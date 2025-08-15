Metaplanet mua thêm 518 BTC, tổng dự trữ Bitcoin vượt mốc 18.000 token

Tại sao tin tưởng Cryptonews Thông báo quảng cáo Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết. Trong hơn một thập kỷ qua, Cryptonews liên tục ra nhiều tin tức, bài viết về lĩnh vực tiền điện tử, được bạn đọc và các chuyên gia đón nhận rất nhiệt tình. Mục tiêu của chúng tôi là đem tới những thông tin, kiến thức hữu ích, giá trị cho bạn đọc toàn cầu. Đội ngũ tác giả, nhà phân tích của chúng tôi đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về crypto, phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn biên tập, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, chất lượng, ưu tiên hàng đầu tính xác thực, nhưng xu hướng, tin tức cập nhật đa lĩnh vực - từ các dự án tiền điện tử tiềm năng, công nghệ blockchain đến các sự kiện, sản phẩm, những phát triển công nghệ mới trong ngành. Với bề dày lịch sử hoạt động, chúng tôi tự tin cam kết là nền tảng uy tín hàng đầu trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về Cryptonews

Metaplanet – công ty đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo – vừa gia tăng số vốn đầu tư vào Bitcoin bằng việc mua thêm 518 BTC. Lệnh giao dịch mới nhất này đã đưa tổng lượng nắm giữ Bitcoin của Metaplanet lên 18.113 BTC (tương đương 2,1 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại).

Doanh nghiệp này từng hoạt động trong lĩnh vực quản lý khách sạn trước khi chuyển hướng sang tài sản số dưới sự dẫn dắt của CEO Simon Gerovich vào năm 2024, hiện được xem là một trong những tổ chức tích lũy Bitcoin mạnh mẽ nhất châu Á.

Gerovich – cựu chuyên gia giao dịch phái sinh tại Goldman Sachs – đã định hình chiến lược dự trữ táo bạo của công ty theo mô hình “playbook” của MicroStrategy. Kế hoạch “555 Million Plan” của Metaplanet đặt mục tiêu sở hữu 210.000 BTC, tương đương khoảng 1% nguồn cung Bitcoin toàn cầu, vào cuối năm 2027.

Mục tiêu này là bước nâng cấp đáng kể so với kế hoạch “21 Million Plan” trước đây, vốn chỉ đặt ra mức 21.000 BTC vào năm 2026.

Metaplanet sử dụng công cụ tài chính sáng tạo để thúc đẩy chiến lược Bitcoin

Để tài trợ cho kế hoạch mở rộng, công ty đã áp dụng những phương thức huy động vốn phi truyền thống như trái phiếu không lãi suất, chứng quyền “moving-strike” và phát hành cổ phiếu ưu đãi vô thời hạn.

Thương vụ mua mới nhất diễn ra sau khi Metaplanet nộp hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng ngày 1/8, nhằm huy động tối đa 555 tỷ yên (khoảng 3,74 tỷ USD) thông qua cổ phiếu ưu đãi vô thời hạn.

Trong cùng đề xuất, Metaplanet cũng đề nghị tăng số lượng cổ phiếu được phép phát hành lên 2,72 tỷ và giới thiệu hai loại cổ phiếu ưu đãi vô thời hạn, mỗi loại có đặc điểm rủi ro và chuyển đổi riêng biệt.

Theo công ty, động thái này nhằm tối ưu hóa sự linh hoạt trong huy động vốn, đồng thời đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của nhà đầu tư.

Trái phiếu không lãi suất, chứng quyền và cổ phiếu ưu đãi thúc đẩy làn sóng mua BTC

Các đợt huy động vốn trước đây của Metaplanet cũng ở quy mô đáng kể. Công ty đã phát hành khoảng 1,82 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi không lãi suất và thu về khoảng 61,25 triệu USD thông qua chứng quyền “moving-strike”.

Ngoài ra, Metaplanet còn huy động khoảng 85,91 triệu USD bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi vô thời hạn cho các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai những thương vụ huy động vốn chiến thuật quy mô nhỏ hơn, như phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 100.600 USD và bán cổ phiếu ưu đãi trị giá khoảng 118.200 USD. Dù giá trị không lớn, những khoản này vẫn góp phần duy trì tốc độ mua Bitcoin (BTC) ổn định.

Chiến lược của Metaplanet dựa trên niềm tin rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn, vừa đóng vai trò như một kênh lưu trữ giá trị, vừa là công cụ phòng hộ trước rủi ro mất giá tiền tệ. Lịch trình gom BTC quyết liệt đã giúp công ty trở thành doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất châu Á.

Kế hoạch đưa Metaplanet vào nhóm những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất thế giới

Các nhà phân tích nhận định quy mô của kế hoạch này đặt Metaplanet ngang hàng với những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất toàn cầu, phản ánh mức độ chấp nhận ngày càng rộng rãi của Bitcoin như một tài sản dự trữ trong kho bạc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chương trình huy động vốn khổng lồ cũng dấy lên lo ngại, bởi việc tập trung vào một tài sản đơn lẻ và biến động mạnh tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi điều kiện thị trường thay đổi.

CEO Gerovich khẳng định cách tiếp cận này được tính toán kỹ lưỡng. Ông cho biết mỗi công cụ huy động vốn đều được thiết kế nhằm tối ưu giá trị cho cổ đông, đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu BTC đề ra.

Bên cạnh đó, công ty vẫn ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ từ giới đầu tư đối với cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi – điều mà ông coi là minh chứng cho niềm tin của thị trường vào tầm nhìn của Metaplanet.

Nếu hoàn thành mục tiêu sở hữu 210.000 BTC vào năm 2027, Metaplanet sẽ tái định hình bảng cân đối kế toán và củng cố vị thế như một trong những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử trên phạm vi toàn cầu.