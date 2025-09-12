BTC $115,223.28 0.94%
SEC thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm truy quét các chiêu thức “Pump-And-Dump”

Thạch Tuấn
Thạch Tuấn
Theo thông báo mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa công bố việc thành lập lực lượng đặc nhiệm xuyên biên giới nhằm điều tra các hành vi gian lận tài chính có nguồn gốc từ nước ngoài.

SEC công bố lực lượng đặc nhiệm trọng điểm trong lĩnh vực crypto

Theo thông cáo báo chí từ cơ quan quản lý liên bang, lực lượng đặc nhiệm xuyên biên giới này sẽ tập trung vào việc xử lý các hành vi gian lận và thao túng thị trường do những tổ chức nằm ngoài Hoa Kỳ thực hiện, bao gồm cả các chiêu trò gian lận như “thổi giá và xả hàng” (pump-and-dump) và “tạo đà tăng ảo rồi xả hàng” (ramp-and-dump) đang ngày càng phổ biến trong không gian tài sản số.

Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ tăng cường các biện pháp thực thi đối với những “người giữ cửa thị trường” (gatekeepers), đây là những bên hỗ trợ các tổ chức gian lận tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan đến các nhà bảo lãnh phát hành và kiểm toán viên.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm xuyên biên giới sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của sự kiểm soát của chính phủ và các yếu tố liên quan khác tại những công ty thuộc khu vực pháp lý nước ngoài trong các hành vi dẫn đến vi phạm luật chứng khoán.

“Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ” – Chủ tịch SEC Paul S. Atkins phát biểu – “nhưng chúng tôi sẽ không khoan nhượng cho các đối tượng xấu dù là doanh nghiệp, bên trung gian, người giữ cửa thị trường hay những nhà giao dịch trục lợi cố tình tìm cách lợi dụng biên giới quốc tế để né tránh và làm suy yếu cơ chế bảo vệ nhà đầu tư tại Hoa Kỳ”.

Ông Atkins nhấn mạnh thêm: “Lực lượng đặc nhiệm mới này sẽ tăng cường nỗ lực điều tra của SEC và cho phép chúng tôi sử dụng mọi công cụ sẵn có để đối phó với các hành vi gian lận xuyên quốc gia.”

SEC và CFTC phối hợp tổ chức hội nghị bàn tròn chung

Thông tin về lực lượng đặc nhiệm mới của SEC được công bố cùng ngày với việc cơ quan này thông báo kế hoạch tổ chức một tọa đàm chung với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào cuối tháng 9.

“Đây là một kỷ nguyên mới tại SEC cũng như CFTC và hôm nay chúng tôi khởi đầu một hành trình được mong đợi từ lâu nhằm mang lại cho thị trường sự minh bạch mà họ xứng đáng có được,” Chủ tịch SEC Paul S. Atkins và Quyền Chủ tịch CFTC Caroline D. Pham nhấn mạnh trong tuyên bố chung.

“Bằng việc phối hợp chặt chẽ với nhau sẽ giúp cả hai có thể biến cấu trúc giám sát đặc thù của Hoa Kỳ thành một điểm tựa vững chắc mang lại lợi thế cho các thành viên thị trường, nhà đầu tư và toàn thể người dân Hoa Kỳ” – hai vị quan chức cấp cao cho biết thêm.

Tại Cryptonews, chúng tôi hướng tới việc giúp tiền điện tử, blockchain và Web3 trở nên dễ hiểu, đồng thời cung cấp thông tin cho mọi người, bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình đầu tư của mình. Được thành lập vào năm 2017, Cryptonews luôn tận tâm mang đến những thông tin đáng tin cậy, đa ngôn ngữ về ngành công nghiệp tiền điện tử.

