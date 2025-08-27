American Bitcoin được Trump hậu thuẫn, nhắm đến Nhật Bản & Hong Kong nhằm bành trướng kho dự trữ BTC

Công ty hiện đang thảo luận với các nhà đầu tư về việc mua lại một doanh nghiệp niêm yết tại Nhật Bản, đồng thời Hồng Kông cũng đang được đưa vào cân nhắc cho kế hoạch này.

American Bitcoin, một công ty khai thác tiền điện tử tại Mỹ được hậu thuẫn bởi Donald Trump Jr. và Eric Trump. Theo nguồn tin thân cận, công ty này đang rục rịch mở rộng sang châu Á thông qua các thương vụ mua lại nhằm mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ.

Những điểm chính: American Bitcoin đang tìm hiểu các thương vụ mua lại ở Nhật Bản và Hồng Kông mục tiêu là phình to kho dự trữ BTC.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ niêm yết công khai vào tháng 9 thông qua hình thức sáp nhập ngược (reverse merger) với công ty đã lên sàn Nasdaq mang tên Gryphon Digital Mining.

Chiến lược này gợi nhớ đến mô hình của Michael Saylor với kho bạc Bitcoin doanh nghiệp. Tuy nhiên American Bitcoin còn có thêm lợi thế khi có thể tự “đào” BTC mới để bổ sung nguồn cung.

Theo nguồn tin từ Financial Times, công ty hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư để mua lại một doanh nghiệp đã niêm yết công khai tại Nhật Bản, đồng thời cũng đang xem xét Hồng Kông như một lựa chọn khác.

Chiến lược này có thể coi là “sao y bản chính” từ mô hình của Michael Saylor – người được xem là “hình mẫu lý tưởng” trong việc biến Bitcoin thành kho bạc doanh nghiệp.

American Bitcoin nhắm đến thương vụ tại châu Á để mở rộng kho dự trữ BTC chiến lược

American Bitcoin hiện đang trong tiến trình xây dựng kho dự trữ Bitcoin “chiến lược”, mục tiêu của họ là thông qua các thương vụ thâu tóm để tích lũy thêm tiền điện tử.

Trong tuyên bố mới nhất, công ty khẳng định muốn tạo ra “nền tảng tích lũy Bitcoin mạnh mẽ và hiệu quả nhất thế giới”, tập trung vào hệ thống vận hành tối ưu, quản lý kho bạc chủ động, và giá trị bền vững cho cổ đông dài hạn.

Tuy nhiên, American Bitcoin cũng nhấn mạnh rằng họ mới chỉ dừng ở mức khảo sát cơ hội quốc tế chứ chưa đưa ra bất kỳ cam kết ràng buộc nào.

Đáng chú ý, gia tộc Trump đã gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực tài sản số trong vài tháng qua, đúng lúc môi trường pháp lý Mỹ trở nên thân thiện hơn dưới thời Tổng thống Trump.

Trong khi đó, giá Bitcoin tiếp tục tăng mạnh nhờ làn sóng bùng nổ của các “công ty kho bạc tiền điện tử” (crypto treasury companies), những doanh nghiệp đại chúng huy động vốn từ phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, rồi dùng số vốn này để mua Bitcoin.

Mô hình này giúp nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin gián tiếp qua thị trường chứng khoán, thay vì phải trực tiếp sở hữu và lưu trữ token.

Strategy hiện đang nắm giữ khoảng 629.000 BTC trị giá khoảng 76 tỷ USD và đã nâng vốn hóa thị trường lên gần 110 tỷ USD. Khác với Strategy chỉ tập trung vào nắm giữ, American Bitcoin còn trực tiếp tham gia khai thác, giúp công ty bổ sung thêm lượng Bitcoin mới “đào” được vào bảng cân đối kế toán.

Công ty có kế hoạch niêm yết công khai vào tháng 9 thông qua thương vụ sáp nhập ngược với Gryphon Digital Mining – một doanh nghiệp đã niêm yết trên Nasdaq. Đáng chú ý, Eric Trump sẽ giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược sau thương vụ sáp nhập này.

Trước đây, American Bitcoin vốn có tên là American Data Centers (ADC), công ty con thuộc sở hữu của Dominari Holdings, một tập đoàn fintech và chứng khoán có trụ sở chính tại Trump Tower, New York.

Đến tháng 3, ADC chính thức đổi tên thành American Bitcoin sau khi hợp tác liên doanh với Hut 8 của Canada. Theo thỏa thuận, Hut 8 đóng góp toàn bộ trang thiết bị khai thác để đổi lấy cổ phần kiểm soát. Đặc biệt, Eric Trump và Donald Trump Jr. đã là những nhà đầu tư sớm của ADC.

Dominari Holdings báo cáo tăng trưởng doanh thu 520%

Dominari Holdings, công ty từng bổ nhiệm hai anh em nhà Trump vào hội đồng cố vấn hồi tháng 2 vừa công bố mức tăng trưởng doanh thu 520% so với cùng kỳ năm trước.

Song song đó, American Bitcoin đang hướng sự quan tâm đến châu Á, tận dụng thị trường nơi văn hóa giao dịch bán lẻ mạnh và khung pháp lý ngày càng cởi mở hơn với crypto.

Hồng Kông đang định vị mình trở thành trung tâm tài sản số, trong khi các công ty niêm yết tại Nhật Bản có thể mang đến con đường hợp pháp cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn bán lẻ tiếp cận crypto.

American Bitcoin cũng chỉ là một mảnh ghép trong hệ sinh thái crypto gắn liền với gia tộc Trump.

Vào tháng 6, Donald Trump tiết lộ khoản thu nhập 57 triệu USD từ World Liberty Financial – một nền tảng crypto gần đây đã công bố kế hoạch mua lại token trị giá 1,5 tỷ USD hợp tác cùng công ty blockchain ALT5 Sigma có trụ sở tại Las Vegas.

Riêng với Trump Media & Technology Group – công ty đứng sau Truth Social cũng lên kế hoạch huy động 2,5 tỷ USD để thành lập kho dự trữ Bitcoin riêng.