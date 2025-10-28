Người chơi trên Polymarket dự đoán: Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa đến cuối tháng 11

Polymarket dự đoán: Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa đến giữa tháng 11 – nguy cơ lập kỷ lục dài nhất lịch sử.

Theo dữ liệu từ Polymarket – nền tảng dự đoán phi tập trung đang được dân đầu tư cực kỳ quan tâm – nhiều người tin rằng tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa có thể kéo dài thêm gần một tháng nữa.

Nếu điều này trở thành sự thật, nó sẽ chính thức phá kỷ lục shutdown dài nhất lịch sử nước Mỹ.

Nhiều người đặt cược vào kịch bản “shutdown marathon”

Trên Polymarket, hiện có hơn 25% người chơi dự đoán chính phủ sẽ còn đóng cửa ít nhất đến ngày 16/11.

Nếu tính ra, đó là 46 ngày liên tiếp, dài hơn cả đợt kỷ lục 35 ngày trước đó – một con số khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Tuy vậy, vẫn có nhóm nhà đầu tư lạc quan hơn:

Khoảng 23% tin rằng chính phủ sẽ mở cửa lại trong khung 31/10 – 3/11,

Còn 18% cho rằng tình hình sẽ sớm được gỡ nút, vào khoảng 23 – 26/10.

Nói cách khác, thị trường dự đoán đang chia đôi – một bên tin vào “cuộc chiến chính trị kéo dài”, bên còn lại hy vọng “mọi thứ sớm đâu vào đấy”.

Trong khi đó, giới chính trị Mỹ lại sắp bàn chuyện crypto

Đáng chú ý, những cuộc đặt cược này xuất hiện đúng lúc một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ thân thiện với crypto chuẩn bị gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu trong ngành blockchain.

Mục tiêu là thúc đẩy khung pháp lý cho thị trường tài sản số, vốn đang là chủ đề nóng trong giới đầu tư Mỹ.

Buổi gặp mặt do Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand chủ trì, với danh sách khách mời cực “khủng”:

Một dàn “tai to mặt lớn” trong ngành crypto – cho thấy Washington đang bắt đầu chú ý nghiêm túc hơn đến lĩnh vực này.

Đề xuất quản lý crypto của Đảng Dân chủ vẫn gây tranh cãi

Cuộc họp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Đảng Dân chủ công bố bản đề xuất khung quản lý mới cho thị trường crypto, và không ngạc nhiên khi nó đã vấp phải khá nhiều phản ứng.

Theo Summer Mersinger – CEO của Blockchain Association, đề xuất này “có thể khiến hoạt động phát triển công nghệ blockchain tại Mỹ bị bóp nghẹt và phải chuyển ra nước ngoài.”

Bà nói thẳng: “Nếu được thông qua, bản đề xuất sẽ gần như cấm giao dịch phi tập trung DeFi, ví tiền điện tử và nhiều ứng dụng phi tập trung khác. Đây là hướng đi vừa thiếu thực tế, vừa đi ngược lại tinh thần đổi mới của nước Mỹ.”

Chính phủ vẫn đóng cửa – chưa biết khi nào cục diện thay đổi

Giữa lúc những cuộc họp chính trị đang diễn ra, chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng shutdown.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: “Liệu Quốc hội có thể thật sự vượt qua bất đồng để thông qua các chính sách mới cho crypto hay không?”

Câu trả lời, ít nhất là ở thời điểm này, vẫn còn bỏ ngỏ.Và có lẽ, với những gì Polymarket đang phản ánh, thị trường cũng không mấy tin rằng mọi chuyện sẽ sớm sáng sủa hơn trong vài tuần tới.