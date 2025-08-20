Cải cách tiền điện tử ở Hàn Quốc: Bước tiến mới và những tranh luận về quản lý

Chính phủ đề cập đến việc “xây dựng hệ sinh thái tài sản số” và “phát triển thị trường tiền điện tử”.

Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị đẩy nhanh các cải cách thân thiện với doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm cả quy định về stablecoin.

Theo tờ Metro Seoul, Ủy ban Tổng thống về Quốc vụ đã công bố kế hoạch này trong một buổi họp báo công khai mới đây.

Cải cách tiền điện tử tại Hàn Quốc dần hoàn thiện

Ủy ban Quốc vụ đã công bố kế hoạch quản lý nhà nước trong 5 năm, với 123 nhiệm vụ trọng điểm. Trong đó, đáng chú ý có “xây dựng hệ sinh thái tài sản số” và “phát triển thị trường tiền điện tử trong nước”.

Hai mục tiêu này được xác định là “nhiệm vụ quốc gia then chốt” đối với chính quyền mới, nhậm chức từ tháng 6 năm nay sau khi ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống.

President Lee Jae Myung on Wednesday laid out a sweeping five-year policy agenda, detailing 123 national tasks ranging from constitutional reform to industrial growth and market fairness. https://t.co/52cb7gzOvi — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 13, 2025

Tổng thống Lee nhiều lần nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử nội địa, trong đó nới lỏng quy định và ban hành khung pháp lý cho stablecoin là ưu tiên hàng đầu.

Ông tỏ ra sẵn sàng cho phép doanh nghiệp trong nước phát hành stablecoin neo theo đồng won. Các ngân hàng lớn và công ty công nghệ đã nhanh chóng đăng ký hàng loạt nhãn hiệu liên quan đến stablecoin.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng gấp rút triển khai kế hoạch kinh doanh gắn với crypto, kỳ vọng có thể phát triển các nền tảng thanh toán tiên tiến ngay cả khi không thuộc lĩnh vực tài chính.

Tuy vậy, một trong những cam kết tranh cử quan trọng của Tổng thống Lee lại không xuất hiện trong kế hoạch 5 năm: giải thể Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC).

FSC hiện là cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, với đơn vị trực thuộc là Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) chịu trách nhiệm giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, bao gồm cấp phép hoạt động, tiến hành kiểm tra định kỳ tại chỗ, cũng như thực thi các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FSC: Từ “nhà phê phán gay gắt” đến định hướng cải cách?

Trong nhiều năm trước, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) nổi tiếng là cơ quan có lập trường cứng rắn, thường xuyên chỉ trích ngành tiền điện tử. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi chính phủ dần nới lỏng quan điểm, FSC cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ cải cách.

Theo đề xuất trước đó, các chức năng giám sát của FSC sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), còn nhiệm vụ hoạch định chính sách sẽ thuộc về Bộ Chiến lược và Tài chính.

Tuy nhiên, kế hoạch của Tổng thống Lee về việc giải thể FSC đã gây nhiều tranh cãi, ngay cả trong nội bộ các bộ trưởng cấp cao. Dù văn phòng Tổng thống chưa chính thức xác nhận việc rút lại chính sách này, nhưng kế hoạch 5 năm vừa công bố cho thấy đề xuất trên nhiều khả năng đã bị gác lại.

Trong tài liệu, không có bất kỳ đề cập nào đến việc tái cơ cấu cơ quan quản lý. Ngược lại, FSC còn được giao phụ trách 7 trong tổng số 123 nhiệm vụ trọng điểm.

Báo Metro Seoul cũng cho biết, cải cách tiền điện tử hiện được xem là “trọng tâm” của cả chính phủ và Quốc hội trong năm nay. Do đó, những bước tiến trong cải cách này được kỳ vọng sẽ “tăng tốc mạnh mẽ” trong những tuần tới.

“Đã đến lúc phải tăng tốc để bắt kịp”

Giới chính trị Hàn Quốc ngày càng lo ngại đất nước đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu về tiền điện tử. Họ chỉ ra rằng trong hai năm qua, thị trường tiền mã hóa toàn cầu đã tăng trưởng tới 262%.

Tại Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, làn sóng đầu tư đã bùng nổ nhờ tiến trình thể chế hóa mạnh mẽ. Trong khi đó, tình hình tại Seoul lại hoàn toàn trái ngược. Metro Seoul bình luận: “Các cải cách thể chế chậm trễ và việc thiếu khung pháp lý đã khiến thị trường crypto nội địa của Hàn Quốc tụt lại đáng kể về năng lực cạnh tranh.”

South Korea says President Lee Jae Myung to visit Japan this month https://t.co/PmtmRcPibF — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 13, 2025

Trước thực trạng này, FSC hiện ưu tiên kế hoạch cho phép các doanh nghiệp được phép mua bán tiền điện tử, đồng thời theo đuổi cách tiếp cận “nới lỏng hơn” trong quản lý. Cơ quan này cũng từng khẳng định sẽ ban hành loạt quy định liên quan đến tiền mã hóa ngay trong năm nay.

Tuy vậy, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng số phận của FSC vẫn chưa được định đoạt. Metro Seoul lưu ý, các cuộc thảo luận về việc giải thể cơ quan này “có thể được nối lại trong tương lai”. Một số quan chức trong lĩnh vực tài chính nhận định, tranh luận về việc tái cơ cấu hệ thống giám sát tài chính sẽ còn kéo dài “ít nhất đến cuối năm nay”.

Ở một diễn biến khác, đầu tháng này, quận Gangnam (Seoul) thông báo đã thu hồi được 144.057 USD tiền thuế chưa nộp trong nửa đầu năm 2025 thông qua việc tịch thu tài sản crypto từ những người trốn thuế.