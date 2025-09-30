Các đồng phạm trong vụ lừa đảo 1,4 tỷ USD của sàn V Global nhận án treo

Ba chuyên gia đa cấp bị phạt tiền và chịu 5 năm quản chế. Những giám đốc điều hành đã tiếp tay cho sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên V Global, lừa khoảng 50.000 khách hàng và chiếm đoạt số tiền lên tới 1,4 tỷ USD sẽ không phải ngồi tù.

Một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án treo đối với ba cá nhân này, đồng thời áp dụng hình phạt tiền, dù thừa nhận rằng hành vi của họ đã gây ra “thiệt hại khổng lồ”.

Theo tin từ tờ Seoul Shinmun và hãng thông tấn Yonhap, Phòng Hình sự thuộc Tòa án Quận Daejeon – Chi nhánh Cheonan, đã tuyên phán quyết đối với ba bị cáo với tội danh vi phạm Luật về Tăng nặng hình phạt đối với các tội phạm kinh tế cụ thể.

Thẩm phán chủ tọa đã tuyên phạt cả ba quan chức mức án ba năm tù giam nhưng cho hưởng án treo. Tòa cũng yêu cầu họ phải chịu năm năm quản chế.

Danh tính của ba người bị giữ kín vì lý do pháp lý. Tòa án cũng buộc bị cáo đầu tiên, được gọi là A (nữ, 61 tuổi), phải nộp phạt 660 triệu won (tương đương 474.000 USD).

Ngoài ra, thẩm phán cũng yêu cầu bị cáo B (nữ, 63 tuổi) nộp phạt 426 triệu won (tương đương 306.000 USD). Một người đàn ông khác được xác định là C (57 tuổi) bị phạt 259 triệu won (tương đương 186.000 USD).

Sàn giao dịch V Global: Án phạt tiền, án treo và lệnh quản chế

Công tố viên cho biết trước tòa rằng ba bị cáo từng giữ các vị trí cấp cao trong những tổ chức sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp. Họ có nhiệm vụ lôi kéo khách hàng tham gia vào nền tảng giao dịch tiền điện tử V Global.

Theo cơ quan công tố, nhờ những hoạt động này, mỗi người trong số họ đã thu về tới 1,5 tỷ won (khoảng 1,1 triệu USD) lợi nhuận. Khi tuyên án, thẩm phán chủ tọa phiên toà nhận định:

“Các bị cáo đã gây ra thiệt hại khổng lồ khi lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tiền điện tử. Hơn 50.000 nạn nhân vẫn đang gánh chịu nỗi đau cả về kinh tế lẫn tinh thần từ vụ việc này. Tổn hại mà xã hội phải gánh chịu là rất lớn. Cần phải có một hình phạt nghiêm khắc dành cho các đối tượng có liên quan”.

Tuy nhiên, thẩm phán cũng ghi nhận rằng các giám đốc điều hành này đã đảm bảo để một số nạn nhân đã nhận được các khoản chi trả và “lợi nhuận” như đã hứa.

Trước đó, vào năm 2023, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên phạt Lee (tên đầy đủ được giữ kín vì lý do pháp lý), Giám đốc điều hành của V Global, mức án 25 năm tù giam vì tội chủ mưu trong vụ sàn giao dịch giả mạo này.

Vỏ bọc của sự “chính thống”

Giám đốc điều hành cùng đội ngũ của ông Lee đã tạo ra một nền tảng giao dịch trông vô cùng chân thực, được thiết kế giống như các sàn giao dịch hợp pháp của Hàn Quốc như Upbit và Bithumb.

Nền tảng này hiển thị biểu đồ giá theo thời gian thực cho các đồng tiền như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), kèm theo bảng giá và khối lượng giao dịch trông rất thuyết phục.

Sàn V Global áp dụng một “hệ thống thành viên theo cấp bậc” kết hợp các phương thức tiếp thị đa cấp tinh vi.

Nhà điều hành còn hứa hẹn sẽ trả thưởng cho các thành viên bằng token mang thương hiệu V Global nếu họ “tuyển thêm người tham gia”.

Tòa án sau đó xác định rằng các đồng coin này và cả sàn giao dịch được tạo ra đều là giả mạo và thực tế chưa từng được phát hành trên bất kỳ giao thức blockchain nào.

Tòa án Hàn Quốc cũng đã tuyên án tù đối với một số lãnh đạo cấp cao khác của V Global. Một người hiện đang thụ án 14 năm tù, trong khi một người khác sắp mãn hạn 4 năm tù giam.

V Global được ra mắt vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, chiêu trò này bắt đầu sụp đổ vào năm 2021, khi nhiều khách hàng bất bình nộp đơn khiếu nại, cho rằng họ không thể rút tài sản ra khỏi sàn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, sàn giao dịch giả mạo này hoạt động trong một tòa nhà ngay giữa khu thương mại sầm uất của Seoul.

Khu vực này đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và các startup công nghệ blockchain hàng đầu.