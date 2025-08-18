SharpLink đầu tư 2,6 tỷ USD vào Ethereum, nắm giữ 728.804 ETH đã stake

Vào quý 2 năm 2025, SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET) đã nổi lên như một trong những công ty nắm giữ Ethereum (ETH) lớn nhất thế giới sau khi thực hiện một sự chuyển đổi chiến lược đầy tham vọng trong kho bạc của mình.

Theo báo cáo kết quả tài chính quý 2 (kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025), công ty hiện sở hữu 728.804 ETH, gần như toàn bộ được stake để tạo ra lợi suất. Với chiến lược huy động vốn 2,6 tỷ USD và tích lũy ETH nhanh chóng, SharpLink đang định vị mình ở trung tâm của hệ thống tài chính phi tập trung, mặc dù phải đối mặt với khoản lỗ kế toán đáng kể do quy định GAAP của Mỹ.

NEW: SharpLink reports Q2 2025 results:



✅ Total Raised: $2.6B

✅ Holdings: 728,804 ETH ($3.3B)

✅ ETH Concentration: 3.95 (98% increase)

✅ New Chairman: Joe Lubin @ethereumJoseph

✅ New Co-CEO: Joseph Chalom @joechalom pic.twitter.com/i4HC8hfKoX — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 15, 2025

Chuyển hướng chiến lược sang Ethereum

Vào đầu tháng 6 năm 2025, SharpLink tuyên bố chọn Ethereum làm tài sản dự trữ kho bạc chính, coi đây là “hàng hóa niềm tin cốt lõi của hệ thống tài chính thế hệ tiếp theo”. Công ty đã tích cực mua ETH thông qua các chiến lược huy động vốn có kỷ luật, bao gồm đầu tư tư nhân vào vốn công (PIPE), chào bán theo giá thị trường, và chào bán trực tiếp đã đăng ký, tổng cộng huy động hơn 2,6 tỷ USD để tài trợ cho việc mua ETH.

Chủ tịch Joseph Lubin, đồng sáng lập Ethereum và CEO của Consensys, nhấn mạnh: “Chiến lược tích lũy và staking mạnh mẽ của SharpLink giúp chúng tôi nổi bật so với các công ty niêm yết khác. Ethereum là lớp niềm tin cho nền kinh tế phi tập trung, và chúng tôi đang tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông thông qua lợi suất và triển khai vốn thông minh.” Đồng CEO Joseph Chalom, một cựu chiến binh 20 năm tại BlackRock, đã dẫn dắt chiến lược này, tận dụng chuyên môn tài chính để tối ưu hóa danh mục ETH.

Tích lũy nhanh và lợi suất từ staking

SharpLink báo cáo đã stake gần 100% lượng ETH sở hữu, tạo ra 1.326 ETH lợi suất tích lũy tính đến nay, tương đương khoảng 6,3 triệu USD với giá ETH hiện tại là 4.781,24 USD. Chỉ số Tập trung ETH của công ty, đo lường hiệu quả tích lũy, đã tăng 98% từ 2,00 lên 3,95 chỉ trong vài tuần, phản ánh tốc độ mở rộng danh mục ấn tượng.

Joseph Chalom nhận định: “Chiến lược này đặt SharpLink vào trung tâm của cơ hội chuyển đổi trong tài chính và công nghệ toàn cầu.” Việc stake ETH không chỉ mang lại lợi suất thụ động (ước tính 3–5% APY) mà còn củng cố niềm tin vào vai trò của Ethereum trong tài chính phi tập trung (DeFi), với tổng giá trị tài sản được mã hóa trên Ethereum đạt 25 tỷ USD và stablecoin chiếm 26 tỷ USD.

Kết quả tài chính và thách thức kế toán

Báo cáo tài chính quý 2 của SharpLink cho thấy:

Doanh thu: 0,7 triệu USD, với lợi nhuận gộp 0,2 triệu USD (chiếm 30% doanh thu).

Chi phí vận hành: 2,3 triệu USD, bao gồm 16,4 triệu USD chi phí không dùng tiền mặt liên quan đến thỏa thuận tư vấn với Consensys.

Lỗ ròng: 103,4 triệu USD, chủ yếu do khoản suy giảm giá trị không dùng tiền mặt 87,8 triệu USD đối với ETH đã stake (LsETH), theo quy định kế toán GAAP của Mỹ, khi giá thị trường ETH giảm xuống khoảng 2.300 USD trong quý.

SharpLink nhấn mạnh rằng công ty không bán hoặc rút bất kỳ tiền điện tử LsETH nào, và khoản lỗ này chỉ là điều chỉnh kế toán, không phản ánh chiến lược dài hạn. Với giá ETH hiện tại đạt 4.781,24 USD – mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021 – danh mục ETH của SharpLink hiện trị giá khoảng 3,48 tỷ USD, mang lại lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể.

Định vị cho giá trị dài hạn

Bất chấp khoản lỗ kế toán, SharpLink khẳng định chiến lược tập trung vào Ethereum là để tạo giá trị cổ đông dài hạn. Bằng cách kết hợp chuyên môn thị trường vốn, quan hệ đối tác chiến lược với Consensys, và quản lý kho bạc chủ động, công ty đang tận dụng vai trò của Ethereum trong DeFi để thúc đẩy cả lợi suất và tăng trưởng tài sản.

Tác động thị trường: