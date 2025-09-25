Thumzup Media công bố mua lại cổ phiếu 10 triệu USD và xây dựng kho dự trữ Bitcoin, Dogecoin

Thumzup Media Corporation, một công ty quảng cáo tích hợp công nghệ Web3, đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 10 triệu USD và tiếp tục xây dựng kho dự trữ tiền điện tử, hiện nắm giữ 19,106 Bitcoin (BTC) và 7,5 triệu Dogecoin (DOGE). Sau thông báo, cổ phiếu TZUP tăng 5,7% lên 4,81 USD, đưa vốn hóa thị trường đạt 78 triệu USD.

Công ty cũng đang chờ phê duyệt cổ đông để mua lại DogeHash Technologies, một công ty khai thác Dogecoin, nhằm mở rộng hạ tầng tài sản số. Tuy nhiên, xu hướng kho dự trữ tiền điện tử của các công ty nhỏ đang gặp rủi ro, với nhiều cổ phiếu giao dịch dưới giá trị tài sản số.

Thumzup Media: Mua lại cổ phiếu và tích lũy tiền điện tử

Thumzup Media, một công ty quảng cáo sử dụng blockchain để kết nối thương hiệu với người tiêu dùng, đã hoàn tất chương trình mua lại cổ phiếu 1 triệu USD, thu hồi 212.432 cổ phiếu với giá trung bình 4,71 USD. Chương trình mới trị giá 10 triệu USD phản ánh niềm tin vào chiến lược dài hạn, như Robert Steele, CEO của Thumzup, nhấn mạnh: “Việc mua lại cổ phiếu thể hiện cam kết mang lại giá trị cho cổ đông và niềm tin vào tương lai của Thumzup.”

Kho dự trữ tiền điện tử

Thumzup đang xây dựng kho dự trữ tiền điện tử với:

19,106 BTC: Trị giá khoảng 2,14 tỷ USD tại giá 111.879 USD/BTC.

7,5 triệu DOGE: Trị giá khoảng 1,88 triệu USD tại giá 0,25 USD/DOGE.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt khung đầu tư 250 triệu USD vào tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ethereum, và USD Coin. Kho dự trữ này nhằm tận dụng tiềm năng tăng giá của tiền điện tử và tích hợp vào chiến lược tài chính Web3 của công ty.

Thâu tóm DogeHash Technologies

Thumzup đang chờ phê duyệt cổ đông để mua lại DogeHash Technologies, công ty vận hành 2.500 giàn khai thác Dogecoin và dự kiến bổ sung thêm 1.000 giàn. Nếu hoàn tất, thương vụ này sẽ tăng cường khả năng khai thác DOGE, mở rộng hạ tầng tài sản số và củng cố vị thế của Thumzup trong hệ sinh thái Dogecoin. Sự tham gia của Donald Trump Jr., sở hữu 350.000 cổ phiếu TZUP, càng thu hút sự chú ý từ công chúng.