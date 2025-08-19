Gangnam tăng tốc chiến dịch truy quét trốn thuế bằng biện pháp tịch thu crypto

Quận Gangnam đã thu hồi 144.057 USD tiền thuế chưa thanh toán trong nửa đầu năm nay, bằng cách ra soát tài sản crypto của người dùng.

Gangnam – một trong số các quận giàu có bậc nhất của Seoul – đang đẩy mạnh chiến dịch tịch thu tiền điện tử crypto đối với những người trốn thuế, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên tới 340 triệu won (tương đương khoảng 244.796 USD) kể từ cuối năm ngoái.

Nơi đây, vốn là nơi sinh sống của nhiều người giàu nhất khu vực Đông Á, đã tham gia cùng các quận khác trong việc xử lý nghiêm cư dân không hoàn thành nghĩa vụ thuế địa phương.

Ngoài ra, chính quyền quận còn bắt đầu tịch thu tiền điện tử của những người không nộp các khoản phí và thuế khác, bao gồm cả thuế tài sản.

Chiến dịch trấn áp tiền điện tử tại Gangnam

Theo tờ Kyunghyang Shinmun, quận Gangnam đã thu hồi 200 triệu won (144.057 USD) tiền thuế còn nợ trong nửa đầu năm nay thông qua việc tịch thu tiền điện tử.

Garosu-gil, ở quận Gangnam của Seoul. (Hình ảnh: Im Do-bin [CC BY-SA 4.0])

Trong hầu hết các trường hợp, quận thực hiện bằng cách đối chiếu dữ liệu về các khoản thuế chưa thanh toán với dữ liệu ví tiền điện tử từ năm sàn giao dịch tiền pháp định lớn của Hàn Quốc.

Khi phát hiện crypto trong ví của người trốn thuế, chính quyền sẽ ngay lập tức đóng băng số tài sản này và gửi tối hậu thư: “Nộp thuế ngay, nếu không chúng tôi sẽ thanh lý số coin của bạn.”

Trên thực tế, nhiều cư dân đam mê tiền điện tử đã nhanh chóng thanh toán các khoản thuế nợ trước khi chính quyền kịp bán số token bị tịch thu.

Gangnam là nơi đặt trụ sở của phần lớn các công ty crypto và blockchain lớn nhất Hàn Quốc, cũng như nơi sinh sống của nhiều nhà đầu tư crypto nổi tiếng. Một quan chức quản lý thuế tại đây cho biết:

“Rất nhiều cư dân Gangnam sở hữu khối lượng lớn tài sản ảo. […] Kể từ khi bắt đầu tịch thu tài sản ảo, chúng tôi ghi nhận số lượng người tự nguyện nộp các khoản thuế còn nợ tăng đáng kể.”

“Cá voi” tiền điện tử than nghèo?

Chính quyền quận Gangnam cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp chủ sở hữu Bitcoin (BTC) và các token khác cố tình sử dụng tài sản số để che giấu khối lượng tài sản thực tế.

Trong một trường hợp, một cư dân “liên tục than phiền và tỏ thái độ bức xúc” vì không đủ tiền nộp thuế đã bị phát hiện sở hữu ví điện tử với số crypto “dư sức” để trả khoản thuế bất động sản 120 triệu won (86.495 USD).

Một trường hợp khác, một cư dân nợ tới 19 khoản thuế địa phương, nhiều khoản tồn đọng từ năm 2020, khẳng định “không có tiền để trả”. Tuy nhiên, sau khi bị chính quyền Gangnam phát hiện và đóng băng ví crypto, người này đã “tự nguyện nộp” 1,4 triệu won (1.000 USD) tiền thuế còn nợ.

Các quy định mới về quyền sở hữu tiền điện tử của doanh nghiệp sắp có hiệu lực sẽ cho phép cơ quan nhà nước, bao gồm cả quận Gangnam, mở ví điện tử riêng.

Theo các quan chức thuế, điều này sẽ giúp quy trình thanh lý tài sản trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Ông Jo Seong-myeong, Quận trưởng Gangnam, nhấn mạnh:

“Bất kể số tiền là bao nhiêu, nếu cư dân trốn thuế trong thời gian dài, chúng tôi sẽ tịch thu tài sản ảo của họ – không có ngoại lệ.”

Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cho biết đang thiết lập cơ chế phối hợp với các quận tự quản, cho phép cơ quan thuế trên toàn thành phố tiến hành tra soát và tịch thu tài sản crypto của người trốn thuế trên diện rộng.

Korbit ký thỏa thuận hợp tác thuế với Hải quan Busan

Theo Kyunghyang Games, sàn giao dịch crypto Korbit đã đạt thỏa thuận hợp tác với Cục Hải quan Busan nhằm hỗ trợ cơ quan này truy tìm và tịch thu tài sản số của các đối tượng trốn thuế dài hạn.

Thỏa thuận cho phép cán bộ thuế xác định và tịch thu tiền điện tử từ cả ví đang hoạt động lẫn ví đã “ngủ đông”.

Korbit cho biết đang tích cực phối hợp với các yêu cầu dữ liệu từ Cục Hải quan Busan “theo đúng các quy định pháp luật và quy trình hành chính hiện hành”. Đại diện Korbit nhấn mạnh:

“Khi hệ sinh thái tài sản số ngày càng được thể chế hóa, việc hợp tác với các cơ quan công quyền càng trở nên quan trọng. Korbit sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về thể chế và kỹ thuật, góp phần xây dựng hệ thống nộp thuế minh bạch.”