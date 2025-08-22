Wall Street Pepe mở rộng sang Solana, thách thức Dogecoin trong tương lai

Meme coin Wall Street Pepe (WEPE) đã công bố kế hoạch mở rộng sang chuỗi Solana (SOL), nhằm tận dụng môi trường giao dịch tốc độ cao và chi phí thấp. Động thái này không chỉ giúp WEPE cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong thị trường meme coin mà còn đặt nền tảng cho các sáng kiến như phát hành NFT miễn phí và xây dựng hệ sinh thái cộng đồng.

Với chiến lược kinh tế song chuỗi độc đáo, WEPE đang thách thức các meme coin truyền thống như Dogecoin (DOGE) và Pepecoin, hứa hẹn định hình tương lai của thị trường meme coin.

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

Wall Street Pepe mở rộng sang Solana

Việc chuyển sang Solana là một bước đi chiến lược của đồng coin tiềm năng Wall Street Pepe để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch muốn đối đầu với những nhà đầu tư lớn.

Solana, với tốc độ giao dịch nhanh và phí thấp, đã trở thành trung tâm giao dịch meme coin, đặc biệt nhờ các nền tảng như Pump.fun. Sự mở rộng này mang lại nhiều lợi ích:

Bộ sưu tập NFT miễn phí: WEPE sẽ ra mắt Wall Street Pepe 5000, một bộ sưu tập NFT miễn phí, dự kiến phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, tận dụng tốc độ của Solana để phân phối mượt mà.

WEPE sẽ ra mắt Wall Street Pepe 5000, một bộ sưu tập NFT miễn phí, dự kiến phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, tận dụng tốc độ của Solana để phân phối mượt mà. Ứng dụng cộng đồng: WEPE lên kế hoạch phát triển các ứng dụng cộng đồng mở rộng và công cụ phiên bản giới hạn cho những người nắm giữ token.

WEPE lên kế hoạch phát triển các ứng dụng cộng đồng mở rộng và công cụ phiên bản giới hạn cho những người nắm giữ token. Hỗ trợ từ Best Wallet: WEPE được tích hợp với ví Best Wallet, cho phép người dùng quản lý tài sản trên cả Ethereum (ETH) và Solana một cách liền mạch.

Động thái này giúp WEPE nổi bật trong thị trường meme coin, nơi giá trị tài sản biến động mạnh, với khối lượng giao dịch hàng tuần tăng gấp 10 lần nhờ cộng đồng WEPE Army.

Kinh tế song chuỗi và chiến lược Solana

Wall Street Pepe thiết lập một kinh tế song chuỗi đột phá, hoạt động đồng thời trên Ethereum và Solana với tổng nguồn cung cố định 200 tỷ WEPE. Cơ chế này đảm bảo giá trị WEPE trên cả hai chuỗi luôn bằng nhau thông qua:

Cơ chế Barn & Mint: Khi WEPE được mua trên Solana, một lượng WEPE tương đương trên Ethereum sẽ được mua lại và đốt cháy, giữ tổng nguồn cung không đổi.

Khi WEPE được mua trên Solana, một lượng WEPE tương đương trên Ethereum sẽ được mua lại và đốt cháy, giữ tổng nguồn cung không đổi. Airdrop và đốt token: Trong các sự kiện tạo token, WEPE trên Solana được airdrop cho người tham gia, trong khi WEPE trên Ethereum bị đốt vĩnh viễn.

Trong các sự kiện tạo token, WEPE trên Solana được airdrop cho người tham gia, trong khi WEPE trên Ethereum bị đốt vĩnh viễn. Cân bằng giá: Mô hình Barn & Mint kết hợp với hoạt động arbitrage trên các sàn giao dịch tập trung đảm bảo giá WEPE ổn định giữa hai chuỗi.

Không giống Dogecoin, vốn phụ thuộc vào một blockchain duy nhất, WEPE tận dụng ưu điểm của cả Ethereum (bảo mật, thanh khoản) và Solana (tốc độ, chi phí thấp), tạo ra một hệ sinh thái linh hoạt và cạnh tranh.

Lý do chọn Solana và tác động đến thị trường meme coin

Việc chuyển sang Solana là quyết định chiến lược dựa trên sự phát triển của hệ sinh thái này:

Tâm điểm meme coin: Solana đã trở thành trung tâm giao dịch meme coin trong năm qua, với các dự án như Snorter Token và CatSlap đạt khối lượng giao dịch hàng tỷ USD.

Solana đã trở thành trung tâm giao dịch meme coin trong năm qua, với các dự án như Snorter Token và CatSlap đạt khối lượng giao dịch hàng tỷ USD. Lợi ích kỹ thuật : Giao dịch trên Solana có phí trung bình chỉ 0,00025 USD và tốc độ xử lý lên đến 65.000 giao dịch/giây, lý tưởng cho các nhà giao dịch meme coin.

: Giao dịch trên Solana có phí trung bình chỉ 0,00025 USD và tốc độ xử lý lên đến 65.000 giao dịch/giây, lý tưởng cho các nhà giao dịch meme coin. Hệ sinh thái phát triển: Các kế hoạch như niêm yết trên sàn lớn, vận hành trò chơi Play-to-Earn, và giải thưởng WEPE Army Awards sẽ được triển khai trên Solana, tăng tính hấp dẫn.

Sự mở rộng của WEPE có thể ảnh hưởng đến các meme coin khác như Dogecoin và Pepecoin, vốn phụ thuộc nhiều vào tâm lý cộng đồng hơn là tiện ích thực tế. Với giá DOGE hiện tại khoảng 0,20 USD và vốn hóa 29 tỷ USD, WEPE có cơ hội vượt mặt nhờ chiến lược song chuỗi và hệ sinh thái đa dạng.