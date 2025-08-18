Đồng sáng lập Terraform Do Kwon sẽ nhận tội trong vụ bê bối UST trị giá 40 tỷ USD

Tác giả Trần Đại Phát Tác giả Trần Đại Phát Giới thiệu về tác giả Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 8 18, 2025

Tại sao tin tưởng Cryptonews Thông báo quảng cáo Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết. Trong hơn một thập kỷ qua, Cryptonews liên tục ra nhiều tin tức, bài viết về lĩnh vực tiền điện tử, được bạn đọc và các chuyên gia đón nhận rất nhiệt tình. Mục tiêu của chúng tôi là đem tới những thông tin, kiến thức hữu ích, giá trị cho bạn đọc toàn cầu. Đội ngũ tác giả, nhà phân tích của chúng tôi đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về crypto, phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn biên tập, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, chất lượng, ưu tiên hàng đầu tính xác thực, nhưng xu hướng, tin tức cập nhật đa lĩnh vực - từ các dự án tiền điện tử tiềm năng, công nghệ blockchain đến các sự kiện, sản phẩm, những phát triển công nghệ mới trong ngành. Với bề dày lịch sử hoạt động, chúng tôi tự tin cam kết là nền tảng uy tín hàng đầu trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về Cryptonews

Do Kwon đang đối mặt với 9 cáo buộc tại Mỹ, bao gồm gian lận và rửa tiền, và phải chuẩn bị bản giải trình chi tiết cho từng tội danh trước khi đưa ra lời nhận tội.

Đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, dự kiến sẽ nhận tội trong vụ án gian lận tại Mỹ liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 – sự kiện đã “thổi bay” 40 tỷ USD giá trị thị trường và gây chấn động toàn ngành tiền điện tử toàn cầu.

Thẩm phán quận liên bang Mỹ Paul Engelmayer đã lên lịch phiên điều trần thay đổi lời khai vào lúc 10h30 sáng thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan. Trong lệnh ban hành hôm thứ Hai, thẩm phán yêu cầu Kwon phải chuẩn bị giải thích chi tiết cách thức ông vi phạm pháp luật nếu thừa nhận tội danh.

Doanh nhân người Hàn Quốc, 33 tuổi, từng không nhận tội hồi tháng 1, sau một tranh chấp kéo dài về việc ông sẽ bị xét xử trước tại Mỹ hay Hàn Quốc.

Vụ bắt giữ tại Montenegro khép lại cuộc truy lùng quốc tế kéo dài nhiều tháng.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều truy tố Do Kwon liên quan đến vụ sụp đổ của TerraUSD – một stablecoin thuật toán có trụ sở tại Singapore, được thiết kế để duy trì tỷ lệ neo 1:1 với đồng USD thông qua cơ chế “đúc và đốt” cùng token chị em Luna.

Do Kwon Update: The plea hearing is tomorrow August 12th.



Do Kwon was extradited to the United States from Montenegro on December 31, 2024.



He initially pleaded not guilty to nine felony counts, including securities fraud, market manipulation, money laundering, and wire fraud.… pic.twitter.com/TJTPmCAATB — MartyParty (@martypartymusic) August 11, 2025

Cơ chế này đã thất bại vào tháng 5/2022, khiến TerraUSD mất mốc neo và châm ngòi cho một đợt lao dốc thị trường, góp phần vào sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Sự cố đã “bốc hơi” hàng tỷ USD tài sản của nhà đầu tư và làm lung lay niềm tin vào thị trường tài sản số.

Kwon đã lẩn trốn suốt nhiều tháng trước khi ông và cựu Giám đốc tài chính Terraform, Han Chang-joon, bị bắt tại Montenegro vào tháng 3/2023 khi đang tìm cách lên một chuyên cơ riêng bay đến Dubai bằng hộ chiếu giả. Ông bị giam giữ nhiều tháng trong khi Montenegro cân nhắc các yêu cầu dẫn độ từ cả Washington lẫn Seoul.

Tỷ lệ sở hữu 92% cho thấy mối liên hệ cá nhân sâu sắc của Kwon với sự sụp đổ của công ty.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã thắng kiện dân sự chống lại Do Kwon và Terraform vào tháng 4/2024. Trước đó, một bồi thẩm đoàn tại New York xác định họ đã đánh lừa nhà đầu tư về tính ổn định của TerraUSD, đồng thời kết luận rằng họ đã đưa ra tuyên bố sai sự thật khi khẳng định Chai – ứng dụng thanh toán phổ biến tại Hàn Quốc – sử dụng blockchain của Terraform cho các giao dịch.

Theo thỏa thuận dàn xếp, Kwon và Terraform chấp nhận trả 4,47 tỷ USD, cam kết chấm dứt hoạt động và sử dụng tài sản còn lại để thanh toán cho các chủ nợ. Đáng chú ý, Kwon trực tiếp nắm giữ tới 92% cổ phần công ty.

Trong vụ án hình sự tại Mỹ, Kwon đối mặt với bản cáo trạng gồm 9 tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận viễn thông, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Thẩm phán Engelmayer đã yêu cầu nhóm luật sư của bị cáo chuẩn bị bản tường trình chi tiết cho từng tội danh mà Kwon dự định nhận.

Lời nhận tội có thể tác động đến quá trình truy tố tại Mỹ và Hàn Quốc

Các tài liệu tòa án cho thấy thỏa thuận nhận tội có thể giúp rút gọn thủ tục xét xử tại Mỹ, nhưng đồng thời cũng có khả năng ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc. Tại đây, Kwon đối mặt với các cáo buộc riêng về gian lận và sai phạm tài chính theo luật thị trường vốn.

Nếu được chấp nhận, lời nhận tội sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong một trong những vụ truy tố nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Đồng thời, nó cũng khép lại một chương kéo dài qua nhiều châu lục, phòng xử án và phạm vi quản lý pháp lý.

Kết quả vụ án của Kwon có thể tạo tiền lệ quan trọng cho cách các vụ gian lận tiền điện tử xuyên quốc gia sẽ được xử lý trong tương lai.