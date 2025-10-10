Gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin để đơn giản hóa chuyển tiền toàn cầu

Visa cho biết sẽ mở rộng chương trình thử nghiệm stablecoin vào năm 2026, tập trung vào các ngân hàng và tổ chức tài chính thường phải duy trì vốn ở nhiều loại tiền tệ khác nhau để phục vụ thanh toán nội địa.

Theo thông báo mới đây, công ty đã bắt đầu thử nghiệm một hệ thống mới cho phép doanh nghiệp thực hiện thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin, thay vì phải nạp trước tiền mặt vào các tài khoản địa phương.

Chương trình này được triển khai thông qua Visa Direct – nền tảng thanh toán theo thời gian thực của Visa. Động thái phản ánh xu hướng gia tăng ảnh hưởng của tài sản số trong hệ thống tài chính truyền thống.

“Thanh toán xuyên biên giới đã bị kìm hãm trong những hệ thống lạc hậu quá lâu. Việc tích hợp stablecoin vào Visa Direct mở ra nền tảng để dòng tiền có thể di chuyển tức thời trên toàn cầu, mang đến cho doanh nghiệp nhiều lựa chọn linh hoạt hơn trong cách thức thanh toán,” ông Chris Newkirk, Chủ tịch phụ trách mảng giải pháp thương mại và luân chuyển tiền tệ của Visa, nhận định.

Niềm tin vào stablecoin đã được củng cố sau khi Mỹ thông qua Đạo luật GENIUS – một khung pháp lý rõ ràng cho các đơn vị phát hành stablecoin, qua đó giảm bớt những bất định từng khiến nhiều tổ chức lớn do dự tham gia.

Visa thử nghiệm token số nhằm giải phóng dòng vốn “nằm im” trong hệ thống thanh toán xuyên biên giới

Visa chưa tiết lộ danh sách các đối tác tham gia thử nghiệm, nhưng công ty có kế hoạch mở rộng chương trình vào năm 2026. Sáng kiến này nhắm đến các ngân hàng, công ty kiều hối và nhiều tổ chức tài chính khác – những đơn vị thường phải duy trì lượng tiền dự trữ bằng nhiều loại tiền tệ để đáp ứng nhu cầu chi trả nội địa.

Với stablecoin, Visa kỳ vọng có thể thay đổi hiện trạng này. Công ty tin rằng mô hình mới sẽ giúp giao dịch diễn ra nhanh hơn và giảm thiểu lượng vốn bị “chôn” trong các tài khoản không hoạt động trên toàn cầu.

Trong khi đó, stablecoin tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, kéo theo lo ngại từ giới quản lý và các ngân hàng về nguy cơ phá vỡ hệ thống thanh toán truyền thống. Dẫu vậy, cách tiếp cận của Visa lại cho thấy một hướng đi khác: thay vì chống lại, các định chế tài chính lớn đang tìm cách tích hợp hạ tầng stablecoin vào hệ thống hiện có.

Tăng trưởng của thị trường stablecoin thúc đẩy chiến lược mở rộng của Visa

Trong khi đó, Giám đốc mảng crypto của Visa – Cuy Sheffield – dự báo thanh toán truyền thống và tài sản số sẽ dần hội tụ. Theo ước tính, thị trường stablecoin hiện đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 62% so với năm trước và có thể chạm mốc 2 nghìn tỷ USD trong vòng ba năm tới.

Visa cho biết họ đã xử lý hơn 200 triệu USD khối lượng thanh toán bằng stablecoin tính đến nay. Với chiến lược này, công ty không chỉ định vị mình là đối thủ cạnh tranh của stablecoin, mà còn trở thành cầu nối giữa ngân hàng, công ty fintech và mạng lưới blockchain.

Đội ngũ của Sheffield đã mở rộng năng lực thanh toán bù trừ, ký kết hợp tác với các ngân hàng trong việc phát hành token và hợp tác cùng các công ty fintech trên toàn cầu.

Đáng chú ý, vào năm 2024 Visa ra mắt Visa Tokenized Asset Platform – hệ thống cho phép các tổ chức phát hành và quản lý token trên blockchain. Ngay sau đó, ngân hàng BBVA (Tây Ban Nha) cũng đã công bố kế hoạch phát hành stablecoin thông qua nền tảng này.