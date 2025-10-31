Tài khoản mới của Fed có thể mở đường cho crypto gia nhập hệ thống – Đây là những gì các nhà giao dịch cần biết

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang mở ra cuộc thảo luận về một cơ chế tiếp cận mới dành cho các công ty thanh toán. Mới đây, Thống đốc Christopher Waller đã mô tả ý tưởng về một loại “tài khoản thanh toán” cho phép các tổ chức truy cập cơ bản vào các dịch vụ thanh toán của Fed nhưng hạn chế các tính năng đặc quyền chỉ có trong tài khoản chủ (master account).

Ý tưởng này xuất hiện vào thời điểm mà cấu trúc thị trường thực chất quan trọng hơn mọi khẩu hiệu. Nếu được triển khai, cơ chế “cánh cửa hẹp” để tiếp cận Fedwire và ACH có thể thay đổi hoàn toàn nhóm tổ chức có khả năng luân chuyển USD trực tiếp. Nó đồng thời tác động mạnh đến cách các nhà phát hành stablecoin và quỹ token hóa xử lý các giao dịch tiền pháp định trong những giai đoạn thanh khoản cao hoặc thị trường sôi động.

Những gì Fed đang đặt lên bàn thảo luận

Christopher Waller đã phác thảo một mô hình tài khoản trung gian, nằm giữa tài khoản chủ hiện nay và các cơ chế tài trợ mà nhiều tổ chức phi ngân hàng đang sử dụng.

Theo đề xuất, loại “tài khoản thanh toán” này sẽ cho phép các tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống thanh toán của Fed, nhưng đi kèm với các giới hạn nghiêm ngặt như giới hạn số dư, không trả lãi, không cho phép thấu chi và không được tiếp cận các khoản vay khẩn cấp từ Fed. Mục tiêu của mô hình này là giảm sự phụ thuộc vào các trung gian tài chính, trong khi vẫn đảm bảo rằng Fed không mở rộng tín dụng cho các tổ chức phi ngân hàng.

Ông Waller nhấn mạnh rằng đề xuất này nằm trong nhiệm vụ về hệ thống thanh toán chứ không nằm trong chính sách tiền tệ. Việc phân định ranh giới rõ ràng này cho thấy trọng tâm của Fed là tối ưu hóa hiệu quả thanh toán và kiểm soát rủi ro thay vì tạo ra tín dụng hay huy động tiền gửi. Hiện đội ngũ chuyên trách của Fed đã bắt đầu đánh giá chi tiết đề xuất này, đánh dấu bước chuyển từ một ý tưởng được đưa ra tại hội nghị sang một hướng nghiên cứu chính thức trong nội bộ ngân hàng trung ương.

Vì sao các công ty tiền điện tử đặc biệt quan tâm đến tài khoản gọn nhẹ của Fed

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực crypto phải chuyển dòng tiền USD thông qua các ngân hàng đối tác. Cách làm này thường gây ra độ trễ trong những giai đoạn căng thẳng về thanh khoản và chi phí giao dịch cũng tăng cao khi các ngân hàng siết chặt quy trình quản lý rủi ro.

Một tài khoản rút gọn tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Reserve Bank) có thể giảm đáng kể những khó khăn đó cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện pháp lý và tiêu chuẩn giám sát. Mặc dù tài khoản này không hợp thức hóa các hoạt động bị xem là rủi ro nhưng nó sẽ thiết lập một cơ chế tiêu chuẩn hóa cho những đơn vị được cấp phép.

Theo Reuters, “mô hình này có thể mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ thanh toán của Fed vốn trước nay chỉ dành cho ngân hàng và mở ra cánh cửa cho các công ty công nghệ tài chính (fintech) cùng các doanh nghiệp khác đang tìm cách tham gia hệ thống”.

Một liên kết trực tiếp và minh bạch hơn với hạ tầng thanh toán của Fed cũng có thể tác động tích cực đến hoạt động của các stablecoin. Các nhà phát hành stablecoin vốn phải thông qua ngân hàng trung gian khi thực hiện mua bán, quy đổi hoặc hoàn tiền (redemption), nay có thể thực hiện trực tiếp nếu được phép kết nối với Fed, giúp quy trình đơn giản và nhanh hơn đáng kể.

Dù cải thiện này mang tính kỹ thuật hơn là đột phá nhưng ngay cả việc rút ngắn thời gian thanh toán chỉ vài phút cũng có thể tạo nên khác biệt lớn, nhất là trong những giai đoạn thị trường có lưu lượng giao dịch cao.

Những điều đáng chú ý trong giai đoạn tiếp theo

Các ngân hàng có công ty con chuyên về dịch vụ thanh toán có thể sẽ là những bên tiên phong, trong khi các doanh nghiệp fintech và crypto có hệ thống tuân thủ vững mạnh sẽ bắt đầu nhập cuộc sau đó. Mức giới hạn số dư, yêu cầu thanh khoản và giám sát giao dịch sẽ là những yếu tố quyết định mức độ hữu ích của loại tài khoản này đối với các nhà phát hành stablecoin và đơn vị vận hành quỹ token hóa.

Tác động lên giá, nếu có, sẽ xuất phát từ chất lượng thanh toán. Khi các tổ chức đủ điều kiện có thể gửi và nhận thanh toán USD mà không cần qua nhiều trung gian, hàng đợi yêu cầu quy đổi (redemption) trong những thời điểm cao điểm sẽ được rút ngắn và chênh lệch giá (spread) cũng có thể thu hẹp lại khi dòng tiền tăng mạnh.

Dù đề xuất này chưa giải quyết được các tranh luận xung quanh quyền riêng tư dữ liệu và vấn đề kiểm soát nhưng nó đã mở ra một lộ trình cụ thể để bàn về quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống thanh toán trong khuôn khổ những giới hạn minh bạch.

Với các nhà đầu tư và tổ chức trong thị trường crypto, những người quan tâm sâu sắc đến cách dòng tiền pháp định được xử lý và thanh toán, thì cuộc thảo luận này đã chính thức được đưa vào chương trình nghị sự và đang tiến triển ngay trong nội bộ cơ quan điều hành hạ tầng thanh toán của Hoa Kỳ.