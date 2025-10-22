WisdomTree được FCA phê duyệt cho cung cấp ETP Bitcoin và Ethereum cho nhà đầu tư bán lẻ tại Anh

Tác giả Thạch Tuấn
Lần cập nhật cuối: Tháng 10 22, 2025

Công ty quản lý quỹ WisdomTree mới đây thông báo họ đã nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) để phân phối các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP) niêm yết tại Anh cho nhà đầu tư cá nhân.

Động thái này diễn ra ngay sau khi FCA dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều năm đối với việc nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các sản phẩm ETP tiền điện tử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tiếp cận tài sản kỹ thuật số.

Bắt đầu từ tuần lễ 20/10, hai sản phẩm WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW/WXBT) và WisdomTree Physical Ethereum (ETHW/WETP) sẽ chính thức được cung cấp qua các nền tảng đầu tư được quản lý tại Anh. Cả hai sản phẩm này đều đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) từ tháng 5 năm 2024 nhưng trước đây chỉ giới hạn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Mở rộng cơ hội đầu tư tài sản kỹ thuật số cho nhà đầu tư cá nhân

Quyết định chấp thuận này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận tiền điện tử một cách minh bạch và tuân thủ pháp luật ngày càng tăng. Theo khảo sát mới nhất của WisdomTree, có tới 39% người gửi tiết kiệm và nhà đầu tư tại Anh cho biết họ sẽ cân nhắc đầu tư vào crypto nếu ngân hàng, nền tảng đầu tư hoặc cố vấn tài chính của họ cung cấp kênh tiếp cận chính thống.

Việc cho phép giao dịch ETP thông qua các kênh môi giới quen thuộc đã giúp FCA chính thức hợp thức hóa ETP tiền điện tử như một lựa chọn đầu tư phổ biến trong các hộ gia đình tại Anh.

Ông Alexis Marinof, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu của WisdomTree nhận định đây là “một cột mốc quan trọng đối với nhà đầu tư ở Anh”, đồng thời nhấn mạnh rằng “nhà đầu tư cá nhân giờ đây có thể tiếp cận trực tiếp Bitcoin và Ethereum thông qua cấu trúc ETP, một hình thức giao dịch an toàn, minh bạch và quen thuộc”.

Tiếp cận tài sản số cấp độ tổ chức với chi phí tối ưu

WisdomTree hiện đang quản lý khoảng 3 tỷ USD tài sản ETP liên quan đến tiền điện tử và đã khẳng định vị thế là một trong những nhà phát hành hàng đầu châu Âu với vai trò cung cấp sản phẩm crypto được bảo chứng bằng tài sản thật, đạt chuẩn tổ chức.

Các ETP của WisdomTree được đánh giá cao nhờ mức phí quản lý cạnh tranh, trong đó WisdomTree Physical Bitcoin ETP hiện áp dụng tỷ lệ phí quản lý (MER) chỉ 0,15% đến hết năm 2025, thuộc nhóm thấp nhất trong ngành.

Công ty lần đầu ra mắt Bitcoin ETP vào năm 2019, trở thành đơn vị phát hành đầu tiên mang đến cho nhà đầu tư châu Âu khả năng tiếp cận sản phẩm đầu tư crypto có bảo chứng vật lý. Kể từ đó, danh mục sản phẩm crypto của WisdomTree đã mở rộng lên 11 sản phẩm, được phân phối tại 15 thị trường châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Ý và Thụy Điển.

Củng cố vị thế của Vương quốc Anh trong lĩnh vực tài chính số

Việc FCA phê duyệt bản cáo bạch của WisdomTree không chỉ tăng cường các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư mà còn thể hiện sự cởi mở ngày càng lớn của Vương quốc Anh đối với hoạt động đầu tư tài sản số được quản lý rõ ràng. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa các khu vực pháp lý như Mỹ và EU đang gia tăng, động thái này có thể giúp Anh thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, đồng thời củng cố vị thế trung tâm tài chính số đang định hình của quốc gia.

Đối với WisdomTree, đây là một bước tiến lớn trong hành trình kết nối tài chính truyền thống với nền kinh tế kỹ thuật số. Còn đối với nhà đầu tư Anh, quyết định này mở ra một chương mới trong việc tiếp cận thị trường crypto được quản lý và giám sát chặt chẽ.

Ngành ETF của Mỹ vượt mốc 12,7 nghìn tỷ USD

Châu Âu vẫn đang tụt lại phía sau Mỹ trong quá trình phát triển các sản phẩm crypto, khi các cơ quan quản lý và tổ chức phát hành tại Mỹ đang dẫn đầu làn sóng mới của các sản phẩm đạt chuẩn tổ chức và tăng trưởng thị trường.

Theo dữ liệu mới từ ETFGI, tổng giá trị tài sản trong ngành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Mỹ đã đạt kỷ lục 12,70 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9, tăng 22,7% so với mức 10,35 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024.

Riêng trong tháng 9, các quỹ ETF tại Mỹ đã thu hút dòng vốn ròng 152,50 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử đưa tổng dòng vốn tích lũy từ đầu năm lên 951,27 tỷ USD – vượt xa kỷ lục cả năm 2024 ở mức 740,78 tỷ USD. Theo ETFGI, tài sản ETF tại Mỹ đã ghi nhận 41 tháng liên tiếp có dòng vốn đổ vào, cho thấy nhu cầu đầu tư bền vững ngay cả trong môi trường lãi suất cao và biến động thị trường mạnh.

Đà tăng trưởng liên tục này khẳng định vị thế thống trị của ETF như công cụ đầu tư ưa chuộng nhất đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Các quỹ ETF tiền điện tử củng cố vị thế trong danh mục đầu tư chính thống

Dữ liệu từ ETFGI cho thấy các ETF tài sản số đã trưởng thành vượt xa giai đoạn mang tính đầu cơ, trở thành một phần cố định trong danh mục đầu tư toàn cầu. Hiện Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF đang quản lý 5,46 tỷ USD, trong khi Grayscale Ethereum Mini Trust ETF nắm giữ khoảng 3,00 tỷ USD tài sản.

Dòng vốn ổn định của các quỹ này tương phản rõ nét với tình trạng rút vốn ở nhóm sản phẩm ETF đòn bẩy và nghịch đảo, cho thấy nhà đầu tư đang xem Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) như những tài sản tăng trưởng dài hạn thay vì chỉ là công cụ giao dịch ngắn hạn.

Trong 12 tháng qua, các quỹ ETF đã thu hút hơn 1,38 nghìn tỷ USD dòng tiền ròng và theo ETFGI, ngành này đang trên đà kết thúc năm 2025 với một kỷ lục mới. Sự gia tăng chấp nhận các sản phẩm crypto giao ngay cùng làn sóng ETF theo chủ đề token hóa được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường trong quý IV.