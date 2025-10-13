Các tin nóng ngày 13-10: Thị trường phục hồi sau cú sập lịch sử, Bitcoin trở lại mốc $115.000

Thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt và niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện. Các nhóm tiền điện tử đều ghi nhận mức tăng từ 6% đến 20% trong vòng 24 giờ qua, dẫn đầu bởi các token Layer-2 tăng 19,4%. Mantle (MNT) tăng mạnh 38%, trong khi Celestia (TIA) và Zora (ZORA) lần lượt tăng hơn 15% và 25%.

Bitcoin tăng 4,85% vượt qua mốc $115,000, trong khi Ethereum tăng 11,6% lên trên $4,100. Nhóm token AI, CeFi và DeFi cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số. Sự phục hồi này diễn ra sau cú sập lịch sử xuất phát từ mối đe dọa thuế quan 100% của Trump đối với Trung Quốc. Vụ việc này đã khiến hàng loạt vị thế bị thanh lý và làm giảm sâu tỷ lệ funding rate của Ethereum xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hiện tại, Polymarket cho rằng khả năng thuế quan 100% mà Trump đề xuất sẽ có hiệu lực vào ngày 1/11 chỉ là 10%.

Hãy cùng điểm qua những sự kiện nổi bật khác trong thị trường tiền mã hóa hôm nay:

China Renaissance tìm kiếm nguồn 600 triệu USD để xây dựng kho dự trữ tài sản số tập trung vào BNB

Ngân hàng đầu tư China Renaissance Holdings có trụ sở tại Bắc Kinh được cho là đang tìm cách huy động 600 triệu USD để thành lập một công ty dự trữ tài sản số niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, với mục tiêu tập trung vào việc tích lũy BNB. Dự án này có sự tham gia của YZi Labs, công ty gia đình của nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, với kế hoạch đồng đầu tư 200 triệu USD cùng China Renaissance.

Nếu được hoàn tất, thỏa thuận này sẽ giống với mô hình tích trữ tiền mã hóa được Michael Saylor áp dụng đối với Strategy Inc., Mặc dù biến động thị trường gần đây đã đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chiến lược này.

WazirX được tòa án Singapore phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc nợ

WazirX đã tòa án phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc nợ mà họ đã đề xuất, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phục hồi của sàn giao dịch này sau vụ hack nghiêm trọng xảy ra hồi năm ngoái. CEO Nischal Shetty cho biết, Tòa án Tối cao Singapore đã phê duyệt kế hoạch, mở ra con đường để sàn giao dịch thực hiện nhiều nỗ lực phục hồi.

Mặc dù Shetty không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch đã được phê duyệt, nhưng động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với nền tảng này sau hơn một năm chật vật với quá trình tái cấu trúc phức tạp nhằm khôi phục tài sản của người dùng và tiếp tục hoạt động bình thường.

Cá voi mở vị thế short trị giá 163 triệu USD đối với Bitcoin sau khi kiếm lời 192 triệu USD

Một cá voi tiền mã hóa, người vừa kiếm được 192 triệu USD nhờ vào một vị thế short chính xác vào thời điểm diễn ra cú sập ngày 11-10, giờ đây lại tiếp tục đặt cược lớn vào Bitcoin với một vị thế short trị giá 163 triệu USD. Dữ liệu on-chain cho thấy nhà giao dịch này, được xác định qua địa chỉ 0xb317 trên sàn phái sinh phi tập trung Hyperliquid, đã mở một vị thế short trị giá 163 triệu USD vào cuối ngày 13-10. Vị thế short mới này hiện đã có lợi nhuận là 3,5 triệu USD và sẽ bị thanh lý nếu Bitcoin vượt qua mức $125,500.

Trump gây tranh cãi vì tin đồn đang xem xét ân xá cho nhà sáng lập Binance CZ

Theo thông tin từ Charles Gasparino của New York Post, Nhà Trắng hiện đang thảo luận nảy lửa về khả năng ân xá cho nhà sáng lập Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Các nguồn tin cho biết cá nhân Trump muốn cấp lệnh ân xá, cho rằng cáo buộc “lừa đảo” đối với CZ là quá nặng nề.

Tuy nhiên, quyết định này đang gây chia rẽ đối với các quan chức trong chính quyền, với một số cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra phản ứng tiêu cực vì mối quan hệ lợi ích kinh doanh của ông Trump với lĩnh vực tiền mã hóa. Nếu được ân xá, CZ, người hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance, có thể sẽ quay lại làm việc tại sàn giao dịch này.

Four.meme vượt lên dẫn đầu mạng lưới với doanh thu 18,7 triệu USD từ việc ra mắt token:

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, nền tảng tạo token Four.meme đã thu về 18,74 triệu USD doanh thu từ phí trong tuần qua, trở thành nền tảng kiếm tiền cao nhất. Nền tảng này hiện đứng thứ 4 trong tổng số các giao thức cung cấp dịch vụ tiền mã hoá, chỉ sau Tether, Circle và Hyperliquid.

Spot Bitcoin ETFs ghi nhận dòng tiền vào 2,7 tỷ USD trong tuần; BlackRock’s IBIT chiếm ưu thế

Từ ngày 6 đến 10/10, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền vào ròng 2,71 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào BlackRock’s IBIT, với 2,63 tỷ USD. Các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận động lực mạnh mẽ với 488 triệu USD dòng tiền vào trong cùng kỳ, dẫn đầu bởi BlackRock’s ETHA với 638 triệu USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức, bất chấp sự biến động gần đây của thị trường.

Chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam của Crypto tăng lên 38 nhờ động lực phục hồi sau cú sập lịch sử

Tâm lý thị trường vẫn còn rất mong manh sau cú sốc thuế quan của Trump, với chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 38, vẫn nằm trong vùng “sợ hãi”, nhưng đã tăng 12 điểm so với ngày hôm qua, theo Coinglass. Trung bình trong 7 ngày qua là 50. Matrixport đã mô tả đợt bán tháo gần đây là một “cú sập lịch sử”, được kích hoạt bởi mối đe dọa áp thuế 100% của Trump đối với Trung Quốc, dẫn đến việc thanh lý hàng loạt trên các sàn giao dịch phi tập trung và tỷ lệ funding rate của Ethereum giảm xuống -39%. Khi biến động giảm dần, các nhà phân tích dự đoán các vị thế Long có thể bắt đầu được mở lại, phản ánh sự ổn định ban đầu của thị trường.