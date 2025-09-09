Top 3 Altcoin đang được cá voi âm thầm gom mạnh

Thị trường tiền điện tử altcoin đang dần ổn định sau một tuần biến động mạnh. Tổng vốn hóa đã tăng thêm 13 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng giá trị lên 3,82 nghìn tỷ USD.

Đáng chú ý, mốc 3,81 nghìn tỷ USD hiện vẫn giữ vững vai trò hỗ trợ, trở thành nền tảng quan trọng cho sự ổn định chung của thị trường. Hãy cùng điểm qua động thái của các cá voi trên thị trường altcoin toàn cầu.

Cá voi tích lũy altcoin: WLD, AAVE, UNI

Trong khi đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin (BTC) đang bước vào giai đoạn tích lũy, các “cá voi” lại chuyển sự chú ý sang một số altcoin chọn lọc. Dữ liệu từ Lookonchain cho thấy, khối lượng lớn Worldcoin (WLD), Aave (AAVE) và Uniswap (UNI) đã được rút khỏi các sàn giao dịch tập trung. Quy mô của các động thái này cho thấy đây là hoạt động tích lũy hơn là chốt lời và thường được xem là tín hiệu lạc quan cho chiến lược nắm giữ dài hạn.

Một ví lớn có địa chỉ 0xF436 đã rút 43.123 AAVE trị giá 13,87 triệu USD chỉ trong vòng hai ngày. Dòng tiền rút mạnh như vậy cho thấy cá voi đang có xu hướng nắm giữ AAVE lâu dài hoặc chuẩn bị đưa chúng vào các giao thức DeFi, phản ánh niềm tin vững chắc vào tương lai của Aave.

Ngoài ra, một ví mới tạo có địa chỉ 0xC0D9 cũng vừa rút 9.325 triệu WLD (tương đương khoảng 8,86 triệu USD) khỏi sàn giao dịch Binance chỉ cách đây 11 giờ. Quy mô của giao dịch này và việc đưa tài sản vào một ví hoàn toàn mới cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư giá trị cao hoặc từ tổ chức đối với Worldcoin, dự án vốn đã gây chú ý nhờ hệ thống định danh sinh trắc học.

Một ví cá voi khác với địa chỉ 0x4940, đã rút 408.557 UNI trị giá khoảng 4,11 triệu USD khỏi Binance chỉ cách đây 4 giờ. Với việc Uniswap vẫn giữ vị thế thống trị trong mảng sàn giao dịch phi tập trung cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào vai trò của UNI như một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái DeFi.

Tác động của động thái gom hàng từ cá voi

Việc cá voi tích lũy thường được xem là tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá, bởi nó phản ánh niềm tin vào giá trị trung và dài hạn của tài sản. Việc các hoạt động gom mạnh tập trung quanh WLD, AAVE và UNI cho thấy những tay chơi lớn đang sớm định vị cho một đợt bứt phá của altcoin. Các nhà giao dịch chắc chắn sẽ theo dõi sát sao để xem đà tích lũy này có sớm lan tỏa sang biến động giá trong những ngày tới hay không.

Các câu hỏi thường gặp

Các cá voi có đang nhắm đến meme coin không?

Có. Nhiều meme coin như Little Pepe (LILPEPE), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pudgy Penguins (PENGU), SPX6900 và Bonk (BONK) đang ghi nhận dòng tiền lớn từ các cá voi.

Cộng đồng Reddit nói gì về việc cá voi tích lũy?

Nhiều người dùng chỉ ra rằng cá voi đang âm thầm gom ETH và các altcoin, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ giới tổ chức.

Hiện tại cá voi đang mua những altcoin nào?

Ngoài WLD, AAVE và UNI theo tin tức trước, cá voi còn thể hiện sự quan tâm tới LINK, XRP, ENA và cả các meme coin như LILPEPE, DOGE, SHIB, PENGU, SPX6900 và BONK.

Altcoin season có sắp bắt đầu không?

Nếu Bitcoin phá vỡ ngưỡng 115.000 USD và cá voi tiếp tục tích lũy, altcoin có thể chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ trong chu kỳ sắp tới.