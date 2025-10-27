Ant và JD.com tạm dừng kế hoạch phát hành stablecoin tại Hồng Kông sau cảnh báo từ Bắc Kinh

Hai “ông lớn” công nghệ Trung Quốc – Ant Group và JD.com – đã tạm gác kế hoạch phát hành stablecoin tại Hồng Kông, sau khi nhận được tín hiệu rõ ràng từ Bắc Kinh rằng chính quyền trung ương không khuyến khích các dự án tiền kỹ thuật số tư nhân.

Trong mùa hè vừa rồi, cả hai tập đoàn đều bày tỏ mong muốn tham gia chương trình thử nghiệm stablecoin do Hồng Kông khởi động, hướng đến việc phát hành token được bảo chứng bằng tiền pháp định. Ant thậm chí từng tuyên bố sẽ nộp đơn xin cấp phép ngay khi khung pháp lý có hiệu lực, trong khi JD.com cũng được cho là đang thúc đẩy kế hoạch phát hành stablecoin neo theo nhân dân tệ thông qua chi nhánh tại Hồng Kông.

Bắc Kinh cảnh báo rủi ro, yêu cầu dừng triển khai

Tuy nhiên, không khí lạc quan đó nhanh chóng thay đổi. Theo Financial Times, các quan chức thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cục Quản lý Không gian mạng (CAC) đã yêu cầu hai công ty này tạm ngừng hoặc hủy bỏ kế hoạch stablecoin.

According to FT, Alibaba’s Ant Group and JD com have paused their plans to issue stablecoins in Hong Kong after receiving instructions from Chinese regulators, including the PBOC and CAC, to halt the projects. Hong Kong passed a Stablecoin Bill in May establishing a licensing… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 19, 2025

Nguồn tin cho biết, Bắc Kinh lo ngại việc các tập đoàn công nghệ hay tổ chức tài chính lớn tự phát hành tiền điện tử token có chức năng tiền tệ có thể làm suy yếu vai trò kiểm soát của ngân hàng trung ương. Giới chức nhấn mạnh rằng quyền phát hành tiền tệ phải tuyệt đối thuộc về Nhà nước, không thể san sẻ cho khu vực tư nhân.

Khung pháp lý stablecoin của Hồng Kông – được Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) thông qua hồi tháng 5 – từng được kỳ vọng sẽ mở đường cho các token gắn với tiền pháp định, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực định hình thị trường stablecoin hợp pháp tại khu vực.

Từ tham vọng mở rộng nhân dân tệ đến nỗi lo kiểm soát

Ban đầu, một số quan chức đại lục xem đây là cơ hội để nhân dân tệ mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế, khi stablecoin neo theo CNY có thể giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào USD trong lĩnh vực tiền mã hóa toàn cầu.

Nhưng đến cuối tháng 8, lập trường ấy đã thay đổi. Trong một hội nghị kín, cựu Thống đốc PBoC Chu Tiểu Xuyên kêu gọi thận trọng hơn với stablecoin, cảnh báo rằng chúng dễ trở thành công cụ đầu cơ hoặc gian lận, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị thực trong thanh toán bán lẻ.

Kể từ đó, Bắc Kinh dần chuyển hướng sang ưu tiên ổn định tài chính và củng cố quyền kiểm soát của nhà nước, thay vì thúc đẩy đổi mới quá nhanh trong lĩnh vực tiền tệ số.

Căng thẳng giữa “mở cửa” và “kiểm soát”

Theo giới phân tích, động thái này cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa tham vọng của Hồng Kông – nơi muốn trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số toàn cầu – và sự thận trọng của Bắc Kinh, vốn đặt ưu tiên bảo vệ chủ quyền tiền tệ lên hàng đầu.

Đối với Ant và JD.com, đây là thời điểm nhạy cảm. Dù từng công bố kế hoạch xin cấp phép vào tháng 6, nhưng đến giữa tháng 10, cả hai đều lặng lẽ rút lui theo chỉ đạo từ Bắc Kinh.

Giới quan sát nhận định, Hồng Kông vẫn sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép stablecoin, nhưng số dự án được chấp thuận ban đầu sẽ rất ít, và phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt – một dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát của đại lục vẫn phủ bóng lên lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số tại Hồng Kông.