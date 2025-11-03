3 fatores que podem impactar o valor do BTC nesta semana

O primeiro fator técnico relevante para o valor do BTC é a formação de um padrão de cruz da morte (death cross) no gráfico diário.

O valor do BTC (Bitcoin) iniciou a primeira semana de novembro sob pressão, negociado a US$ 107.670 nesta segunda-feira (3/11).

A criptomoeda acumula uma queda acentuada em relação à máxima anual de US$ 126.267, acompanhando a deterioração do sentimento de mercado.

O Índice de Medo e Ganância voltou para a zona de ‘medo’, refletindo o aumento da aversão ao risco e o impacto da correção recente no mercado cripto.

A seguir, analisamos os três principais fatores que podem influenciar o desempenho do Bitcoin nos próximos dias.

1. Padrão de ‘cruz da morte’ pressiona o gráfico do BTC

Esse movimento ocorre quando a média móvel ponderada de 50 dias (WMA) cruza abaixo da média de 200 dias, sinalizando uma possível continuação da tendência de baixa.

Historicamente, esse tipo de cruzamento costuma indicar perda de força compradora e aumento da pressão vendedora.

Como resultado, pode levar o BTC a testar níveis psicológicos importantes, como o suporte de US$ 100 mil.

Apesar do sinal negativo, o padrão ainda não se confirmou em outros tipos de médias móveis, como a simples (SMA), a exponencial (EMA) e a Arnaud Legoux (ALMA).

Isso significa que há margem para uma recuperação técnica, especialmente se o volume de negociação aumentar ou se novos catalisadores positivos surgirem no curto prazo.

O trader James Wynn, conhecido por suas projeções macro, reforçou a possibilidade de novas quedas, tanto no Bitcoin quanto nas bolsas americanas, caso o mercado continue reagindo de forma pessimista aos dados econômicos.

I believe this is going to be one of the worst weeks we have seen in stocks and crypto for a very very long time 🩸🚨



– I think SPX is topping.

– I think BTC drops below $100k.



This week we could see max pain, max fear. HODL. Avoid perps, avoid volatility.



— James Wynn (@JamesWynnReal) November 3, 2025

2. Dados de emprego da ADP devem influenciar o humor do mercado

Outro ponto de atenção para os investidores será a divulgação do relatório de empregos privados da ADP, marcada para quarta-feira (5).

O dado ganha relevância nesta semana porque o governo americano ainda está paralisado, o que impediu o Bureau of Labor Statistics (BLS) de publicar o relatório oficial de payroll.

Economistas consultados por Reuters e Bloomberg esperam um aumento de cerca de 24 mil vagas em outubro, revertendo a perda de 32 mil postos registrada no mês anterior.

Uma leitura positiva tende a fortalecer o dólar e pressionar ativos de risco, como o Bitcoin, já que reforçaria a visão de que a economia dos Estados Unidos continua aquecida mesmo após a recente redução dos juros.

O relatório da ADP será divulgado uma semana após a decisão do Federal Reserve. A autoridade cortou as taxas de juros em 0,25%, mas sinalizou cautela em relação a novos cortes até o fim do ano.

Se o mercado interpretar os números como um sinal de economia robusta, o apetite por risco pode diminuir, ampliando a volatilidade do BTC e de outras criptomoedas.

3. Fluxos dos ETFs de Bitcoin voltam ao centro das atenções

O desempenho dos ETFs de Bitcoin à vista será outro indicador decisivo para o comportamento do preço nesta semana.

Depois de um longo período de entradas consistentes, os fundos registraram dois dias consecutivos de saídas, com US$ 1,14 bilhão em retiradas.

Entre os maiores fundos, o IBIT, da BlackRock, perdeu US$ 149 milhões, enquanto o FBTC, da Fidelity, registrou saídas de US$ 11,9 milhões apenas na sexta-feira (1º).

Apesar disso, os ETFs ainda acumulam mais de US$ 61 bilhões em entradas líquidas desde o lançamento, evidenciando o interesse institucional no ativo.

Se o movimento de resgate continuar, o preço do BTC pode enfrentar novas correções, já que parte da demanda institucional é um dos principais pilares de suporte do atual ciclo de valorização.

Por outro lado, uma retomada dos fluxos positivos poderia ajudar o Bitcoin a recuperar o nível de US$ 110 mil.

Isto indicaria que os investidores estão voltando a comprar a queda.

Outros fatores a acompanhar nesta semana

Além dos dados econômicos e dos fluxos dos ETFs, o Bitcoin também pode reagir a eventos macro e corporativos.

Entre eles, destacam-se os balanços trimestrais de empresas como Robinhood, Palantir, AMD, Shopify e Uber.

Estes podem influenciar o sentimento do mercado de ações e, por consequência, o apetite por risco no setor cripto.

Outro ponto de atenção é o impasse político nos Estados Unidos, com a possibilidade de prolongamento da paralisação do governo.

Por fim, há qualquer decisão da Suprema Corte relacionada às tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump à China.

Esses desdobramentos podem afetar diretamente o dólar, os rendimentos dos Treasuries e, por consequência, o valor do BTC.