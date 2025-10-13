SunPerp trở thành sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung đầu tiên trên TRON, tiến sát mốc 30 triệu USD TVL

Mới đây, theo thông tin từ CryptoQuant cho biết, SunPerp – sàn giao dịch phi tập trung (DEX) về hợp đồng vĩnh viễn đầu tiên trên mạng lưới TRON đã chính thức ra mắt, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái phái sinh của TRON.

Hiện tại, TRON đang lưu trữ khoảng 80 tỷ USD USDT, tạo nền tảng thanh khoản vững chắc cho SunPerp. Nền tảng này hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cho các tài sản tiền điện tử lớn như BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE và BNB, tất cả đều được thanh toán bằng USDT.

Đà tăng trưởng ban đầu và hoạt động của người dùng

Theo báo cáo của CryptoQuant, kể từ khi ra mắt, SunPerp đã hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là ở dòng tiền gửi. Ngày 20/9, lượng nạp tiền đạt đỉnh với 264 giao dịch, chiếm 74% tổng dòng chảy trong ngày tương ứng 10,3 triệu USD USDT.

Tổng giá trị khóa (TVL) của nền tảng hiện đã tiến gần 30 triệu USD. TVL là một đơn vị giúp phản ánh lượng tiền ròng còn lại sau khi trừ đi các khoản rút ra và việc TVL gia tăng thường gắn liền với khối lượng giao dịch cao hơn. Với các nhà giao dịch, TVL lớn đồng nghĩa với thanh khoản sâu hơn và khả năng thế chấp mạnh mẽ hơn cho các vị thế đòn bẩy.

Lợi thế cạnh tranh: Công nghệ và hiệu quả chi phí

Theo CryptoQuant, SunPerp được xây dựng với nhiều tính năng giúp nền tảng này khác biệt so với các sàn hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung khác. Một trong những ưu điểm nổi bật là thanh khoản tổng hợp sâu, đạt được nhờ tích hợp với các nhà cung cấp thanh khoản đa chuỗi hàng đầu.

Về hiệu năng, nền tảng này cung cấp khả năng khớp lệnh nhanh chóng chỉ trong vòng vài mili-giây cùng API hiệu suất cao, cho phép cả nhà giao dịch cá nhân lẫn tổ chức triển khai giao dịch ở quy mô lớn. Công nghệ định tuyến thông minh trên chuỗi tiếp tục tối ưu hóa khả năng thực thi, nâng cao độ tin cậy trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Một điểm nhấn khác là cơ chế giao dịch không phí gas. Việc loại bỏ chi phí giao dịch giúp giảm thiểu rào cản đối với các hoạt động giao dịch thường xuyên và các chiến lược khối lượng lớn – yếu tố then chốt đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp vốn phụ thuộc vào biên lợi nhuận hẹp.

Quản trị rủi ro và bảo mật

CryptoQuant cho biết, yếu tố an ninh và quản lý rủi ro đóng vai trò cốt lõi trong kiến trúc của SunPerp. Nền tảng sử dụng oracle đa nguồn để cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực, đồng thời triển khai cơ chế chống giao dịch chớp thời cơ, nhằm hạn chế rủi ro từ biến động giá bất thường và tình trạng đặt lệnh trước (front-running). Những biện pháp này được thiết kế để bảo vệ nhà giao dịch trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh – mối quan tâm hàng đầu của người dùng hợp đồng vĩnh viễn.

SunPerp cũng nhấn mạnh việc bảo vệ tài sản khi đảm bảo tiền gửi của người dùng được công khai và truy xuất minh bạch trên chuỗi. Với các lớp bảo mật ở cấp độ tổ chức, sàn giao dịch phi tập trung DEX này hướng tới phục vụ cả nhà giao dịch nhỏ lẻ lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp – những đối tượng đòi hỏi mức độ tin cậy và hiệu quả cao hơn trong giao dịch phái sinh.

Triển vọng cho hệ sinh thái DeFi của TRON

Sự xuất hiện của SunPerp đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển mảng DeFi trên TRON. Với gần 30 triệu USD TVL và mức độ tham gia ngày càng tăng, nền tảng này đang ở vị thế rất thuận lợi để thu hút thêm nhiều nhà giao dịch tìm kiếm trải nghiệm giao dịch hợp đồng vĩnh viễn tốc độ cao và chi phí thấp.

Nếu đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì, SunPerp có thể trở thành một trụ cột của mảng phái sinh trong hệ sinh thái TRON, đồng thời củng cố hạ tầng giao dịch phái sinh của mạng lưới.