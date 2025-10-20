CEO Tether Paolo Ardoino xác nhận ra mắt Bộ công cụ phát triển ví mã nguồn mở cho iOS và Android

Giám đốc điều hành Tether, ông Paolo Ardoino, vừa xác nhận việc ra mắt bộ công cụ phát triển ví (Wallet Development Kit – WDK) hoàn toàn mã nguồn mở, đi kèm ví mẫu cho cả iOS và Android.

Trong bài đăng mới đây, Ardoino cho biết bộ WDK này sẽ được tung ra ngay trong tuần, với mục tiêu hỗ trợ hàng nghìn tỷ ví tự lưu ký (self-custodial wallets) trên toàn cầu.

Chỉ một ngày sau, ông đã chia sẻ bản demo đầu tiên của dự án – giới thiệu một ví mẫu hoàn chỉnh, có khả năng tự lưu ký, sao lưu nhiều lớp. Tính năng nổi bật nhất phải kể đến đó là một mô-đun DeFi tích hợp sẵn cho các hoạt động như chuyển, hoán đổi và cho vay tài sản USDT, USDT0.

Theo Ardoino, bộ WDK được xây dựng dựa trên các thư viện mã nguồn mở, mang tính mô-đun linh hoạt, dễ mở rộng và đã được kiểm nghiệm thực tế trong môi trường vận hành của Tether.

Ông mô tả “Starter Wallet” – ví mẫu đi kèm – như một ví gọn nhẹ nhưng đầy đủ chức năng, minh chứng rằng bất kỳ ai cũng có thể phát triển một ví tài sản số hoàn chỉnh chỉ với bộ công cụ của Tether.

Cùng thời điểm, vốn hóa USDT đã đạt mốc kỷ lục 180,32 tỷ USD, đưa Tether tiếp tục duy trì vị thế stablecoin lớn nhất thị trường tiền điện tử toàn cầu. Bên cạnh đó, lợi nhuận quý II của công ty đạt 4,9 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

CEO Tether: Bộ công cụ phát triển ví hỗ trợ cả tác nhân AI và robot, không chỉ dành cho con người

Quá trình phát triển Tether Wallet Development Kit (WDK) đã được triển khai từ khá lâu.

Vào tháng 11/2024, Tether – nhà phát hành stablecoin hàng đầu – lần đầu tiên công bố dự án này, với mục tiêu giúp doanh nghiệp và nhà phát triển tích hợp ví tự lưu ký (non-custodial wallet) vào bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào.

Theo Paolo Ardoino, bộ WDK không chỉ dành cho người dùng thông thường, mà còn hỗ trợ các tác nhân AI và robot, đồng thời được thiết kế để vận hành ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

Ngoài ra, WDK sẽ hỗ trợ tất cả các blockchain mà stablecoin của Tether đang hoạt động, đồng thời mở rộng thêm giao diện mẫu (UI templates) cho nhiều nền tảng, giúp việc xây dựng trải nghiệm ví tự lưu ký trở nên dễ dàng hơn.

Bộ công cụ này cũng được giới thiệu tại sự kiện Lugano Plan B, nơi Ardoino cho biết WDK sử dụng cấu trúc ngang hàng (P2P) để tăng cường bảo mật dữ liệu – hoàn toàn phù hợp với định hướng tự lưu ký và phi tập trung mà Tether đang theo đuổi.

Trước đó, vào tháng 2, Ardoino tiết lộ rằng Tether Data – bộ phận AI của công ty – đang phát triển hàng loạt công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nổi bật có AI Translate, AI Voice Assistant, và AI Bitcoin Wallet Assistant.

Những công cụ này được thiết kế chạy cục bộ trên thiết bị người dùng, đảm bảo quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu, tài sản của chính họ.

Tether Data, preview of some of the AI apps we're developing: AI translate, AI voice assistant, AI bitcoin wallet assistant.



Tether will launch soon its own AI SDK platform, open-source, built upon Bare (Holepunch's javascript runtime), working on every hardware, from embedded… pic.twitter.com/W5JFmoVcnh — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) February 4, 2025

Trong bản demo minh họa, người dùng tương tác với một trợ lý AI có tên “Payment Agent”, yêu cầu hiển thị địa chỉ ví Bitcoin và số dư, rồi chỉ thị gửi một lượng nhỏ BTC cho một liên hệ trong danh bạ.

Toàn bộ quy trình này được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua giao diện AI, thể hiện rõ mức độ tích hợp sâu giữa AI và công nghệ ví phi tập trung mà Tether đang hướng tới.

Tether tăng tốc chiến lược bảo mật, USDT chiếm gần 60% thị phần stablecoin

Tháng 5 vừa rồi, Tether gây chú ý khi rót vốn vào Zengo Wallet – một loại ví tiền điện tử tự lưu ký không cần dùng seed phrase. Mục tiêu của họ khá rõ: loại bỏ nguy cơ “điểm lỗi đơn lẻ”, vốn là nỗi lo kinh điển trong quản lý tài sản số.

Khoản đầu tư này nằm trong bức tranh lớn hơn của Tether – nỗ lực mang lại khả năng tiếp cận tiền tệ ổn định cho người dùng trên toàn cầu, đặc biệt là ở những nền kinh tế mới nổi, nơi nhu cầu về công cụ tài chính số ngày càng rõ rệt.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng bảo mật, Tether còn muốn đưa USDT vào đời sống thực. Hồi cuối tháng 9, ba hãng xe lớn – Toyota, BYD và Yamaha – đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng USDT tại Bolivia, một bước đi nhỏ nhưng giàu ý nghĩa: stablecoin đã không còn nằm trên giấy tờ, mà đang được sử dụng để mua những thứ rất thật – như một chiếc xe máy hoặc ô tô.

Trong một phát biểu gần đây, CEO Paolo Ardoino nói rằng USDT đang trở thành “đồng đô la kỹ thuật số” – một công cụ giao dịch và lưu trữ giá trị mà hàng trăm triệu người trên thế giới đang sử dụng hằng ngày.

Cùng thời điểm đó, Tether báo lãi ròng 4,9 tỷ USD trong quý II, nâng tổng lợi nhuận nửa đầu năm 2025 lên hơn 5,7 tỷ USD – con số khiến nhiều ngân hàng truyền thống cũng phải để mắt.

Theo báo cáo tài chính, Tether hiện nắm giữ 127 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, tăng thêm 8 tỷ USD chỉ trong ba tháng. Con số này đưa công ty trở thành một trong những tổ chức tư nhân nắm giữ nợ chính phủ Mỹ lớn nhất thế giới.

Đồng thời, vốn hóa thị trường của USDT đã vượt 180 tỷ USD, sau khi công ty phát hành thêm 1 tỷ USD USDT vào giữa tháng 10.

Nhìn tổng thể, Tether đang củng cố vị thế người dẫn đầu tuyệt đối trong thị trường stablecoin.

Họ vừa mở rộng biên lợi nhuận, vừa xây dựng “phòng tuyến” an toàn hơn cho người dùng – hai yếu tố có thể định hình tương lai của tài chính phi tập trung (DeFi) trong vài năm tới.