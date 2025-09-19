Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 584.000 USD tiền điện tử liên quan đến nhà cung cấp drone Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi 584.741 USDT bị cáo buộc do Mohammad Abedini, một công dân Iran bị buộc tội hỗ trợ các hoạt động máy bay không người lái của Iran, kiểm soát.

Động thái này được công bố trong một thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố Liên bang, Quận Massachusetts.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu USDT

Số tiền bị tịch thu hiện được lưu giữ trong một ví tiền điện tử phi lưu ký, được cho là có liên hệ với Mohammad Abedini hoặc công ty của ông – San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). Đây là đơn vị chuyên sản xuất hệ thống dẫn đường phục vụ cho các chương trình máy bay không người lái và tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Abedini đã bị truy tố vào tháng 12/2024 vì cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài nằm trong danh sách trừng phạt.

Theo hồ sơ tòa án, công ty của ông đã bán hệ thống dẫn đường Sepehr cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng từ năm 2021 đến 2022, gần như toàn bộ doanh thu từ hệ thống này đều đến từ IRGC.

Theo giới chức Mỹ, hệ thống dẫn đường trên có liên quan đến một máy bay không người lái Shahed của Iran bị thu giữ sau vụ tấn công tại Jordan hồi tháng 1/2024, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Các nhà điều tra cho rằng chiếc UAV này sử dụng công nghệ dẫn đường do SDRA phát triển.

“Luật pháp Hoa Kỳ cho phép tịch thu tài sản được sử dụng để hỗ trợ hoặc tài trợ cho các hành vi khủng bố chống lại Hoa Kỳ hoặc công dân của mình,” Bộ Tư pháp nêu rõ.

Abedini từng bị nhà chức trách Ý bắt giữ vào tháng 12/2024, nhưng sau đó được thả. Hiện ông được cho là đang ở Iran.

Thực thi quốc tế trong lĩnh vực tiền điện tử

Vụ việc hiện do các công tố viên Quận Massachusetts phối hợp cùng Cục An ninh Quốc gia (NSD) thụ lý. Bộ Tư pháp nhấn mạnh, đơn kiện tịch thu tài sản và các cáo buộc hình sự mới chỉ là luận điểm pháp lý, và bị cáo vẫn được suy đoán vô tội cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Các nhà điều tra đang ngày càng tập trung vào việc truy vết dòng tiền gắn với công nghệ lưỡng dụng trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt khi liên quan đến những đối tượng nằm trong diện trừng phạt của Hoa Kỳ.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giám sát dòng chảy tài sản số liên quan đến hoạt động xuất khẩu nhạy cảm. Phía công tố Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ tịch thu và truy tố hình sự nếu phát hiện tài sản số có liên quan đến đe dọa an ninh quốc gia, ngay cả khi nghi phạm ở ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Làm thế nào các công tố viên Mỹ truy vết giao dịch stablecoin từ ví không lưu ký (unhosted wallets)?

Dù ví không lưu ký không có bên trung gian quản lý, các công cụ phân tích blockchain và giám định pháp y (forensic tools) cho phép nhà điều tra liên kết ví với các đối tượng đã được xác định hoặc giao dịch bị gắn cờ. Việc truy vết đặc biệt hiệu quả khi dòng tiền đi qua các sàn giao dịch tại điểm nạp (entry) hoặc rút (exit).

Việc tịch thu tài sản số có thể được dùng để răn đe các nhà cung cấp công nghệ quân sự ở nước ngoài không?

Có. Đóng băng hoặc tịch thu quỹ liên quan đến hoạt động xuất khẩu gắn với quốc phòng có thể hạn chế khả năng tài chính của đối tượng và trở thành công cụ gây sức ép, đặc biệt trong trường hợp không thể dẫn độ.