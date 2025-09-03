Công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 3 năm tù cho nữ diễn viên Hwang Jung-eum vì biển thủ tiền đầu tư vào tiền điện tử

Chia sẻ Được sao chép Được kiểm chứng bởi Trần Đại Phát Tác giả Trần Đại Phát Giới thiệu về tác giả Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bài viết theo tác giả Lần cập nhật cuối: Tháng 9 3, 2025

Các công tố viên tại Hàn Quốc đã yêu cầu tòa án tuyên phạt nữ diễn viên kiêm cựu ca sĩ Hwang Jung-eum 3 năm tù giam, sau khi phát hiện cô sử dụng trái phép tiền của công ty cho mục đích cá nhân liên quan đến tiền điện tử.

Theo hồ sơ vụ án, Hwang đã thừa nhận việc lấy 4,3 tỷ won (tương đương khoảng 3,1 triệu USD) từ công ty quản lý của mình để mua tài sản tiền điện tử vào năm 2022. Nói cách khác, số tiền vốn dĩ thuộc về doanh nghiệp đã bị “rót” vào thị trường crypto dưới danh nghĩa cá nhân của cô.

Hwang Jung-eum đối diện cáo buộc liên quan đến tiền điện tử

Theo phía công tố, Hwang Jung-eum còn đứng tên vay khoản 800 triệu won (572.866 USD) vào tháng 7/2022 dưới danh nghĩa công ty quản lý của mình.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Hwang Jung-eum trở nên nổi tiếng sau bộ phim sitcom High Kick Through The Roof năm 2009. (Nguồn: MBC/Ảnh chụp màn hình)

Tại phiên tòa ở chi nhánh Tòa án quận Jeju, công tố viên cho biết Hwang đã chuyển phần lớn số tiền này vào tài khoản cá nhân, sau đó tiếp tục dùng để mua tiền điện tử vì mục đích riêng.

Họ cũng đưa ra bằng chứng cho thấy trong năm 2022, nữ diễn viên đã thực hiện hơn chục giao dịch tương tự, nhiều lần lấy tiền công ty để mua coin.

Ngoài ra, Hwang còn bị cáo buộc sử dụng tiền công ty để chi trả các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm thuế tài sản và thuế địa phương.

Về phía luật sư bào chữa, nhóm pháp lý của Hwang đưa ra đề nghị mong tòa án xem xét khoan hồng với lý do cô đã bán tài sản cá nhân để trả lại tiền cho công ty.

Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào cuối tháng 9 tới đây để tuyên án.

Hwang Jung-eum vụt sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng vào cuối những năm 2000 khi tham gia sitcom ăn khách High Kick Through The Roof (2009) của đài MBC.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Kill Me, Heal Me (2015) và The Escape of the Seven (2023–2024).

Actor Hwang Jung-eum admitted to taking 4.3 billion won ($3 million) in company funds from her family-owned agency, a majority of which she invested in cryptocurrency, while testifying in a trial on Thursday, News1 reported.https://t.co/4SA66LKBeh — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) May 15, 2025

Luật sư bào chữa xin tòa án giảm nhẹ hình phạt

Theo tờ The Hankyoreh của Hàn Quốc, nhóm pháp lý của Hwang Jung-eum cho biết cô đã bán một phần bất động sản để có tiền trả nợ cho công ty.

Đội ngũ luật sư cũng đã nộp các tài liệu pháp lý lên tòa nhằm chứng minh tính xác thực của những tuyên bố này.

Bản thân Hwang khẳng định các khoản đầu tư vào tiền điện tử được thực hiện “dưới sự khuyến khích của những người xung quanh, với hy vọng giúp công ty phát triển.”

Actress Hwang Jung-eum on trial for embezzling $31 million for crypto investmenthttps://t.co/FssMALivqB — The Korea Times (@koreatimescokr) May 16, 2025

Cô thừa nhận mình đã có “những quyết định thiếu sáng suốt” trong vụ việc này, đồng thời gửi lời xin lỗi và cho biết bản thân đã “nghiêm túc suy ngẫm” về những hành động sai trái của mình.

Phía luật sư bào chữa cũng đề nghị tòa xem xét thêm bối cảnh rằng công ty liên quan thực chất chỉ là một “công ty một người độc lập.” Luật sư giải thích:

“Bị cáo lập ra công ty này để tự quản lý các hoạt động nghệ thuật của mình. Cô ấy nắm giữ 100% cổ phần và không có nghệ sĩ nào khác trực thuộc công ty.”

Vị luật sư cũng thừa nhận Hwang đã thể hiện “sự non nớt” trong cách hành xử nhưng khẳng định nữ diễn viên hiện đang “tự kiểm điểm sâu sắc” và nhìn nhận nghiêm túc về sai phạm của mình.