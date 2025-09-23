Cảnh sát Thái Lan triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử 15 triệu USD nhắm vào người Hàn Quốc

Cảnh sát Thái Lan và Hàn Quốc đã phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 15 triệu USD, nhắm vào các nạn nhân Hàn Quốc thông qua các chiêu thức lừa đảo tinh vi như tình cảm, xổ số, và đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Nhóm tội phạm, hoạt động dưới cái tên Lungo Company, sử dụng phương pháp “rửa tiền đa lớp” để che giấu dấu vết. Đồng thời, một vụ hack lịch sử từ năm 2020 tại LuBian, với 127.426 BTC (trị giá 14,5 tỷ USD hiện tại), được xác nhận là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Triệt phá đường dây lừa đảo Lungo Company

Hoạt động lừa đảo đa dạng và tinh vi

Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến Lungo Company, trong khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh và 8 thành viên cốt lõi tại Thái Lan, hiện đang chờ dẫn độ về Hàn Quốc. Không giống các vụ lừa đảo thông thường sử dụng một phương pháp duy nhất, Lungo Company triển khai nhiều chiến thuật:

Lừa đảo bồi thường dữ liệu: Lừa nạn nhân gửi tiền qua các lời đề nghị bồi thường giả mạo liên quan đến rò rỉ dữ liệu.

Lừa đảo tình cảm: Sử dụng các mối quan hệ giả mạo để dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng tiền điện tử không có thật.

Lừa đảo xổ số và đầu tư: Hướng dẫn nạn nhân đầu tư vào các đồng tiền điện tử “vô giá trị” thông qua các nền tảng giả mạo.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Nhóm này sử dụng nhiều chiến thuật một cách có hệ thống. Đây không phải là lừa đảo đơn giản mà được cấu trúc đa lớp.” Để rửa tiền, Lungo Company sử dụng thẻ trả trước, rút tiền qua sòng bạc, và chia nhỏ giao dịch thành các khoản nhỏ để tránh hệ thống phát hiện.

Các giao dịch cuối cùng được thanh khoản qua các nhà môi giới OTC khối lượng lớn ở Đông Nam Á, phối hợp qua các ứng dụng mã hóa như Telegram và WeChat.

Bối cảnh và tác động

Vụ triệt phá diễn ra chỉ vài tuần sau khi cảnh sát Seoul phá một đường dây tội phạm mạng quốc tế khác, đánh cắp 28,1 triệu USD từ giới tinh hoa Hàn Quốc, bao gồm người nổi tiếng và giám đốc điều hành, thông qua hack tài khoản tài chính và tiền điện tử.

Vụ Lungo Company nhấn mạnh sự gia tăng của các vụ lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư tiền điện tử, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đạt vốn hóa 3,87 nghìn tỷ USD, tăng 73,03% trong năm 2024, nhờ dòng vốn tổ chức 14 tỷ USD từ ETF và khung pháp lý từ Đạo luật GENIUS (Mỹ) và MiCA (EU).

BREAKING: ARKHAM UNCOVERS $3.5B HEIST – THE LARGEST EVER



LuBian was a Chinese mining pool with facilities in China & Iran. Based on analysis of on-chain data, it appears that 127,426 BTC was stolen from LuBian in December 2020, worth $3.5 billion at the time and now worth… pic.twitter.com/PnIOKgMt0i — Arkham (@arkham) August 2, 2025

Giá các đồng tiền lớn như Bitcoin (BTC) (111.879 USD) và Ethereum (ETH) (4.365 USD) ổn định, nhưng tâm lý trên X giảm xuống 75/100 do lo ngại về lừa đảo. Vụ việc có thể làm giảm niềm tin vào các dự án tiền điện tử không được kiểm toán, đặc biệt là meme coin tiềm năng như Dogecoin (0,25 USD) và Pepecoin (0,0000106 USD).

Vụ hack LuBian: Vụ trộm Bitcoin lớn nhất lịch sử

Chi tiết vụ hack

Arkham Intelligence công bố vụ hack tại LuBian, một nhóm khai thác Bitcoin của Trung Quốc, vào tháng 12 năm 2020, đánh cắp 127.426 BTC, trị giá 3,5 tỷ USD tại thời điểm đó và 14,5 tỷ USD hiện nay (giá BTC 111.879 USD). Đây là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử về giá trị tại thời điểm xảy ra, vượt qua vụ Mt. Gox (2014, 850.000 BTC nhưng giá trị thấp hơn).

LuBian nổi lên vào năm 2020 như một trong những nhóm khai thác Bitcoin hàng đầu, quảng bá là nền tảng an toàn và lợi suất cao. Tuy nhiên, vào đầu năm 2021, nhóm này biến mất mà không giải thích, dẫn đến suy đoán về đóng cửa do quy định hoặc tư nhân hóa. Arkham phát hiện vụ hack khai thác lỗ hổng trong hệ thống tạo khóa riêng của LuBian:

90% số BTC (114.683 BTC) bị rút trong một ngày.

Các khoản mất thêm được thực hiện qua chuyển khoản Bitcoin và USDT trên lớp Omni vào ngày hôm sau.

Số BTC bị đánh cắp đã không hoạt động kể từ tháng 7 năm 2024. LuBian cố liên lạc với hacker qua chức năng OP_RETURN của Bitcoin, đề nghị phần thưởng nhưng không thành công.

Tác động và rủi ro bảo mật

Vụ hack LuBian làm dấy lên lo ngại về bảo mật trong ngành khai thác tiền điện tử. Danh tính hacker vẫn chưa được xác định, và số tài sản bị đánh cắp chưa xuất hiện trên thị trường, cho thấy khả năng được lưu trữ trong ví lạnh. Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm toán bảo mật và quản lý khóa riêng, đặc biệt khi các nhóm khai thác như Bitmain và Canaan đang mở rộng quy mô.