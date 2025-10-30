Xeltox Enterprises của Cryptomus bị cơ quan quản lý Canada xử phạt mức kỷ lục lên tới 177 triệu USD

Cơ quan tình báo tài chính của Canada đã áp mức phạt kỷ lục 177 triệu USD đối với công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Cryptomus do nhiều lần vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.

Theo thông báo mới đây của cơ quan quản lý liên bang, FINTRAC – Cơ quan Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada đã phạt gần 177 triệu USD đối với Xeltox Enterprises, công ty mẹ của sàn giao dịch Cryptomus vì không tuân thủ các quy định pháp lý bắt buộc.

Công ty mẹ của Cryptomus bị phạt 177 triệu USD

FINTRAC mới đây đã ra quyết định xử phạt công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử này vì vi phạm Phần 1 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố cùng các quy định liên quan.

Cơ quan tình báo tài chính Canada cho biết, Xeltox Enterprises (trước đây có tên là Certa Payments) đã không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ trong 1.068 trường hợp chỉ trong tháng 7 năm 2024, cho thấy mức độ vi phạm nghiêm trọng và mang tính hệ thống của vụ việc này.

FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 on Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia. For more information, consult: https://t.co/JwNhm3DIVs pic.twitter.com/YK1SpyD6HP — FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) October 22, 2025

Trong cùng tháng đó, tổ chức crypto này cũng không báo cáo các giao dịch tiền điện tử có giá trị trên 10.000 USD trong 1.518 trường hợp riêng biệt.

Mức phạt 176.960.190 USD được xem là án phạt tài chính lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan giám sát Canada từng ban hành.

Bà Sarah Paquet, Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc điều hành của FINTRAC, cho biết: “Chúng tôi cam kết hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ an toàn cho người dân Canada cũng như đảm bảo an ninh cho nền kinh tế quốc gia”.

Bà nhấn mạnh thêm rằng: “Vì nhiều hành vi vi phạm trong vụ việc này liên quan đến nạn buôn bán tài liệu chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán bằng phần mềm tống tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt do đó FINTRAC buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế chưa từng có tiền lệ này”.

FINTRAC tăng cường giám sát tuân thủ trong lĩnh vực crypto sau án phạt kỷ lục

FINTRAC cũng cảnh báo về những lỗ hổng trong ngành tài sản kỹ thuật số và cho rằng “nếu không thiết lập đầy đủ các biện pháp tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, toàn bộ lĩnh vực này sẽ dễ bị lợi dụng bởi các đối tượng bất hợp pháp”.

“Khi thị trường tiền điện tử tại Canada tiếp tục mở rộng nhanh chóng, các rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và né tránh lệnh trừng phạt cũng ngày càng gia tăng”, Cơ quan này nhấn mạnh trong thông báo được đưa ra.

FINTRAC đang củng cố thông điệp về tầm quan trọng của hệ thống tuân thủ mạnh mẽ nhằm bảo vệ người dân Canada và giữ vững tính minh bạch, an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.