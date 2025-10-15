World Liberty Financial ra mắt thẻ ghi nợ crypto giữa kế hoạch token hóa bất động sản

Bất chấp sự giám sát từ giới lập pháp, dự án crypto có liên hệ với ông Trump đang mở rộng sang mảng thanh toán và token hóa bất động sản.

Tại sự kiện Token 2049 vừa qua, theo chia sẻ của Zach Witkoff – Giám đốc điều hành nền tảng tài sản số có liên hệ với Trump cho biết, World Liberty Financial (WLF) dự kiến sẽ ra mắt thẻ ghi nợ crypto với mục tiêu “kết nối tài sản kỹ thuật số với chi tiêu hàng ngày bằng tiền điện tử.”

World Liberty Financial hướng tới mở rộng quy mô hoạt động

Zach Witkoff, con trai của Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông đã công bố kế hoạch mở rộng cùng đồng sáng lập WLF – Donald Trump Jr. trong khuôn khổ sự kiện tiền điện tử tổ chức tại Singapore.

“Chúng tôi sẽ triển khai chương trình thử nghiệm trong quý tới và thẻ ghi nợ này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào quý IV năm nay hoặc quý I/2026”, Witkoff cho biết.

CEO của WLF cũng tiết lộ rằng tổ chức đang “tích cực triển khai” kế hoạch token hóa tài sản trong thế giới thực, bao gồm bất động sản, dầu mỏ và khí đốt.

World Liberty Financial is taking over Singapore 🇸🇬 at Token 2049. The future of finance is here. 🦅☝️ pic.twitter.com/dOI13wynME — WLFI (@worldlibertyfi) October 1, 2025

“Theo tôi, gia đình Trump sở hữu một trong những danh mục bất động sản hấp dẫn nhất thế giới”, Witkoff nói. “Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể lên sàn giao dịch và mua một token đại diện cho Trump Tower Dubai thì sao?”

Ông cũng đặt câu hỏi: “Tại sao bạn lại không thể đầu tư vào các bất động sản hạng A? Hiện nay, điều đó chỉ khả thi thông qua quỹ REIT hoặc các công ty đại chúng.”

Thỏa thuận 2 tỷ USD giữa WLF, MGX và Binance bị đưa vào tầm ngắm

Thông tin về kế hoạch mở rộng mới nhất của WLF được đưa ra chỉ một tháng sau khi công ty tiền điện tử này chính thức phát hành token riêng mang tên $WLFI ra công chúng, dù giá của token đã giảm ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Vào tháng 3 năm 2025, WLF đã ra mắt USD1, một stablecoin neo theo đồng USD, được tổ chức này mô tả là “đồng đô la Mỹ cho kỷ nguyên mới”.

Đến tháng 5, WLF thông báo rằng MGX, một công ty được chính phủ Abu Dhabi hậu thuẫn, dự kiến sẽ đầu tư 2 tỷ USD1 (tức 2 tỷ USD giá trị stablecoin) vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải nhiều chỉ trích, khi các Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren và Jeff Merkley cho rằng đây là “một xung đột lợi ích nghiêm trọng”.

“Hợp đồng này làm dấy lên lo ngại rằng các gia đình Trump và Witkoff có thể lợi dụng stablecoin của họ để trục lợi từ tham nhũng nước ngoài”, các nhà lập pháp của Mỹ phát biểu.

Bất chấp những quan ngại trên, WLF dường như vẫn tiếp tục thúc đẩy các dự án liên quan đến token hóa và thanh toán bằng tiền điện tử.