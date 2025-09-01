TeraWulf huy động 400 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi – Đẩy mạnh hạ tầng trung tâm dữ liệu kèm tùy chọn tăng thêm 60 triệu USD

Chiến lược gọi vốn mới của ngành “đào” Bitcoin đang cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý: từ việc chỉ phụ thuộc vào giá trị Bitcoin sang định hình một chiến lược điện toán rộng hơn.

Theo thông cáo báo chí mới đây, công ty khai thác Bitcoin TeraWulf Inc. cho biết họ dự định huy động 400 triệu USD thông qua đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp, đáo hạn vào năm 2031.

Đợt phát hành này sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Ngoài ra, các nhà đầu tư mua ban đầu còn có quyền chọn mua thêm tới 60 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Những điểm chính: TeraWulf công bố kế hoạch huy động 400 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, một phần số vốn sẽ được dùng để mở rộng trung tâm dữ liệu.



Trái phiếu chuyển đổi mang lại cho các công ty khai thác Bitcoin sự linh hoạt về tài chính, đồng thời trì hoãn việc pha loãng cổ phần – một chiến lược thường thấy ở các ngành thâm dụng vốn khác.



Nhu cầu ngày càng lớn đối với điện toán hiệu năng cao (HPC) có thể mở ra xu hướng các công ty đào Bitcoin tái định hình hạ tầng giúp phục vụ cả AI và dịch vụ đám mây bên cạnh khai thác crypto truyền thống.

TeraWulf giải thích kế hoạch sử dụng vốn

TeraWulf cho biết một phần số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để chi trả chi phí cho các hợp đồng quyền chọn phòng hộ có giới hạn (capped call), phần còn lại sẽ được phân bổ vào việc mở rộng các trung tâm dữ liệu và phục vụ các mục đích khác của công ty.

Theo công ty, lô trái phiếu này được xếp loại là trái phiếu ưu tiên không có bảo đảm, với khoản lãi suất phải trả định kỳ 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ ngày 1/3/2026 và đáo hạn vào 1/9/2031, trừ khi được mua lại, hoàn trả trước hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Các trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông, hoặc kết hợp cả hai, tùy theo quyết định của công ty. Tuy nhiên, bất kỳ việc chuyển đổi nào sang cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông đối với việc tăng số lượng cổ phiếu phổ thông được phép phát hành.

Liên quan đến việc định giá, TeraWulf cho biết họ dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch mua bán có giới hạn với các tổ chức tài chính, nhằm giảm thiểu nguy cơ pha loãng cổ phiếu phổ thông khi trái phiếu được chuyển đổi.

Các tổ chức tài chính này hoặc các chi nhánh của họ có thể mua cổ phiếu hoặc tham gia vào các vị thế phái sinh liên quan đến cổ phiếu của TeraWulf để phòng ngừa rủi ro và những động thái này có thể tác động đến giá thị trường của cả cổ phiếu lẫn trái phiếu chuyển đổi.

Công ty cũng lưu ý rằng lô chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán của Mỹ và chỉ có thể được chào bán tại Hoa Kỳ theo diện miễn trừ pháp lý áp dụng. Việc hoàn tất đợt phát hành sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm triển khai.

Cơ hội tái định hình trung tâm dữ liệu

Trong bối cảnh cuộc đua năng lực tính toán ngày càng gay gắt, các công ty đào Bitcoin đang tìm kiếm những kênh huy động vốn mới để mở rộng quy mô hoạt động.

Việc tiếp cận thị trường vốn thông qua trái phiếu chuyển đổi giúp họ có được sự linh hoạt về tài chính mà không phải ngay lập tức pha loãng cổ phần, một chiến lược đã được nhiều doanh nghiệp cùng ngành áp dụng.

Giới phân tích hiện đang theo dõi sát sao liệu việc gia tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu có thể giúp các thợ đào củng cố vị thế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật số rộng lớn hơn hay không.

Với nhu cầu điện toán hiệu năng cao bùng nổ, từ trí tuệ nhân tạo đến các ứng dụng blockchain, khả năng phân bổ công suất vượt ra ngoài khai thác tiền mã hoá có thể trở thành chìa khóa định hình mô hình doanh thu dài hạn cho các công ty đào Bitcoin.

Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

Điều này liên quan thế nào đến AI và điện toán đám mây?

Các trung tâm dữ liệu được xây dựng cho việc đào Bitcoin hoàn toàn có thể được tái sử dụng cho đào tạo AI và dịch vụ đám mây, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào sản xuất Bitcoin.

Phương thức huy động vốn này có phổ biến ngoài ngành crypto không?

Có. Các công ty công nghệ và năng lượng từ lâu đã sử dụng trái phiếu chuyển đổi như một cách cân bằng giữa nhu cầu vốn và lợi ích cổ đông. Giờ đây, các công ty đào crypto đang dần học theo chiến lược này.

Trái phiếu chuyển đổi khác gì so với huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu?

Khác biệt lớn nhất nằm ở thời điểm pha loãng cổ phần. Nếu phát hành cổ phiếu, số lượng cổ đông sẽ tăng ngay lập tức. Còn với trái phiếu chuyển đổi, sự pha loãng chỉ diễn ra khi trái phiếu được chuyển đổi, cho phép các công ty đào Bitcoin có được nguồn vốn mà chưa cần mở rộng cơ sở cổ đông ngay lập tức.