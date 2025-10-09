Dự đoán giá XRP, ADA và PEPE – Dấu hiệu sắp biến động mạnh

Lần cập nhật cuối: Tháng 10 9, 2025

Việc Bitcoin lập đỉnh mới ở 126.000 USD và điều chỉnh đã kéo theo cả thị trường chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên, các dự đoán giá về XRP, ADA và PEPE vẫn cho thấy tình hình rất lạc quan.

Sự điều chỉnh này không hề bất ngờ sau những đợt tăng giá mạnh, thậm chí, nó còn góp phần làm thị trường trở nên ổn định hơn trước khi có thể tiếp tục xu hướng tăng. Thực tế là các chỉ báo kỹ thuật cũng đang chỉ ra 3 đồng coin này ở trạng thái quá bán, tạo ra một nền tảng vững chắc cho khả năng phục hồi mạnh mẽ trong những ngày tới.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ thuật 3 đồng coin trên nhằm mang đến một cái nhìn sâu sắc cho nhà đầu tư. Ngoài ra, cuối bài viết sẽ đề cập thêm đến một dự án tiền điện tử tiềm năng mới đang trong giai đoạn presale và có vốn hóa thị trường rất thấp. Đây được xem là một “viên ngọc ẩn” có thể bùng nổ mạnh mẽ khi thị trường bước vào giai đoạn tăng giá trở lại.

Dự đoán giá XRP ($XRP) – Tác động tích cực từ ETF

XRP vừa tiếp tục giảm xuống còn 2,87 USD, tương đương với mức giảm khoảng 3% trong vòng 24 giờ qua và giảm 2% trong tuần này. Mặc dù có sự sụt giảm, nhưng về cơ bản, triển vọng dài hạn của XRP vẫn rất tích cực và duy trì xu hướng tăng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho XRP chính là việc nhiều quỹ ETF XRP sẽ được phê duyệt trong vài tuần tới. Việc ra mắt các quỹ ETF này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đối với XRP, từ đó góp phần đẩy giá đồng tiền này tăng cao. Thực tế, các quỹ ETF đã từng giúp Bitcoin và Ethereum tăng giá mạnh mẽ trước đó, và XRP nhiều khả năng sẽ hưởng lợi theo xu hướng tương tự.

Bên cạnh đó, sự phát triển của Ripple – công ty đứng sau XRP – trong những tháng gần đây cũng là một điểm sáng lớn. Ripple đã liên tục mở rộng hoạt động thông qua các thương vụ mua lại, hợp tác chiến lược và mở rộng thị trường. Những bước tiến này không chỉ củng cố vị thế của Ripple trên thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi để XRP phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nhờ vào việc gia tăng khối lượng giao dịch thanh toán xuyên biên giới mà Ripple đang khai thác.

Nếu nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của XRP, có thể thấy đồng coin này đang trong trạng thái chờ một cú bứt phá quan trọng. Chỉ số RSI và MACD hiện đã về mức trung tính, sau một giai đoạn dài từ cuối tháng 7 đến nay đều ở trạng thái tiêu cực. Điều này cho thấy XRP đang tích lũy mạnh và khả năng cao sẽ sớm quay trở lại xu hướng tăng giá mạnh.

Khi các quỹ ETF XRP bắt đầu được triển khai, giá của XRP có thể nhanh chóng tăng lên mức 3,5 USD. Xa hơn nữa, đồng coin này có tiềm năng kết thúc năm ở mức giá trên 5 USD, và tiếp tục hành trình tăng trưởng dài hạn hướng tới mốc 10 USD trong tương lai.

Dự đoán giá Cardano ($ADA) – Grayscale ETF có thể giúp ADA lập đỉnh mới

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã giảm giá khoảng 4%, với mức giá hiện tại là 0,8248 USD, tương đương mức giảm khoảng 2% trong 30 ngày vừa qua. Mặc dù những con số này có thể khiến nhà đầu tư cảm thấy thất vọng, nhưng thực tế Cardano là một trong những đồng token lớn đã duy trì trạng thái bị bán quá trong thời gian khá dài.

So với các đồng tiền như XRP hay SOL, Cardano không có nhiều quỹ ETF đang chờ phê duyệt. Tuy nhiên, đồng altcoin này sẽ nằm trong quỹ ETF tiền điện tử chung của Grayscale, điều này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tích cực, giúp giá ADA tăng trưởng trong những tuần tới khi quỹ này bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Xét về mặt kỹ thuật, ADA vẫn duy trì trạng thái ảm đạm trọng vài tháng qua, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy một đợt đảo chiều sẽ sớm diễn ra. Ngoài ra, ADA đang hình thành một mô hình cờ hiệu, đang hội tụ về một điểm mà tại đó giá sẽ biến động mạnh, nhiều khả năng theo chiều hướng tăng đột phá.

Về dài hạn, với vị thế là một trong những nền tảng blockchain Layer-1 quan trọng hàng đầu hiện nay, Cardano có nhiều tiềm năng để tiếp tục đà tăng giá. Nền tảng công nghệ vững chắc cùng hệ sinh thái phát triển không ngừng sẽ hỗ trợ cho ADA tăng trưởng ổn định. Theo dự báo, ADA có thể đạt mức giá 1 USD trong vài tuần tới và tiếp tục tăng trưởng mạnh, thậm chí vượt mốc 4 USD vào tháng 12 năm nay.

Dự đoán giá Pepe ($PEPE) – Dấu hiệu gom hàng của cá mập

Pepe là một trong những token chịu thiệt hại nặng nề nhất trong Top 100 đồng tiền vốn hóa lớn nhất thị trường, với mức giảm lên tới 6%. Hiện tại, giá của Pepe khoảng 0,000009353 USD, tương đương với mức giảm 8% trong vòng một tháng và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc giảm giá 3% trong một năm qua là điều khá đáng lo ngại, nhất là khi hầu hết các đồng tiền lớn khác trên thị trường đều ghi nhận xu hướng tăng trong khoảng thời gian tương tự. Điều này khiến không ít nhà đầu tư lo ngại rằng Pepe có thể đang mất dần sức hút và dần “lỗi thời” trong vũ trụ meme coin.

Biểu đồ giá của Pepe phần nào phản ánh sự suy yếu này khi nó đã vật lộn để thoát ra khỏi một kênh giá giảm kể từ giữa tháng 5. Điều này cho thấy lực bán vẫn đang chi phối thị trường đối với Pepe trong suốt vài tháng qua.

Tuy nhiên, một điểm tích cực là các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD hiện đang ở vùng quá bán, điều có thể là dấu hiệu cho khả năng phục hồi và bật tăng trở lại trong thời gian tới.

Mặc dù khối lượng giao dịch hiện tại của Pepe chỉ ở mức khiêm tốn khoảng 693 triệu USD, nhưng lại có dấu hiệu cho thấy sự tích lũy của các cá voi trong vài tuần gần đây. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Pepe có thể sẽ có một đợt tăng giá mạnh mẽ khi thị trường bước vào giai đoạn bull run tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, giá Pepe có tiềm năng tăng lên khoảng 0,00002 USD vào tháng 11 tới, và có thể kết thúc năm với mức giá gần 0,00005 USD nếu đà tăng được duy trì và thị trường altcoin tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư.

PEPENODE có thể là meme coin hàng đầu của năm 2026. Presale đã vượt 1.7 triệu USD

Các đồng coin đã đề cập bên trên đều cho tín hiệu lực quan, nhất là khi thị trường đang trong trạng thái sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ vào cuối năm. Tuy nhiên, không chỉ các đồng coin lớn sẽ hưởng lợi từ đợt sóng tăng này, mà một số đồng tiền mới – bao gồm cả các token đang trong giai đoạn presale – cũng có khả năng tăng trưởng vượt trội.

Một trong những đồng token mới đầy tiềm năng được nhiều người quan tâm hiện nay là PEPENODE ($PEPENODE).

Điểm đặc biệt và thu hút nhất của PEPENODE chính là tính năng “mine-to-earn”, cho phép người dùng xây dựng các dàn máy đào ảo mà không cần phải đầu tư mua các thiết bị đào tiền ảo tốn kém và phức tạp. Thay vào đó, dự án cho phép người dùng mua các “node” ảo đơn giản bằng cách sử dụng chính token PEPENODE. Số lượng node bạn sở hữu càng nhiều thì phần thưởng đào được càng lớn. Đặc biệt, các phần thưởng này sẽ được trả bằng các meme coin khác như Pepe và Fartcoin, vốn đều đã rất được cộng đồng quan tâm.

Bên cạnh đó, người nắm giữ PEPENODE còn có thể tham gia staking, hiện đang có mức lợi suất hàng năm (APY) lên tới khoảng 740%. Đây là một cơ hội sinh lời cực kỳ hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư quan tâm đến dòng tiền thụ động từ việc giữ token.

Pepenode đã dành hẳn 15% tổng nguồn cung token cho hoạt động marketing, nhằm xây dựng một cộng đồng năng động và vững mạnh. Kết quả là dự án đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, biến Pepenode thành một hiện tượng được săn đón trong thế giới crypto.

Tất cả những yếu tố này khiến PEPENODE trở thành một đồng coin có tiềm năng sinh lợi cao trong thời gian tới. Đến nay, đợt presale của PEPENODE đã huy động được hơn 1,7 triệu USD, cho thấy mức độ phổ biến và sức hút ngày càng tăng của dự án, cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ sau khi chính thức ra mắt trên thị trường.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể truy cập trang web chính thức của dự án và thực hiện mua chỉ với một vài bước đơn giản. Hiện tại, token đang có giá ưu đãi chỉ 0,0010918 USD, tuy nhiên, mức giá này dự kiến sẽ tăng trong một vài ngày tới. Do đó, hãy nhanh tay mua token, stake để tối ưu lợi nhuận và theo dõi cập nhật từ dự án để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

