World Liberty Financial liên kết với Trump khởi động chiến dịch đốt token WLFI sau khi giá giảm 31%

World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền điện tử có liên kết với gia đình Donald Trump, đã khởi động một chiến dịch đốt token chỉ vài ngày sau khi ra mắt công khai, nhằm đối phó với biến động giá và khôi phục niềm tin thị trường.

Sau khi giá token WLFI giảm mạnh 31% từ mức đỉnh 0,331 USD xuống 0,23 USD, đội ngũ dự án đã đốt 47 triệu token (chiếm 0,19% nguồn cung lưu hành) và đề xuất một chương trình mua lại và đốt quy mô lớn hơn.

Chiến dịch đốt token WLFI: Đối phó với áp lực giá

WLFI, token quản trị của dự án tài chính phi tập trung (DeFi) World Liberty Financial, đã ra mắt với 24,66 tỷ token lưu hành, tương đương 25% tổng nguồn cung 100 tỷ token. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 0,331 USD, giá token giảm mạnh xuống 0,23 USD, gây ra lo ngại về sự ổn định của dự án.

Chiến dịch đốt token: Vào ngày 1 tháng 9, 47 triệu token WLFI (0,19% nguồn cung lưu hành) đã được gửi đến một địa chỉ đốt cháy được xác minh, theo dữ liệu on-chain từ Lookonchain. Mục tiêu: Giảm nguồn cung để tăng giá trị của các token còn lại, giảm áp lực bán từ các nhà đầu tư sớm.

Chương trình mua lại và đốt: Đội ngũ của đồng coin tiềm năng WLFI đề xuất sử dụng phí giao thức để tài trợ một chương trình mua lại và đốt token quy mô lớn, đang chờ bỏ phiếu cộng đồng. Đề xuất này nhằm loại bỏ token từ “những người tham gia không cam kết với sự phát triển dài hạn của WLFI,” mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư trung thành.

Bối cảnh giá giảm

Mở khóa token: Giai đoạn mở khóa đầu tiên cho phép các nhà đầu tư sớm bán 20% cổ phần, tương đương 3–5 tỷ token, được mua trong presale với giá 0,015 USD và 0,05 USD. Làn sóng bán tháo đã gây áp lực giảm giá mạnh.

Phản ứng thị trường: Giá WLFI dao động trong khoảng 0,24–0,30 USD, với khối lượng giao dịch 1 tỷ USD trong giờ đầu tiên trên các sàn lớn như Binance và KuCoin.

Vai trò của gia đình Trump và giá trị tài sản

Gia đình Trump sở hữu gần 25% tổng nguồn cung WLFI (khoảng 25 tỷ token), hiện được định giá khoảng 6 tỷ USD theo giá thị trường sau khi ra mắt. Tuy nhiên, các token này vẫn bị khóa và không thể bán, theo quy định của dự án.

Tăng trưởng tài sản: Theo Wall Street Journal, WLFI là tài sản có giá trị nhất của gia đình Trump, vượt qua các khoản đầu tư bất động sản và truyền thông khác.

Liên kết với Trump: Donald Trump được liệt kê là “đồng sáng lập danh dự,” trong khi các con trai của ông, Donald Trump Jr. và Eric Trump, là đồng sáng lập. Dự án được ra mắt trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump, làm dấy lên tranh cãi về xung đột lợi ích.

Chiến lược của WLFI

WLFI định vị mình là một nền tảng DeFi, tập trung vào:

Stablecoin: Ra mắt USD1, một stablecoin neo giá theo USD trên blockchain Solana, dự kiến tích hợp vào quý 4 năm 2025.

Thu hút người dùng bán lẻ: Cung cấp các sản phẩm như cho vay DeFi, staking, và giao dịch token để đưa người dùng phổ thông vào thị trường tiền điện tử.

Quản trị phi tập trung: Trước khi ra mắt công khai, WLFI hoạt động như một token quản trị, cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu về các thay đổi mã nguồn và chiến lược kinh doanh.

Phản ứng thị trường và tranh cãi

Chiến dịch đốt token đã tạo ra các phản ứng trái chiều:

Tâm lý cộng đồng: Phản hồi ban đầu trên X cho thấy 70% người dùng ủng hộ chiến dịch đốt, với 80/100 điểm tích cực. Tuy nhiên, 30% bài đăng bày tỏ lo ngại về tính bền vững của dự án.

Khối lượng giao dịch: WLFI ghi nhận 1 tỷ USD khối lượng giao dịch trong giờ đầu ra mắt, nhưng giá vẫn chịu áp lực do bán tháo từ nhà đầu tư sớm.

Giá Solana: Tích hợp USD1 trên Solana đẩy giá SOL tăng 2% lên 140 USD, với khối lượng giao dịch hàng ngày 2,5 tỷ USD.

Tranh cãi và chỉ trích

Rủi ro dự án liên kết với người nổi tiếng: Các nhà phê bình, bao gồm Laura Shin, cho rằng WLFI phụ thuộc quá nhiều vào sự nổi tiếng của gia đình Trump, làm nổi bật tính mong manh của các dự án meme coin. Việc đốt token chỉ mang lại giải pháp ngắn hạn, không giải quyết được vấn đề về tiện ích lâu dài.

Xung đột lợi ích: Lệnh Hành pháp 14178 (ngày 23 tháng 1 năm 2025) của Trump thúc đẩy Dự trữ Bitcoin Chiến lược Hoa Kỳ, làm tăng giá trị các tài sản tiền điện tử, bao gồm WLFI. Các nhà lập pháp như Angie Craig cảnh báo về nguy cơ Trump hưởng lợi cá nhân từ chính sách này.

Phản hồi: Chase Herro, CEO của WLFI, khẳng định rằng dự án hoạt động độc lập và tuân thủ các quy định của SEC. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự thiếu minh bạch trong quản trị có thể ảnh hưởng đến niềm tin.

Bối cảnh thị trường và triển vọng

Thị trường tiền điện tử vào tháng 9 năm 2025 đang tăng trưởng mạnh, với tổng vốn hóa 3,87 nghìn tỷ USD (tăng 73,03% trong năm 2024). Các yếu tố hỗ trợ bao gồm:

Dòng vốn tổ chức: Quỹ ETF tiền điện tử thu hút 14 tỷ USD, với Bitcoin và Ethereum dẫn đầu về dòng vốn

Khung pháp lý thuận lợi: Đạo luật GENIUS (tháng 7 năm 2025) và tuyên bố của SEC rằng “hầu hết tiền điện tử không phải là chứng khoán” đã giảm rủi ro pháp lý.

Xu hướng DeFi: TVL toàn cầu đạt 125 tỷ USD, với Solana và Ethereum chiếm ưu thế nhờ các dự án như WLFI và Aave.

Triển vọng giá và rủi ro

WLFI: Các nhà phân tích dự đoán giá WLFI đạt 0,05 USD vào cuối năm 2025 (tăng 117%) nếu chương trình đốt token được thông qua và USD1 thành công. Trong kịch bản lạc quan, giá có thể đạt 0,10 USD vào năm 2026.

Solana: Tích hợp USD1 đẩy giá SOL hướng tới 150 USD vào tháng 9, với mức kháng cự 218,63 USD và hỗ trợ 140 USD.

Rủi ro: Biến động giá: Sự phụ thuộc vào tâm lý thị trường và mối liên hệ với Trump có thể gây biến động mạnh. Quy định: Các cuộc điều tra từ SEC hoặc CFTC có thể làm chậm tiến độ niêm yết hoặc ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư. Tính bền vững: WLFI cần chuyển từ sự cường điệu sang tiện ích thực tế để duy trì giá trị lâu dài.



Chiến dịch đốt 47 triệu token WLFI của World Liberty Financial là một nỗ lực để ổn định giá và khôi phục niềm tin sau khi giảm 31%. Với sự hậu thuẫn của gia đình Trump và tiềm năng tăng trưởng trong DeFi, WLFI mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn nhưng đi kèm rủi ro cao do tranh cãi và biến động thị trường.