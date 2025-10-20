Ba người đàn ông bị kết án tù vì sử dụng Dark Web và tiền điện tử để buôn ma túy trên khắp Vương quốc Anh

Các nhà điều tra đã lần ra dấu vết của nhóm tội phạm thông qua các giao dịch blockchain, từ đó bắt giữ và thu giữ heroin cùng lượng tiền điện tử liên quan.

Ba người đàn ông vừa bị tuyên án tù vì điều hành một đường dây buôn bán ma túy loại A trên phạm vi toàn quốc, sử dụng Dark Web và tiền điện tử nhằm che giấu danh tính cũng như các khoản thanh toán.

Những điểm đáng chú ý: Ba người bị kết án tù vì vận hành mạng lưới buôn bán ma túy trên toàn Vương quốc Anh, sử dụng Dark Web và tiền điện tử để ẩn hoạt động.



Các nhà điều tra đã truy ra nhóm này thông qua dấu vết trên blockchain, dẫn đến việc bắt giữ và thu giữ heroin cùng tiền điện tử.



Cảnh sát cho biết vụ án chứng minh rằng hoạt động buôn bán ma túy trên Dark Web hoàn toàn có thể bị truy vết và triệt phá.



Theo BBC, Malcolm Magala (37 tuổi, đến từ Portsmouth) được xác định là người đứng sau một tài khoản trực tuyến chuyên bán heroin và ma tuý đá (crack cocaine) trên nhiều chợ Dark Web từ năm 2020.

Hai đồng phạm của hắn là Alain Kirunda-Nsiiro (39 tuổi) và Jerome Omard (44 tuổi) đều đến từ khu Waltham Forest, London, phụ trách khâu đóng gói và phân phối hàng thông qua một bưu điện địa phương ở Walthamstow.

Đơn vị phòng chống tội phạm mạng của Vương quốc Anh lần ra đường dây buôn ma túy thông qua giao dịch tiền điện tử

Đơn vị Phòng chống Tội phạm có Tổ chức Khu vực Đông Nam (SEROCU) đã bắt đầu theo dõi nhóm tội phạm này sau khi phát hiện các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Vào tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã chặn bắt Jerome Omard khi y đang trên đường gửi các bưu kiện chứa ma túy và phát hiện 138 gram heroin được giấu bên trong một chiếc loa. Việc khám xét sau đó đã phát hiện ra tại nơi ở của y cũng tàng trữ ma túy.

Cùng ngày, Malcolm Magala bị bắt giữ với tang vật gồm 3.150 bảng Anh dưới dạng tiền điện tử và nhiều thiết bị lưu trữ tiền điện tử.

Khám xét nhà riêng của Magala, cảnh sát thu giữ máy ép viên nén và một lượng nhỏ thuốc dạng viên. Alain Kirunda-Nsiiro bị bắt vài ngày sau đó và bị truy tố sau khi có thêm các bằng chứng buộc tội y trong đường dây này.

Tại Tòa án Hoàng gia Reading, Magala bị kết án 11 năm 3 tháng tù sau khi nhận tội âm mưu cung cấp cocaine và heroin, cùng tội danh tàng trữ tài sản có nguồn gốc phạm pháp.

Omard nhận mức án 4 năm 6 tháng tù sau khi nhận tội, trong khi Kirunda-Nsiiro bị tuyên 12 năm tù sau phiên xét xử kéo dài hai tuần.

Thanh tra Rob Bryant mô tả đây là “một chuyên án phức tạp” kết hợp giữa phương pháp điều tra thực địa và truy vết kỹ thuật số.

“Tôi hy vọng vụ án này cho thấy rõ rằng hoạt động tội phạm trên Dark Web hoàn toàn có thể bị phát hiện”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật sẽ tiếp tục giám sát và triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến.

Giới chức Anh cho biết chiến dịch này chứng minh rằng việc phối hợp giữa công nghệ truy vết blockchain và giám sát truyền thống có thể phơi bày cả những đường dây buôn ma túy tinh vi nhất trên Dark Web.

Các vụ tấn công mạng gây thiệt hại 127 triệu USD trong lĩnh vực tiền điện tử trong tháng 9

Theo công ty an ninh blockchain PeckShield, các vụ tấn công liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 127,06 triệu USD trong tháng 9 năm 2025, giảm 22% so với 163 triệu USD ghi nhận trong tháng 8.

Tháng này ghi nhận gần 20 vụ tấn công lớn, trong đó phần lớn thiệt hại tập trung vào một vài vụ tấn công quy mô lớn. Dù tổng thiệt hại giảm so với tháng trước, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng các nền tảng DeFi và blockchain tiếp tục là mục tiêu dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng bảo mật.

#PeckShieldAlert September 2025 saw ~20 major crypto exploits, resulting in total losses of $127.06M.

This marks a -22% decrease from August's $163M.



In a positive development, ~$13M drained from a Venus user in a #phishing attack has been recovered.



Top 5 Hacks:

🔺 #UXLINK –… pic.twitter.com/ebUYM3Xwnh — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) October 2, 2025

Hai vụ tấn công lớn nhất liên quan đến UXLINK và SwissBorg, chiếm tổng cộng 85 triệu USD thiệt hại.

UXLINK bị mất 44,14 triệu USD sau khi ví đa chữ ký (multisig wallet) bị khai thác, dẫn đến việc phát hành trái phép 10 nghìn tỷ token, khiến giá token của dự án lao dốc 90%.

Trong khi đó, SwissBorg chịu tổn thất 41,5 triệu USD trên mạng Solana sau khi tin tặc xâm nhập vào đối tác API Kiln. Cả hai công ty hiện đang phối hợp với các sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và “hacker mũ trắng” nhằm kiểm soát thiệt hại và bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng.