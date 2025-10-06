Strive và Semler Scientific sáp nhập theo thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu, hình thành “ông lớn” nắm giữ Bitcoin

Tác giả Thạch Tuấn Tác giả Thạch Tuấn Giới thiệu về tác giả Tuấn là chuyên gia nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, forex và blockchain. Anh từng cộng tác với nhiều công ty truyền... Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 10 6, 2025

Strive, Inc. ký thỏa thuận mua lại Semler Scientific trong thương vụ hoán đổi cổ phiếu.

Strive, Inc. đã đạt được thỏa thuận dứt khoát để mua lại công ty hạ tầng y tế Semler Scientific, Inc. thông qua một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu.

Theo thông báo, thương vụ này tương đương mức premium khoảng 210%, tương ứng khoảng 90,52 USD/cổ phiếu, dựa trên giá đóng cửa của cả hai công ty vào phiên giao dịch gần nhất.

Theo điều khoản thỏa thuận, mỗi cổ phiếu phổ thông của Semler Scientific sẽ được hoán đổi lấy 21,05 cổ phiếu phổ thông loại A của Strive. Thỏa thuận đã được hội đồng quản trị của cả hai bên nhất trí thông qua và hiện đang chờ hoàn tất các điều kiện đóng giao dịch theo thông lệ.

Strive củng cố kho dự trữ Bitcoin với thương vụ mua trị giá 675 triệu USD

Song song với thông báo sáp nhập, Strive tiết lộ đã mua thêm 5.816 Bitcoin với mức giá trung bình 116.047 USD/BTC, tổng giá trị khoảng 675 triệu USD. Sau thương vụ này, lượng nắm giữ của Strive tăng lên 5.886 BTC.

Khi quá trình sáp nhập hoàn tất, công ty hợp nhất dự kiến sẽ sở hữu hơn 10.900 BTC, chưa bao gồm các đợt mua bổ sung trong tương lai thông qua huy động vốn mới.

Trước đó, Semler Scientific đã công bố kế hoạch tích lũy 10.000 BTC trong năm nay và đặt mục tiêu nâng con số này lên 105.000 BTC vào năm 2027. Để hiện thực hóa chiến lược táo bạo này, công ty đã bổ nhiệm chuyên gia Bitcoin Joe Burnett vào vị trí Giám đốc Chiến lược Bitcoin.

💰 Semler Scientific already holds 4,449 Bitcoin in its stash and plans to add 10,000 Bitcoin by this year and 105,000 BTC by 2027.#SemlerScientific #BitcoinAccumulationhttps://t.co/4kOpdEq8qA — Cryptonews.com (@cryptonews) June 20, 2025

Kế hoạch tương lai cho mảng chẩn đoán y tế

Mặc dù việc nắm giữ Bitcoin (BTC) vẫn là trọng tâm trong thương vụ sáp nhập, công ty hợp nhất cũng có kế hoạch xem xét các phương án thương mại hóa hoặc phân phối mảng chẩn đoán y tế có lợi nhuận của Semler Scientific.

Chiến lược này bao gồm việc mở rộng sang chẩn đoán dự phòng, tập trung vào phát hiện sớm các bệnh mãn tính và các sáng kiến chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cách tiếp cận kép này nhằm cân bằng giữa tăng trưởng tài chính nhờ tích lũy Bitcoin và mở rộng sứ mệnh trong lĩnh vực y tế.

Ban điều hành và hội đồng quản trị của Strive sẽ tiếp tục dẫn dắt công ty sau sáp nhập, trong khi Eric Semler, Chủ tịch Điều hành của Semler Scientific, sẽ tham gia hội đồng quản trị sau khi thương vụ hoàn tất.

Quan điểm lãnh đạo về thương vụ sáp nhập

“Thương vụ này củng cố vị thế của Strive như một trong những công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu. Chúng tôi tin rằng cấu trúc vốn và chiến lược hiện tại sẽ giúp công ty có khả năng vượt trội hơn cả đồng tiền điện tử Bitcoin trong dài hạn,” ông Matt Cole, Chủ tịch kiêm CEO của Strive, chia sẻ.

Ông Eric Semler của Semler Scientific nhận định: “Thương vụ này mang lại giá trị đáng kể cho cổ đông, không chỉ thông qua mức giá mua lại cao mà còn nhờ cơ hội tham gia trực tiếp vào một trong những chiến lược Bitcoin đổi mới nhất trên thị trường đại chúng.”

Với việc được hội đồng quản trị của cả hai bên nhất trí thông qua và sự đồng thuận mạnh mẽ về định hướng chiến lược, thương vụ sáp nhập được kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng mở rộng, sáng tạo trong việc tích lũy Bitcoin, đồng thời thúc đẩy mảng chẩn đoán dự phòng trong chăm sóc sức khỏe.