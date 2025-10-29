Siemens và B2C2 hợp tác sử dụng nền tảng blockchain của JPMorgan để tối ưu hóa thanh toán ngoại hối (FX)

Tác giả Trần Đại Phát Tác giả Trần Đại Phát Giới thiệu về tác giả Ông là một nhà sáng tạo, biên tập nội dung trong lĩnh vực tiền điện tử, đầu tư, ngoại hối và công nghệ blockchain với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bài viết theo tác giả Chia sẻ Được sao chép Lần cập nhật cuối: Tháng 10 29, 2025

B2C2 cho biết hệ thống này mang lại tính linh hoạt thanh khoản quan trọng trong giai đoạn thị trường tiền điện tử biến động mạnh.

Siemens AG và nhà tạo lập thị trường tài sản số B2C2 là hai doanh nghiệp lớn mới nhất tham gia mạng lưới thanh toán dựa trên blockchain của JPMorgan Chase, tận dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch ngoại hối (FX) liên tục, không giới hạn thời gian.

Những điểm chính: Siemens và B2C2 đang sử dụng blockchain Kinexys của JPMorgan để xử lý các giao dịch FX xuyên biên giới theo thời gian thực, 24/7.



B2C2 nhấn mạnh hệ thống giúp duy trì thanh khoản linh hoạt khi thị trường crypto biến động.



Việc các tập đoàn lớn áp dụng Kinexys cho thấy xu hướng doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain.



Theo báo cáo từ Bloomberg, nền tảng Kinexys Digital Payments cho phép Siemens và B2C2 thanh toán xuyên biên giới bằng đồng USD, đồng bảng Anh và đồng euro với thời gian hoàn tất gần như tức thì.

Trong khi đó, các hệ thống thanh toán FX truyền thống thường chỉ hoạt động vào các ngày làm việc trong tuần và có thể mất vài ngày để xử lý, một điểm nghẽn mà Kinexys hướng tới xóa bỏ hoàn toàn.

B2C2 mở rộng lợi thế thanh khoản 24/7 nhờ tích hợp blockchain của JPMorgan

Đối với B2C2, công ty con thuộc tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings, việc tích hợp này mang lại lợi thế đáng kể trong quản lý thanh khoản giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh.

“Giờ đây chúng tôi có thể di chuyển dòng tiền 24/7 một cách liền mạch. Đây là mảnh ghép then chốt trong quản trị rủi ro”, ông Thomas Restout, Giám đốc điều hành của B2C2, chia sẻ.

Ông Restout cho biết việc phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống thường gây hạn chế khi thị trường crypto biến động mạnh vào cuối tuần, do các trader không thể triển khai vốn khi ngân hàng đóng cửa.

Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của các tập đoàn lớn trong việc ứng dụng hạ tầng thanh toán dựa trên blockchain nhằm tối ưu hóa dòng tiền toàn cầu.

Các hệ thống sổ cái phân tán được kỳ vọng mang lại tốc độ thanh toán nhanh hơn, giảm chi phí vận hành hậu kiểm và tăng tính minh bạch dòng tiền, những vấn đề vốn đã tồn tại lâu năm trong thanh toán xuyên biên giới.

Ra mắt từ năm 2019, mạng lưới Kinexys của JPMorgan hiện xử lý khoảng 3 tỷ USD giao dịch mỗi ngày, một con số khá khiêm tốn so với 10 nghìn tỷ USD giao dịch hàng ngày của toàn bộ bộ phận thanh toán của ngân hàng.

Tuy vậy, mức độ ứng dụng đang tăng nhanh khi nhiều tập đoàn lớn tìm cách hiện đại hóa quy trình quản lý tiền mặt và thanh khoản.

Siemens, doanh nghiệp vừa sử dụng Kinexys để thực hiện chuyển đổi gần như tức thì từ USD sang euro, là một trong những khách hàng sớm nhất áp dụng blockchain của JPMorgan.

Bốn năm trước, Siemens từng trở thành khách hàng đầu tiên chuyển tiền giữa các công ty con toàn cầu thông qua tài khoản tiền gửi dựa trên blockchain của ngân hàng này.

“Nâng cấp mới nhất đưa chúng tôi tiến thêm một bước, giúp đơn giản hóa giao dịch FX theo thời gian thực, xóa bỏ rào cản múi giờ và huy động dòng tiền chính xác vào thời điểm và địa điểm cần thiết nhất,” ông Heiko Nix – Giám đốc toàn cầu mảng quản lý tiền mặt và thanh toán của Siemens chia sẻ.

Trimont ứng dụng blockchain của JPMorgan để rút ngắn thời gian xử lý các khoản vay trị giá 730 tỷ USD

Tháng trước, Trimont LLC, đơn vị quản lý các khoản vay bất động sản thương mại với tổng tài sản giám sát khoảng 730 tỷ USD đã bắt đầu sử dụng nền tảng blockchain Kinexys của JPMorgan nhằm tự động hóa và tăng tốc quá trình xử lý thanh toán khoản vay.

Nhờ hệ thống mới, các khoản thanh toán có thể được xác định, xác thực và chuyển tiếp chỉ trong vài phút thay vì mất đến hai ngày như quy trình truyền thống.

Theo CEO Bill Sexton, Trimont đã tích hợp mạng lưới này từ tháng 8 và dự kiến mở rộng phạm vi sử dụng trong năm tới.

Động thái này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp đối với hạ tầng tài chính dựa trên blockchain, vốn mang lại khả năng thanh toán nhanh hơn, linh hoạt hơn và hoạt động 24/7.

Dù mạng lưới Kinexys ra mắt vào năm 2019 hiện chỉ xử lý khoảng 3 tỷ USD giao dịch mỗi ngày, một phần nhỏ so với tổng quy mô hoạt động của JPMorgan nhưng nó đánh dấu bước chuyển quan trọng hướng tới tài chính theo thời gian thực, khi các doanh nghiệp tìm kiếm hiệu suất vượt ra ngoài giới hạn giờ làm việc của hệ thống ngân hàng truyền thống.