-venda da Maxi Doge

A Maxi Doge está roubando os holofotes no momento. Recém-saída da pré-venda, essa memecoin inspirada na Dogecoin já arrecadou mais de US$ 1,62 milhão.

Toda a sua marca é voltada para a cultura dos memes, construída em torno de um Doge ‘marombeiro’, obcecado por operações de alta alavancagem.

Nada de narrativas de utilidade falsas, apenas energia pura de meme.

Mas não é só brincadeira. O projeto busca garantir longevidade oferecendo vantagens para a comunidade, como staking e competições para manter o engajamento em alta.

O maior destaque? A distribuição dos tokens.

Cerca de 40% do fornecimento total foi direto para a pré-venda pública, sem alocações internas ou rodadas privadas, o que reduz bastante o risco de ‘baleias’ despejarem tokens quando o ativo chegar às grandes exchanges.

Além disso, está sendo lançado um programa de staking para os holders de MAXI, permitindo que os compradores da pré-venda tenham a chance de ganhar até 187% de rendimento anual.

Assim, é possível travar seus tokens MAXI e começar a acumular recompensas ainda antes do fim da pré-venda.

Os primeiros que acreditarem no projeto podem colher grandes lucros e aproveitar ao máximo essa oportunidade.

Acesse o site oficial da Maxi Doge para seguir investidores inteligentes e participar da pré-venda.

É possível comprar utilizando ETH, USDT, BNB ou até mesmo cartão de crédito.