SharpLink tăng cường nắm giữ Ethereum với thương vụ mua 264,5 triệu USD
SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET) đã mở rộng kho bạc Ethereum của mình với việc mua thêm 83.561 ETH trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025, trị giá 264,5 triệu USD. Động thái này đã nâng tổng số ETH nắm giữ của công ty lên 521.939, tăng 19% so với 438.190 ETH của tuần trước. Với chiến lược kho bạc tích cực bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 năm 2025, SharpLink đang củng cố vị thế là một trong những công ty niêm yết hàng đầu về nắm giữ Ethereum, phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các tổ chức trong việc áp dụng tiền điện tử.
Tăng tốc mua Ethereum: Giá mua trung bình giảm nhẹ
Trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 8, SharpLink đã mua ETH với giá trung bình 3.634 USD mỗi ETH, giảm nhẹ so với mức 3.756 USD của tuần trước. Mặc dù giá giảm, công ty đã đẩy mạnh hoạt động mua vào, tích lũy nhiều ETH hơn so với bất kỳ tuần nào trong ba tuần trước đó.
Lịch sử mua vào gần đây:
- Tuần kết thúc ngày 13 tháng 7: Mua 74.700 ETH.
- Tuần kết thúc ngày 3 tháng 8: Mua 83.600 ETH, đánh dấu mức cao nhất trong chuỗi mua hàng liên tục.
Kể từ khi triển khai chiến lược kho bạc, SharpLink đã tăng nắm giữ ETH hơn 150%, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc gắn giá trị cổ đông với hiệu suất của Ethereum.
Nồng độ ETH trên mỗi cổ phiếu tăng mạnh
Chỉ số “Nồng độ ETH” (ETH Concentration) – số lượng ETH trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành – của SharpLink đã tăng từ 3,40 lên 3,66 trong tuần qua. Chỉ số này, tăng 83% kể từ khi chiến lược kho bạc bắt đầu, là một thước đo quan trọng cho thấy mức độ gắn kết giá trị cổ đông của SharpLink với hiệu suất giá và mức độ chấp nhận của Ethereum trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
Cơ chế ATM thúc đẩy tăng trưởng vốn
Để tài trợ cho việc tích lũy ETH, SharpLink tiếp tục sử dụng cơ chế phát hành cổ phiếu tại thị trường (At-the-Market – ATM). Trong tuần kết thúc ngày 3 tháng 8, công ty đã phát hành 13,6 triệu cổ phiếu, thu về 264,5 triệu USD. Các đợt phát hành trước đó bao gồm:
- Tuần trước: Huy động 279,2 triệu USD.
- Hai tuần trước: Huy động 96,6 triệu USD.
Tính đến nay, SharpLink đã phát hành hơn 52 triệu cổ phiếu, huy động tổng cộng hơn 1 tỷ USD kể từ khi triển khai chiến lược kho bạc. Số vốn này được sử dụng chủ yếu để mua thêm ETH, củng cố danh mục tài sản số của công ty.
Lãnh đạo mới và cam kết với Ethereum
Sự thay đổi lãnh đạo cũng góp phần vào chiến lược của SharpLink. Joseph Chalom, cựu chiến lược gia tài sản số tại BlackRock, chính thức đảm nhận vai trò Đồng Tổng Giám đốc vào ngày 24 tháng 7. Chalom khẳng định cam kết của SharpLink trong việc xây dựng kho bạc ETH lớn nhất và đáng tin cậy nhất, nhấn mạnh: “SharpLink cam kết tạo ra giá trị cổ đông bền vững thông qua việc xây dựng công ty kho bạc ETH hàng đầu.”
Chalom cũng tiết lộ rằng công ty đang xem xét các chiến lược huy động vốn bổ sung, bao gồm các công cụ nợ và vốn liên kết, để mở rộng nắm giữ ETH và tăng cường sự gắn kết với vai trò của Ethereum trong DeFi. Tính đến ngày 3 tháng 8, 100% ETH của SharpLink đã được staking, mang lại 929 ETH phần thưởng tích lũy, củng cố chiến lược tạo lợi suất bản địa từ tiền điện tử.